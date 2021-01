'iPhone SE 2021 en AirPods Pro 2 verschijnen in april'

We hebben geruchten gehoord over nieuwe iPads en de komst van de iPhone 13 ergens in 2021, maar het lijkt erop dat Apple nog genoeg andere hardware op de planning heeft voor dit jaar. Een nieuwe iPhone SE en de AirPods Pro 2 zouden in april kunnen verschijnen, volgens Japanse blog MacOtakara.

De blog heeft het vaker bij het rechte eind als het gaat om voorspellingen van Apple-producten, en bovendien heeft het connecties met onderdelenleveranciers in Azië. Het geeft ons echter niet veel meer informatie dan enkel de maand van lancering.

De AirPods Pro 2 worden al lang verwacht. De originele AirPods verschenen in 2019 en normaal gesproken brengt Apple ieder jaar nieuwe updates van apparaten uit. We hebben de afgelopen maanden al een hele hoop geruchten gehoord over de nieuwe draadloze oortjes. Er lijkt nog wat verwarring te bestaan over of Apple voor een upgrade van de AirPods Pro gaat of juist een goedkopere Lite-versie van de oortjes uitbrengt.

Apple's planning

De iPhone SE voor 2021 is in wezen de iPhone SE 3, een apparaat waar we in verschillende lekken en geruchten over hebben gehoord. Het is niet compleet duidelijk wat Apple van plan is met deze budgettelefoon.

Wat we wel weten, is dat de iPhone SE (2020), de tweede generatie van het apparaat, verscheen in april 2020. Het bevatte het traditionele iPhone-ontwerp, een thuisknop en TouchID. Het scherm was 4.7 inch groot.

Een lanceringsdatum in april van 2021 voor de derde generatie SE zou goed mogelijk kunnen zijn, maar aangezien de eerste iPhone SE al in 2016 verscheen, is het niet een toestel dat Apple jaarlijks van een update voorziet.

Een van de meest prominente Apple-analisten stelt zelfs dat de volgende iPhone SE niet voor de tweede helft van 2021 zal verschijnen. We zullen moeten afwachten wie het bij het rechte eind heeft.

Via AppleInsider