'iPhone 13 komt met kleinere notch en betere camera's'

Een gerucht dat we nu al meerdere keren hebben opgevangen, is dat de iPhone 13-reeks een kleinere notch zal hebben. We horen dat nu opnieuw, samen met informatie over de camera en het ontwerp.

Volgens 'berichten uit de industrie' die door DigiTimes werden opgevist, zal de iPhone 13-reeks de infraroodcamera en dot projector combineren in een enkele module vooraan, waardoor je een kleinere notch krijgt dan die van de iPhone 12-serie.

Deze aankomende smartphones zullen naar verluidt de iPhone 12S-reeks worden genoemd, in plaats van de iPhone 13. Naast het verschil in notch zullen ze een gelijkaardig ontwerp hebben als dat van de iPhone 12-reeks, samen met platte randen.

LiDAR en lenzen

Bovendien zullen alle vier modellen een LiDAR-scanner krijgen, wat een functie is die je momenteel enkel op de Pro-modellen kan terugvinden. Dit gerucht hebben we eerder al eens opgevangen.

De site zegt ook dat alle vier iPhone 13-modellen sensor-shift OIS (optische beeldstabilisatie) krijgen. In de huidige reeks heeft enkel de iPhone 12 Pro Max dit, terwijl de andere modellen OIS hebben die de lens beweegt in plaats van de sensor, wat doorgaans minder effectief is.

Tot slot wordt de omvang van de hoofdlens op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max blijkbaar vergroot, wat de fotografische functies van de toestellen moet verbeteren.

We moeten dit echter allemaal met de nodige dosis zout nemen. Het is vrij vroeg voor geruchten rond de iPhone 13, en ook al heeft DigiTimes toegang tot logistieke bronnen, toch blijkt het niet altijd accuraat als het op zijn Apple-lekken aankomt.

Dat gezegd hebbende, meerdere bronnen hebben nu al aangegeven dat de notch verkleint en dat alle modellen van een LiDAR-scanner worden voorzien, dus het zou wel eens kunnen kloppen.

Via GSMArena