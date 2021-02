Krijgt jouw iPhone iOS 15? Dit is wat we weten

De volgende grote update die wereldwijd naar iPhones komt, zal bijna zeker iOS 15 heten. We verwachten er alles over te horen op de WWDC 2021-conferentie, die in juni plaatsvindt.

Er is nog niet veel informatie beschikbaar over iOS, maar een aantal geruchten hebben ons al een suggestie gegeven rond welke smartphones in staat zullen zijn om de nieuwste software te downloaden bij de lancering. Het verschilt ook van de compatibiliteit van iOS 14.

Elke smartphone die in staat was om iOS 13 te downloaden, was ook compatibel met de nieuwste iOS 14-software die in 2020 werd uitgerold voor de lancering van de iPhone 12-reeks. IOS 14.4 is de laatste upgrade, en werd beschikbaar gemaakt voor het einde van januari 2021.

Maar wat is het laatste dat we weten van iOS 15? We hebben de meest recente geruchten opgesomd om je een overzicht te geven van alle informatie, en om te zien of jouw smartphone ook een upgrade krijgt.

iPhone 6S, iPhone 6S Plus en iPhone SE (2016)

(Image credit: Future)

Als je de iPhone 6S, iPhone 6S Plus of originele iPhone SE in je bezit hebt, dan is het waarschijnlijk dat je geen upgrade krijgt naar iOS 15. Dat is de harde waarheid, en ook al is het nog niet bevestigd, we hebben het nu al van ten minste twee bronnen vernomen.

De iOS 14-upgrade was op deze drie toestellen beschikbaar, maar zelfs dat was een verrassing, aangezien velen hadden verwacht dat Apple de ondersteuning voor deze toestellen zou laten vallen in de 2020-upgrade.

Ook al is het nog niet bevestigd, het is aannemelijk dat Apple de ondersteuning voor deze oudere toestellen laat vallen. Ze zijn vaak minstens vijf jaar oud als iOS 15 lanceert.

De omschakeling naar iOS 15 houdt natuurlijk niet in dat jouw smartphone onbruikbaar wordt, maar als je graag de nieuwste functies en veiligheidsupdates wil, zal je moeten omschakelen naar een moderner toestel van Apple of een alternatief.

iPad Air 2, iPad (2017) en iPad Mini 4

De iPad Mini 4 (Image credit: TechRadar)

Het zijn waarschijnlijk dat de iPad Air 2, iPad (2017) en iPad Mini 4 de drie iPad-modellen zijn die iPadOS 15, de iPad-aftakking van de iOS 15-software, niet zullen kunnen downloaden bij de lancering.

We moeten dit nog van officiële bronnen vernemen, maar het lijkt ons niet vreemd dat het bedrijf deze toestellen laat vallen van de lijst met toestellen die iOS 15 krijgen. Houd zeker een oogje in het zeil zodra de details rond iOS 15 vrijkomen.

iPhone 7 en nieuwer

Ben je in het bezit van een iPhone 7 of een iPhone die na 2017 werd vrijgegeven? Dan is het waarschijnlijk dat je nog steeds met iOS 15 aan de slag kan. Er zijn momenteel geen garanties, en we zullen op een officieel bericht van Apple moeten wachten voor meer informatie.

Alle leaks suggereren tot nu toe dat iOS 15 naar alle toestellen komt die nieuwer zijn dan de iPhone 7-reeks, dus we zijn geneigd om hiermee in te stemmen. We hopen alvast dat we je goed nieuws mogen brengen.