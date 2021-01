Nieuwe iOS 14.4 update beschikbaar

Apple heeft een update uitgebracht voor iOS 14.4 en iPadOS 14.4. Deze breidt de Find My-functie uit zodat deze ook accessoires van derden ondersteunt. Daarnaast wordt de Handoff met HomePod Mini verbeterd (van het ene naar het andere apparaat naadloos verder gaan). Daarnaast zijn er de nodige bugfixes en is de camera in staat om kleinere QR-codes te herkennen.

Nieuw in de Find My-app is Find My Items, waardoor je apparaten van andere fabrikanten dan Apple kunt tracken via je iPhone of iPad. Er is tot op heden slechts één apparaat geschikt: een nieuwe versie van Belkins volledig draadloze oortjes die binnenkort verschijnt. In de toekomst zullen waarschijnlijk meer producten ondersteund worden.

Er is ook een nieuwe beveiligingsfunctie aanwezig, al gaat het enkel om iPhone 12-modellen. Als de telefoon ontdekt dat de cameralenzen aan de achterkant zijn vervangen met niet-Apple-versies, zal het de gebruiker alarmeren. Dit moet eenieder helpen om zijn of haar toestel op te sturen zonder dat de waardevolle cameralenzen worden vervangen met mindere lookalikes.

Er zijn verschillende andere verbeteringen en probleemoplossingen beschikbaar, waaronder een Direct Touch-functie in de Toegankelijkheid-instellingen. De functie was al eerder uitgebracht, maar werkt met deze update naar behoren.

Daarnaast bevat de update een verscheidenheid aan bugfixes voor problemen in HDR-foto's gemaakt met een iPhone 12 Pro, de fitnesswidget die informatie niet bijwerkt, problemen met het toetsenbord, audioverhalen in de nieuwsapp die niet worden hervat na onderbrekingen in CarPlay, en meer.