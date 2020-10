Google Maps heeft eindelijk een dark mode

Het voelt als een eeuwigheid geleden dat Google een glimp gaf van een donker thema voor Google Maps. Hoewel veel van de apps en diensten van Google al een donkere make-over hebben gehad, is het meer dan een jaar geleden dat het bedrijf startte met het testen van deze optie voor Maps.

Eindelijk lijkt het erop dat het donkere thema van Google Maps wordt uitgerold. Dit is wat je moet weten.

Op Reddit hebben sommige mensen die over een 10.51.1-versie van Google Maps beschikken screenshots gedeeld van het donkere thema. Hoewel Google Maps al een nachtmodus heeft, gaat deze dark mode nog verder.

In vergelijking met de nachtmodus is het donkere thema een stuk meer verfijnd. Het is duidelijk dat Google er de tijd en moeite in heeft gestoken. De kleuren zijn minder opzichtig en het donkere thema is prettiger voor je ogen.

Omarm de duisternis

Zoals je zou hopen en verwachten kun je handmatig wisselen tussen de light en dark mode. Als je de dark mode van je telefoon hebt ingeschakeld, zal deze ook automatisch worden geactiveerd voor de Google Maps-app.

Op dit moment is de mogelijkheid om het donker op te zoeken nog niet voor iedereen beschikbaar. Hoewel het logisch is dat je over de laatste versie van de app moet beschikken, lijkt het erop dat het donkere thema niet voor iedereen tegelijk wordt uitgerold. Je zult dus gebruik kunnen maken van de dark mode als Google denkt dat de tijd rijp is voor jou.

Via Droid Life