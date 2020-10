World of Warcraft Shadowlands uitgesteld tot later dit jaar

John Hight, de uitvoerend producent van Blizzards World of Warcraft, heeft in een blogpost aangekondigd dat World of Warcraft: Shadowlands wordt uitgesteld tot een later moment dit jaar.

"Ik wilde jullie laten weten dat we de release van Shadowlands zullen uitstellen tot later dit jaar, terwijl we nog bezig zijn met het bepalen van een nieuwe juiste lanceringsdatum", zei Hight. "We voelen dat het belangrijk is om jullie op de hoogte te stellen van deze wijziging in de plannen."

In een bericht op Wowhead applaudisseerden enkele reageerders op het nieuws dat Blizzard de officiële lancering van de langverwachte uitbreiding van de populaire MMO heeft uitgesteld. Uit het bericht van Hight blijkt dat het uitstel te maken heeft met een aanzienlijk stuk werk dat nog verricht moet worden om de game te polijsten.

"Shadowlands is een van de meest ingewikkelde uitbreidingen die we tot nu toe gemaakt hebben. Hoewel we al geweldige progressie hebben gemaakt, blijft het een uitdaging om de endgame goed af te stemmen terwijl het team vanaf thuis moet werken."

"Blizzard zet zich in om kwaliteit te leveren", zegt Hight. "We geloven dat Shadowlands iets speciaals moet zijn. We hebben van velen van jullie gehoord dat jullie daar hetzelfde over denken. We hebben deze extra tijd nodig om te verzekeren dat Shadowlands zijn potentieel waarmaakt."

Er is wel eindelijk een datum voor de prepatch

Hoewel het teleurstellend is om te horen dat Shadowlands zelf wordt uitgesteld met enkele weken of zelfs enkele maanden, heeft Hight wel aangekondigd dat de prepatch van Shadowlands - een herbalancering van de personages en andere veranderingen - over twee weken zal verschijnen.

"In de tussentijd zijn we blij om aan te kondigen dat we op 13 oktober de prepatch voor Shadowlands zullen uitbrengen. Dit legt een groot deel van de basis van de uitbreiding en bevat ons vernieuwde personage levelsysteem, een nieuwe ervaring op Exile's Reach en nieuwe opties om je personage aan te passen", zegt Hight.

"Wanneer we dichterbij de release van Shadowlands terechtkomen, word je opgeroepen om Azeroth te verdedigen tegen de terugkeer van de Scourge tijdens ons pre-launch evenement."

Hoewel het uitstel waarschijnlijk de harten van veel diehard fans zal breken, is het ongetwijfeld het beste voor de geliefde MMO.