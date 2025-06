In maart meldden we dat Chromecasts een gratis update naar Android 14 zouden krijgen. Dat was ook zo, totdat Google de update terugtrok. Nu is de update terug van weggeweest!

Er zijn twee versies van de update: een kleine voor iedereen die de eerste Android 14-update heeft gedownload voordat deze werd ingetrokken en een grotere voor iedereen die dat niet heeft gedaan en wiens apparaat nog steeds op Android 12 zit.

Chromecast met Google TV en Android 14: wat is er nieuw?

De update bevat de beveiligingspatch van januari 2025, Vind Mijn Afstandsbediening en Customizable Button voor de Google TV Streamer Voice Remote, diverse bugfixes en systeemoptimalisaties. Het belangrijkste is dat het besturingssysteem wordt bijgewerkt van Android 12 naar Android 14. Volgens Google zorgt dit voor een "snellere en responsievere" tv-ervaring.

De vorige versie van de update werd teruggetrokken vanwege meldingen dat externe schijven, sommige usb-apparaten en ethernetadapters niet goed werkten. Afgaande op berichten op Reddit's r/Chromecast subreddit veroorzaakt de nieuwe update die problemen niet meer. Sommige gebruikers melden tot slot wel andere kleine problemen.