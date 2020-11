Keert Fortnite terug naar iPhone? Nvidia GeForce Now biedt mogelijk een oplossing

Apple staat externe ontwikkelaars niet toe om gamestreamingapps voor iOS te maken, maar het mag dus wel voor een mobiele webbrowser. Nvidia heeft daarom een versie van GeForce Now gemaakt die via de Safari-browser op iPhones werkt. Dit zou zomaar de maas in de 'wet' kunnen zijn waar Fornite-fans op hopen.

Fortnite-ontwikkelaar Epic Games is momenteel verwikkeld in een maandenlange juridische strijd met Apple. Volgens Apple mag het bedrijf geen in-game valuta (V-Bucks) verkopen via Apple's kanalen, zonder dat Apple er een aandeel in krijgt. Apple heeft daarom Fortnite uit de App Store verwijderd. Eigenaren van een iPhone kunnen de game sindsdien niet meer downloaden of updaten.

Nvidia GeForce Now is echter een streamingdienst die ook Fortnite aanbiedt. Volgens BBC News zullen gamers de nieuwste PC-versie van Fortnite via GeForce Now moeten kunnen streamen op hun iPhone, zonder gebruik te maken van de iOS-app. Epic Games is hierdoor in staat om de regels van Apple te omzeilen en de volledige winst te verkrijgen.

Er is geen garantie dat Nvidia Fortnite ook daadwerkelijk beschikbaar maakt voor iPhone. Ook is het mogelijk dat Epic Games dit tegen gaat. In een statement aan BBC zegt Nvidia vooralsnog dat "Fortnite niet bevestigd is voor GeForce Now, naast PC, Mac en Android".

Of Fortnite in de toekomst opnieuw op iOS-toestellen verschijnt is dus nog een kwestie van afwachten.