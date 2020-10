Beste PC gaming headsets van 2020: de beste koptelefoons voor PC-gamers

Om volledig meegesleept te worden door een game, heb je meer nodig dan een uitstekende gaming PC. Je hebt hiervoor ook geweldig beeld en kraakheldere audio voor nodig. De beste manier om geweldige audio te krijgen bij een PC-setup is via de beste PC gaming headsets.

Of je nu het geluid van je ventilatoren wil onderdrukken of geconfronteerd wordt met de gebrekkige (of ontbrekende) audio in je gaming monitor, een goede gaming headset is altijd nuttig. Misschien wil je een beetje privacy of voorkomen dat je buren of huisgenoten wakker worden. Hoe dan ook, kwaliteitsvolle audio is van groot belang voor een meeslepende game-ervaring en een van de beste headsets is de beste manier om dit te bereiken.

Voor die meeslepende ervaring en om elk detail in de gamewerelden van de beste PC-games te horen, heb je niet alleen goede geluidskwaliteit nodig, maar ook een goed klankbereik. Of je nu Gears 5 speelt en het geluid van kettingzagen en explosies hoort of de subtiele sfeer van Journey in je opneemt, de beste PC gaming headsets kunnen je game naar een hoger niveau tillen.

Omdat er nogal wat mogelijkheden zijn, hebben we de beste gaming headsets van 2020 voor jou uitgekozen. Elk van deze headsets is door ons getest en beoordeeld, dus welke je ook kiest, je kiest voor kwaliteit.

HyperX Cloud Revolver S (Image credit: HyperX)

1. HyperX Cloud Revolver S Een superieur gevoel en geluid, voor een premium prijs Connectiviteit: Bedraad (USB) | Kenmerken: 7.1-kanaals surround geluid, 50mm drivers, Dolby DSP, 3,5mm jack € 113,76 Bekijken bij Dodax NL Uitstekend geluid in alle situaties Comfortabel voor een hele dag Vreemde locatie van microfoon Kabel kan te lang zijn

Toen we eerst gingen zitten voor onze recensie over de HyperX Cloud Revolver S, waren de meningen verdeeld. Aan de ene kant heb je een geweldig 7.1-kanaals surround geluid, geleverd door Dolby's digitale signaalprocessor. Aan de andere kant is hij behoorlijk duur, wanneer je hem bekijkt ten opzichte van vergelijkbare headsets. Gelukkig bleek het één van de beste exemplaren die Kingston in onze ogen (of oren) heeft geproduceerd. Het geweldige draagcomfort en het topgeluid maken veel goed - zelfs de hoge prijs en de vreemde plaatsing van de afneembare microfoon.

(Image credit: Logitech)

2. Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Draadloze vrijheid Connectiviteit: Draadloos | Kenmerken: 20 uur batterijduur, afneembare microfoon met plopkapje, USB-A naar USB-C oplaadkabel Check Amazon Uitstekende geluidskwaliteit Fantastische bouwkwaliteit Comfortabel Aan de prijzige kant Zwakke microfoon

De Logitech G Pro X Lightspeed zet een hogere standaard voor draadloze audioapparatuur. De koptelefoon biedt draadloze vrijheid met een lage latency, heeft een robuuste bouwkwaliteit en klinkt bovendien fantastisch. De headset beschikt over een batterijduur van 20 uur en heeft een draadloos bereik van 13 meter. De microfoon zou zeker beter kunnen, maar het is niet de slechtste die we gezien hebben. Als je het geld hebt en de microfoon niet zo veel gebruikt is dit de headset voor jou.

SteelSeries Arctis Pro (Image credit: SteelSeries)

3. SteelSeries Arctis Pro Het best bewaarde geheim voor PC gamers Connectiviteit: Bedraad (USB) | Kenmerken: 40mm drivers, inklapbare microphoon, DTS koptelefoon:X v2.0, RGB verlichting, inclusief DAC € 139 Bekijken bij MediaMarkt Inclusief DAC Audiofielwaardig geluid Surround geluid niet geweldig

SteelSeries staat bekend om diens uitstekende geluidskwaliteit, maar de SteelSeries Arctis Pro gaat nog een stapje verder. Deze headset biedt niet alleen een indrukwekkend geluid om alle explosieve actie in je games tot hun volste recht te laten komen, maar dankzij de DAC (digital to audio converter), doet de Arctis Pro ook prima dienst wanneer je muziek gaat luisteren. Deze PC gaming headset is wat aan de prijzige kant, maar als je bedenkt hoe comfortabel en bombastisch deze headset is, is het niet moeilijk om te zien waarom deze headset zo hoog in onze toplijst is gekomen.

