Facebook dark mode voor iPhone wordt geleidelijk aan uitgerold

Gebruikers van iOS (en mogelijk iPadOS) sluiten zich eindelijk aan bij het Facebook dark mode gezelschap. Het is bevestigd dat de optie nu langzaam aan het uitrollen is naar de mobiele apparaten van Apple. Het kan echter nog even duren voordat jij de update ook krijgt.

Facebook heeft aan SocialMediaToday bevestigd dat "een klein percentage gebruikers" nu de dark mode voor iOS kan activeren. Er zijn ook voldoende tweets die dat feit bevestigen. Het is nog niet duidelijk of je de iOS 14-bèta moet hebben om de functie te kunnen activeren.

Android-gebruikers hebben sinds het begin van het jaar de dark mode kunnen testen, maar het is nog niet voor iedereen duidelijk of de dark mode voor het grote publiek op Android en iOS in één keer zal worden geactiveerd. Als de modus beschikbaar is op jouw toestel, vind je dit terug onder het menu voor Instellingen & Privacy.

De donkere modus heeft ook zijn weg naar de webversie van Facebook gevonden, maar ook hier heeft het nog niet iedereen bereikt. Hier vind je alvast de instructies om Facebook dark mode op je pc of laptop te activeren.

Geduldig wachten

Gezien het feit dat de dark mode de afgelopen maanden in meerdere apps is verschenen, is het vreemd dat Facebook achterblijft. De functie is vorig jaar al toegevoegd op Messenger, maar de algemene Facebook-app heeft minder geluk.

Vorig jaar werd ook de algemene dark mode voor iPhones officieel gelanceerd met de komst van iOS 13. Het is mogelijk dat Facebook dark mode voor iedereen met iOS 14 later dit jaar zal verschijnen. Tot die tijd moet je blijven wachten tot je de dark mode op je iPhone of iPad krijgt.

Naast het inschakelen van de dark mode op systeemniveau voor Android en iOS, kan je de instelling ook vinden in een groot aantal individuele apps, waaronder Gmail, Instagram, WhatsApp en de Google-zoekapplicatie.

Via AppleInsider