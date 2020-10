Chromecast met Google TV: prijs, verkoopdatum, specs en afstandsbediening onthuld

Google heeft de nieuwe Chromecast met Google TV onthuld, en het brengt grote veranderingen met zich mee in de streaming technologie van Google.

Chromecast met Google TV blijft een HDMI-dongle die slimme snufjes aan je tv toevoegt. Net als de Chromecast Ultra ondersteunt hij 4K/ HDR10, HDR 10+ en Dolby Vision, evenals verwerking van DTS, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos en 5.1 surround sound audio.

Maar wat anders is, is dat de Chromecast met Google TV, in plaats van alleen te vertrouwen op casten, is gebouwd op het Android TV-platform, met een volledig nieuwe laag genaamd Google TV die er bovenop zit.

Wat heeft Google TV nu precies te bieden en wat kunnen we verwachten van de nieuwste Chromecast? Lees hieronder alles wat je moet weten over Chromecast met Google TV.

In een notendop

Wat is het? Een mediastreamer van Google met Google TV

Een mediastreamer van Google met Google TV Wanneer kan ik het kopen? Nog geen datum bekend voor de Benelux

Nog geen datum bekend voor de Benelux Hoeveel kost het? 69,99 euro

Chromecast met Google TV: prijzen

In de VS en het VK is de Chromecast met Google TV beschikbaar vanaf 30 september voor $49 of £59,99. Een verkoopdatum voor België en Nederland hebben we voorlopig nog niet. We weten wel dat het apparaatje 69,99 euro kost en dat er drie verschillende kleurenopties zijn: Snow (wit), Sunrise (pastel oranje) en Sky (lichtblauw).

Chromecast met Google TV: specs en functies

Laten we beginnen met Google TV. Dit is een streaming platform dat draait om gepersonaliseerde aanbevelingen en je eenvoudig nieuwe content laat ontdekken.

Google TV bundelt al je abonnementen, van Netflix tot YouTube en Amazon Prime Video, in een nieuw 'For You' tabblad. Dit is verder onderverdeeld in film en tv, categorieën, nieuwe releases en meer.

Na verloop van tijd zal Google TV aan je voorkeuren wennen en items rond je interesses suggereren, zoals sciencefictionfilms of kookprogramma's. Gratis video-inhoud van apps zal hier ook verschijnen.

Er is ook een Watchlist beschikbaar, die naast de Google TV-app werkt, zodat je onderweg kunt beslissen wat je wilt bekijken.

Tegenover een gewone Chromecast is het verschil nog groter, want Google TV heeft ingebouwde app-ondersteuning, net als Android TV. Meer dan 6.500 apps werken op de nieuwe Chromecast, mits ze al gebouwd zijn voor Android TV.

Google TV is brengt het ecosysteem van Google apps en diensten ook dichter bij elkaar. Je kan bijvoorbeeld de nieuwe Chromecast met Google TV gebruiken om Nest beveiligingscamera's te bekijken, of deelnemen aan een Google Meet videochat. Het is tot slot verbonden met het smart home ecosysteem in Google Home.

Hoe zit het mensen met bestaande Android-tv-toestellen? Als je toestel al draait op Android TV 10, kan je komende maanden verwachten dat een aantal van de nieuwe functies ook op jouw toestel te zien zijn, maar oudere toestellen kunnen buiten de boot vallen. Hoe dan ook, het is aan de fabrikant van het toestel om al dan niet te investeren in de update. Google verwacht dat alle Android-televisietoestellen en -streamers die vanaf 2022 zijn gemaakt, de nieuwe look zullen krijgen.

Chromecast met Google TV: afstandsbediening

Dit is de eerste keer dat een Chromecast met een afstandsbediening wordt verzonden. De afstandsbediening heeft een speciale Google Assistant-knop en een ingebouwde microfoon, die verbinding kan maken met Nest-deurbellen (zodat je kunt vragen wie er bij de voordeur staat en die op het scherm kan laten verschijnen), aan/uitknoppen, een Home-knop, een invoerknop, YouTube en Netflix-sneltoetsen en volumeknoppen. Het toestelletje werkt op twee AAA-batterijen.

Chromecast met Google TV: wat ontbreekt er?

Het enige opvallende dat hier ontbreekt is Google Stadia. Google's game streaming service wordt niet ondersteund op de nieuwe Chromecast. Niet alleen is er nog steeds geen native app voor Stadia, maar er is zelfs geen ondersteuning om Stadia te casten, wat wél mogelijk is bij een gewone Chromecast.

Dit zal worden verholpen door een update in 2021, maar het feit dat het er niet is bij de lancering spreekt boekdelen over de problemen die Stadia dit jaar al heeft gehad sinds het voor het eerst werd uitgebracht.