(Image credit: Astro)

4. Astro A50 Wireless (2019) De Mercedes van PC gaming headsets Connectiviteit: Draadloos | Kenmerken: Dolby Digital 7.1 surround; werkt met PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC, en smartphones; Astro Audio; 5.8GHz draadloze techniek met MixAmp; 6,0mm gerichte microfoon met ruisonderdrukking; USB oplaadstation € 399,99 Bekijken bij Bol.com Netherlands Dolby Audio klinkt geweldig Erg comfortabel Speciaal design

De Astro A50 is al jaren een van de beste gaming headsets, bekend om het beste comfort en de beste geluidskwaliteit. En het model van 2019 verbetert hem op bijna elk vlak. Niet alleen is de geluidskwaliteit nog steeds volledig aanwezig, maar hij ziet er ook beter uit, met een volledig zwart ontwerp in plaats van de botsende kleuren van oudere modellen. Het docking station is ook kleiner en minder opvallend. Hou er wel rekening mee dat dit nog steeds een dure headset is.

Beyerdynamic Custom Game (Image credit: Beyerdynamic)

5. Beyerdynamic Custom Game Gamen klonk nog nooit zo goed Connectiviteit: Bedraad (3,5mm) | Kenmerken: Volumeschakelaar, zachte oorkussens, verwisselbare designschelpen, afneembare kabel € 149,95 Bekijken bij Amazon Extreem comfortabel Indrukwekkende geluidskwaliteit Best wel duur

Hoewel hij duurder is dan we zouden willen, is de Beyerdynamic CUSTOM Game toch een van de beste gaming headsets die we hebben gebruikt. Hij heeft geen flitsende en hippe functies als surround geluid of een draadloze verbinding, maar deze headset is in twee zaken heel erg goed: geluid en comfort. Als je deze koptelefoon opzet en het geluid ervaart, wil je niet meer anders.

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset (Image credit: Corsair)

6. Corsair HS50 Stereo Gaming Headset De budgetkoning Connectiviteit: Bedraad (analoog) | Kenmerken: 50mm drivers, prettige volumeregeling en mute op oorschelp, compatibel met andere platformen € 44,99 Bekijken bij Amazon Krachtig stereo geluid Geweldig waar voor je geld Microfoon snel te misplaatsen

Als een algemene regel: je krijgt waar je voor betaalt. Of je nu accessoires voor je computer koopt of een pot pindakaas in de supermarkt. Je loopt geen winkel binnen om een gamingheadset van 50 euro te kopen om te verwachten dat je van je sokken wordt geblazen. Corsair bewijst het tegendeel. De Corsair HS50 is, voor de budget gamer, de beste gaming headset die je kunt kopen. Voor de prijs van ongeveer 50 euro heb je met de HS50 een geweldige geluidskwaliteit in zowel de oorschelpen als de microfoon, die kan concurreren met headsets die twee keer zo duur zijn. Alles, zelfs de materialen waar de headset van gemaakt is, straalt kwaliteit uit. Als je zoekt naar een goedkope headset om mee te hamen en je geeft niets om extraatjes als 7.1 surround en bluetooth, moet je absoluut kijken naar de Corsair HS50.

SteelSeries Arctis Pro Wireless (Image credit: SteelSeries)

7. SteelSeries Arctis Pro Wireless Een draadloze headset met bekabelde geluidskwaliteit Connectiviteit: Draadloos (Bluetooth) | Kenmerken: Dubbel batterijlaadsysteem, bluetooth verbinding, 40mm drivers Low Stock € 299 Bekijken bij Coolblue NL Perfect geluid, zonder kwaliteitsverlies Handig dubbel batterijsysteem Prijzig

Het dagelijks leven bestaat uit niets minder dan het maken van compromissen, maar niemand vind het leuk om ze te sluiten. Gelukkig hoeft dat ook niet - tenminste... niet bij de SteelSeries Arctis Pro Wireless headset. Bij deze koptelefoon krijg je namelijk de kwaliteit van bekabelde muziek, maar dan via een bluetooth-verbinding. Tel daarbij een handig systeem op waarbij er twee oplaadbare batterijen in de headset zijn ingebouwd, en je hebt het recept voor één van de top-headsets van dit moment. Misschien zelfs wel één van de beste headsets die we op hebben gehad. Als je het geld er voor over hebt, en je hebt echt de beste draadloze koptelefoon nodig die beschikbaar is, kun je hier niet fout gaan.

Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition (Image credit: Creative)

8. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition Verbetert een perfecte formule Connectiviteit: Bedraad (USB en analoog) | Kenmerken: 50mm drivers, versterkt staal en aluminium, afneembare en flexibele microfoon € 92 Bekijken bij Amazon Erg comfortabel Helder en duidelijk geluid Middentonen en hoge tonen uit balans

Creative heeft een goede naam opgebouwd als het aankomt op het produceren en leveren van geweldige geluidsproducten. De Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition gaat verder op die wetenschap. In plaats van een kopie neer te leggen van eerdere producten, heeft Creative de Sound BlasterX H7 compleet op de schop genomen, wat een PC gaming headset oplevert die zo goed klinkt als dat hij er uitziet. Als je zoekt naar een comfortabele, stevige en geweldig klinkende headset, is de Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition een van de beste exemplaren die je vandaag de dag in huis kunt halen.

(Image credit: Turtle Beach)

9. Turtle Beach Elite Atlas Aero Hoe 'elite' is de Elite Atlas Aero? Connectiviteit: Draadloos | Kenmerken: Metalen hoofdband, sterke software voor PC, Waves NX 3D Audio; ProSpecs Glasses Relief-systeem Low Stock € 130,95 Bekijken bij Megekko ProSpecs Glasses Relief-systeem Veel

Er zijn een aantal dingen die de Turtle Beach Elite Atlas Aero ervan weerhoudt om echt goed te zijn. De headset zit namelijk relatief strak en heeft een niet zo mooi design. Maar waar het echt om gaat, is dat deze koptelefoon goede audio levert. Door het ProSpecs Glasses Relief-systeem is de headset comfortabeler te dragen voor brildragers. Daarnaast beschikt de headset over een handvol functies en krachtige software.

(Image credit: Razer)

10. Razer Nari Ultimate Voel het spel Connectiviteit: Draadloos | Kenmerken: 8 uur batterijduur, HyperSense trillingen, compatibel met veel apparaten, 50mm drivers € 169 Bekijken bij Bol.com Netherlands Geweldig geluid Veel verbindingsmogelijkheden Haptische vibraties zijn niet voor iedereen

Iedereen kan naar zijn games luisteren, maar wat als je ze ook echt kunt voelen? Met de Razer Nari Ultimate kan dat. Deze gaming headset heeft een setje haptische motortjes in de oorschelpen verwerkt, waardoor ze trillen op bepaalde geluidsfrequenties. Die functie had de headset op zijn minst het credo 'interessant' laten verdienen, maar als je ook kijkt naar de enorme batterijduur, de uitstekende geluidskwaliteit en de comfortabele bouw, is het met gemak één van de beste gaming headsets die je kunt krijgen. Maar let er wel op dat je de trillingsfunctie uitzet wanneer je naar muziek luistert!

(Image credit: Asus)

11. Asus ROG Strix Fusion 700 Glimmend Connectiviteit : Draadloos (Bluetooth) | Kenmerken: 7.1-kanaals surround geluid, 50mm Neodymium drivers, Bluetooth, ingebouwde DAC € 222,07 Bekijken bij Amazon Geweldige geluidskwaliteit Mooi Duur

Asus en hun Republic of Gamers-merk hebben flink gewerkt aan een goede naam in het maken en leveren van gaming-accessoires, waarmee ze telkens de spijker op te kop lijken te slaan. De Asus ROG Strix Fusion 700 is er ook zo een. Deze headset is voorzien van 50mm Neodymium drivers en hij ondersteunt bluetooth, waarbij het geluid ook nog eens geweldig klinkt. De headset is bovendien compatibel met andere gameplatformen, zodat je niet voor iedere gameplek een andere headset nodig hebt. Hij is vrij prijzig, maar als je hem eenmaal gehoord hebt, weet je dat deze headset iedere euro waard is.

