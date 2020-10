Chromecast met Google TV ondersteunt geen Stadia bij lancering

Tijdens het Google-event op 30 september is een belangrijke aankondiging weggelaten: de nieuwe Chromecast met Google TV zal bij de release Google Stadia niet officieel ondersteunen.

De streamingdienst voor games van Google, Stadia, had een kort aandeel in de show. Voornamelijk om te tonen hoe het zal profiteren van 5G en om iedereen eraan te herinneren dat het nog steeds bestaat.

Daarnaast moedigde Google aan om een gratis proefabonnement van Stadia Pro voor een maand uit te proberen en dat de Pixel 5 en Pixel 4a 5G gratis een abonnement van drie maanden zullen krijgen op de dienst.

Wat Google op het event liever niet wilde delen is het feit dat Stadia niet officieel wordt ondersteund door de nieuwe Chromecast met Google TV en dat de ondersteuning nog tot ergens halverwege 2021 op zich kan laten wachten.

The Verge meldt dat Stadia wel werkzaam te krijgen is op het apparaat door middel van 'sideloading', waarbij je data uitwisselt tussen twee lokale apparaten. Het feit dat een officiële ondersteuning van de gamestreamingdienst ontbreekt is verrassend, aangezien Stadia wel wordt ondersteund door de huidige Chromecast Ultra.

De nieuwe Chromecast met Google TV werkt iets anders dan de Chromecast Ultra waarbij je via je telefoon, tablet of browser video's of games naar je televisie verstuurd. De nieuwe versie werkt op een besturingssysteem, namelijk Android TV. Daarnaast maakt het gebruik van duizenden apps, waaronder Google TV en Cast. Het is zeer waarschijnlijk dat Stadia een probleem heeft op een of meer van deze vlakken, wat het gebrek aan officiële ondersteuning bij de lancering verklaart.

Casten maar

Als je als gebruiker van Stadia geïnteresseerd was in het aanschaffen van de Chromecast met Google TV, raden wij je aan om voorlopig nog bij de Chromecast Ultra te blijven.