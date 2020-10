Nvidia onthult PC-games die ray tracing krijgen, waaronder World of Warcraft: Shadowlands

Nvidia heeft aangekondigd welke PC-games in de toekomst zullen profiteren van ray tracing of DLSS. In de meeste gevallen gaat het zelfs om beide.

Onder de games bevindt zich natuurlijk ook Cyberpunk 2077. Andere grote games waarvan we wisten dat ray tracing en DLSS onderweg is, zijn Call of Duty: Black Ops Cold War en Watch Dogs: Legion.

World of Warcraft: Shadowlands zal ook over ray tracing beschikken als de game (hopelijk) uitkomt in november. Mount & Blade II: Bannerlord krijgt geen ray tracing, maar wel DLSS-ondersteuning in november, waardoor het spel wat soepeler zal draaien.

Verdere onthullingen zijn dat Ghostrunner ook ray tracing-reflecties en -schaduwen krijgt en ook DLSS-ondersteuning heeft vanaf de verschijning op 27 oktober. Voor de 3D-platformer Pumpkin Jack geldt hetzelfde als deze uitkomt op 23 oktober.

Enlisted, Ready or Not en meer

Enlisted, de MMO-shooter op basis van de Tweede Wereldoorlog, zal ook beschikken over ray tracing en DLSS vanaf de bèta in november. Dit geldt ook voor de actie-RPG Mortal Shell.

De first-person shooter Ready or Not krijgt eveneens ray tracing-reflecties en -schaduwen, maar ook ambient occlusion en DLSS-ondersteuning. De game verschijnt later dit jaar in early access op Steam.

Tot slot krijgt Xuan-Yuan Sword VII ray tracing en DLSS op 28 oktober. De turn-based JRPG Edge of Eternity (momenteel in bèta) krijgt in november DLSS-ondersteuning door middel van een update.

Via Wccftech