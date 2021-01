'iPhone 13 Pro krijgt grotere interne opslag dan iPad'

Als je jouw iPhone in een professionele setting gebruikt of gewoon veel apps hebt, dan wil je veel opslagruimte. De iPhone 12-modellen komen nu met maximaal 512GB, maar sommige versies van de iPhone 13 zouden dat naar 1TB kunnen krijgen.

Dat gerucht is afkomstig van het YouTube-kanaal FrontPageTech, dat in een video stelt dat de iPhone 13 Pro (en vermoedelijk ook de Pro Max) momenteel wordt getest in configuraties van 1TB. Het kanaal zegt dat het voorlopig om prototypes gaat. Apple zou er dus mee experimenteren, maar het bedrijf heeft nog niets bevestigd.

We moeten wel even kwijt dat Jon Prosser, de leaker van het YouTube-kanaal, een nogal gemend track record heeft, dus neem deze informatie zeker met een korreltje zout.

Goed voor professionals

Indien de iPhone 13 Pro-modellen met 1TB opslaggeheugen komen, dan zijn ze nog handiger voor mensen die hun smartphones professioneel gebruiken.

Denk hierbij aan fotografen of videobewerkers die een iPhone gebruiken voor journalistieke doeleinden of iets avontuurlijkere fotografie. Zij zullen nu in staat zijn om twee keer zoveel foto's of beelden op hun toestel op te slaan.

Deze gebruikers kunnen momenteel ook gebruik maken van opslagruimte op de cloud of externe dragers om hun opslaggeheugen uit te breiden, maar sommige mensen verkiezen echter gewoon een interne oplossing.

De meeste iPads halen zelfs geen 1TB, met de iPad Pro-reeks als uitzondering, dus het is vreemd dat Apple dit soort opslaggeheugen naar zijn smartphones brengt in plaats van de middenklasse tablets. We vermoeden dat het bedrijf achter de schermen een grotere vraag krijgt naar een stevig opslaggeheugen op hun smartphones dan bij iPads.

We verwachten dat de iPhone 13-reeks tegen het einde van 2021 wordt gelanceerd, en we zullen tot dan moeten wachten of dit gerucht klopt. Voorlopig zijn we afhankelijk van de stroom aan leaks en geruchten, dus blijf zeker een kijkje nemen op TechRadar.

