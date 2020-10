Chromebooks krijgen drie maanden gratis Nvidia GeForce Now

Chromebooks zijn niet echt bekend voor hun gaming-mogelijkheden, maar daar zou verandering in kunnen komen dankzij een gratis abonnement van drie maanden op Nvidia GeForce Now: de cloud gaming-dienst van Nvidia. Deze actie komt naar verluidt binnenkort naar Europa.

Met de lancering van de bèta op ChromeOS vandaag, krijgen Chromebooks de kracht om grafisch intensieve PC-games te spelen met GeForce Now, dankzij drie maanden gratis toegang tot de betalende Founder-tier - alles dat je nodig hebt is een Chromebook die gemaakt is na juni 2017.

GeForce Now heeft een sterk voordeel ten opzichte van de Stadia-streamingdienst van Google, omdat je geen games opnieuw hoeft te kopen via de dienst. Als je een aankoop doet op sites zoals Steam en de Epic Game Store, dan is jouw volledige bibliotheek beschikbaar in GeForce Now. Nvidia heeft ook in februari 2020 bevestigd dat ondersteuning voor Cyberpunk 2077 klaar is om het spel bij de lancering te spelen.

Te mooi om waar te zijn?

Er zit wel een addertje onder het gras (wanneer niet?) bij dit 'cadeau' - het aanbod is enkel voor 'nieuwe GeForce Now-leden bij aankoop van een bijbehorend betaald lidmaatschap', wat wil zeggen dat het voordeel van drie maanden eerder een toevoeging is dan een gratis proefperiode.

Nvidia heeft bevestigd dat dit voordeel "de komende weken" beschikbaar zal worden in Canada en Europa, maar momenteel loopt het enkel in de Verenigde Staten tot het einde van dit jaar. Je kan het aanbod bij de verschijning ervan aanvragen op de Chromebook Voordelen-pagina, waar een soortgelijke aanbieding nu geldt voor Google Stadia.