HyperX Cloud Flight (Image credit: HyperX)

12. HyperX Cloud Flight De draadloze gaming headset die het langst mee gaat Connectiviteit: Draadloos | Kenmerken: Lange batterijduur, degelijk, aanpasbare stalen hoofdband, PC en PS4 compatible, afneembare microfoon met ruisonderdrukking € 108,07 Bekijken bij Amazon 30 uur batterijduur Goede geluidskwaliteit Iets duurder dan zijn concurrenten

De HyperX Cloud Flight is een draadloze gaming-headset die maar liefst 30 uur op een enkele lading meegaat. Dat houdt in dat je twee heel lange game-dagen vooruit kunt! Er is echter een addertje onder het gras. In tegenstelling tot de grote concurrent van de Cloud Flight, namelijk de Astro A20, krijg je met deze headset alleen stereo geluid, en geen surround geluid. Je kunt wel experimenteren met de Dolby Access app, en het geluid is gebalanceerd genoeg om er geen punt van te kunnen maken.

(Image credit: Corsair)

13. Corsair HS70 Wireless Gaming Headset Gewoon een geweldige draadloze headset Connectiviteit: Draadloos | Kenmerken: Corsair CUE, virtueel 7.1 surround, Discord-gecertificeerd ondirectionele microfoon € 99,99 Bekijken bij Amazon Geweldige audio voor gaming Mic ondersteunt ducking Geen opbergruimte voor microfoon

Corsair kwam afgelopen jaar met één van de beste gaming headsets in de vorm van de Corsair HS50, en nu hebben ze die zelfs nog beter gemaakt door een draadloze versie te introduceren en virtueel surroundgeluid toe te voegen. Deze kenmerken op zich maken het al een geweldige headset voor gaming, maar als je daar ook nog de fijne Corsair CUE software aan toevoegt, is het pakket helemaal compleet en is dit een fantastische aanvulling op je game-opstelling.

Corsair Void Pro RGB Wireless (Image credit: Corsair)

14. Corsair Void Pro RGB Wireless Corsair flikt het hem weer Connectiviteit: Draadloos | Kenmerken: 50mm drivers, microfoon met ruisonderdrukking, RGB verlichting, dolby 7.1 audio Check Amazon Geweldige geluidskwaliteit Mooi ontwerp Alleen het logo is RGB

Het is nog niet zo lang geleden dat Corsair alleen bekend stond om de pc-componenten, maar de laatste vijf jaar zijn ze echt veel beter geworden met hun accessoires. Met producten als de Corsair Void RGB Wireless hebben ze een goed statement gemaakt. Op het eerste gezicht zullen sommigen afhaken vanwege de vraagprijs voor deze headset, maar de Void Pro RGB Wireless levert voor dat geld wel een oerdegelijke koptelefoon met een fantastische geluidskwaliteit en - misschien nog wel het belangrijkst - RGB verlichting. Als je bovendien nog meer accessoires hebt van Corsair met RGB verlichting, kun je deze allemaal op elkaar synchroniseren met behulp van de Corsair Utility Engine.

Turtle Beach Elite Pro Tournament (Image credit: Turtle Beach)

15. Turtle Beach Elite Pro Tournament Luid en duidelijk Connectiviteit: Bedraad (USB en 3,5mm) | Kenmerken: Prospecs verlicht brildragers, ondersteuning meerdere platformen, 50mm drivers € 264,99 Bekijken bij Bol.com Netherlands Comfortabel Hoge geluidskwaliteit Vrij duur

Als je het type gamer bent dat niet bang is om de hele wereld te laten weten dat je games speelt, zou de Turtle Beach Elite Pro Tournament precies iets voor jou kunnen zijn. Hij is niet alleen heel comfortabel om te dragen, maar de 50mm drivers leveren altijd een geweldige geluidskwaliteit - zelfs als je wat meer bas in de strijd gooit. Je moet wel echt van die gamer-uitstraling houden: de plastic behuizing met oranje elementen vallen erg op. Maar als je daar van houdt en over het prijskaartje heen komt, zul je geen spijt hebben van je aankoop.

