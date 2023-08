Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Razer BlackWidow V4 75%: review in een notendop

De Razer BlackWidow V4 75% doet wat veel van de beste gaming toetsenborden niet doen. Hij heeft namelijk voor iedereen wel iets te bieden. Als je geïnteresseerd bent in het aanpassen (of 'modden') van toetsenborden, dan is dit een erg leuk toetsenbord om mee te spelen. Gamers zullen ook heel tevreden zijn, omdat hij heel fijn aanvoelt, enorm veelzijdig is en goed presteert. Zelfs als je hem alleen gebruikt om er hele pagina's aan tekst mee te schrijven, kan je nog genieten van een type-ervaring die op het niveau zit van de beste mechanische toetsenborden.

Waar het op neerkomt, is dat de Razer BlackWidow V4 75% echt een beest van een toetsenbord is, maar dat hij wel redelijk prijzig is. De hoge prijs is wel enigszins te begrijpen, want over elk element is goed nagedacht. Zo heeft het bedrijf iets ingebouwd wat voor modders vaak een van de eerste dingen is die ze zelf installeren (hier later nog meer over). Naast het feit dat hij zo veelzijdig is en zo goed presteert, voelt alles ook gewoon goed aan, van de keycaps tot de magnetische polssteun.

Zoals je zal zien, zijn er vooral veel pluspunten en maar weinig minpunten te vinden voor dit toetsenbord. Zelfs als je niet de grootste fan bent van de inbegrepen keyswitches, kan je ze namelijk gewoon zelf vervangen.

(Image credit: Future / James Holland)

Voordat we nog wat dieper ingaan op hoe aanpasbaar dit toetsenbord eigenlijk wel niet is, moeten we het even te hebben over hoe goed dit 75%-toetsenbord is ontworpen. De aluminium behuizing, de 'doubleshot ABS'-keycaps en de magnetische nepleren polssteun voelen allemaal heel erg luxueus aan en dat mis je vaak op goedkope toetsenborden.

Razer heeft ook net zo veel tijd besteed aan het ontwerpen van de binnenkant van het toetsenbord. In plaats van de gebruikelijke aluminium bovenplaat, maakt Razer gebruik van een variant van FR4-plastic die met een 'gasket mount'. Verder zijn de stabilisatoren ook al gesmeerd en dat alles zorgt ervoor dat het toetsenbord beter klinkt. De onderste PCB is al beplakt met vuurbestendige tape en ook dat is dus een handige toevoeging, aangezien veel mensen als eerste hun toetsenbord aanpassen met tape op de PCB om geluiden met een hoge frequentie te absorberen. Alsof dat nog niet dempend genoeg was, heeft Razer ook nog eens twee lagen van geluiddempend schuim eronder geplaatst.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland)

Aangezien dit allemaal designkeuzes zijn die zijn gemaakt met modders in gedachten, is het ook belangrijk dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om het toetsenbord op allerlei manieren te personaliseren. Daar heeft Razer gelukkig voor gezorgd. Met de inbegrepen 2-in-1 toets- en switch-'puller' verwijder je redelijk gemakkelijk de keycaps en switches, al kost het wel iets meer moeite bij de switches. Aangezien de Razer BlackWidow V4 75% compatibel is met switches met drie pinnen én switches met vijf pinnen, kan je helemaal zelf beslissen wat voor switches je in het toetsenbord stopt. Wat ook handig is om te weten voor modders, is dat je de interne onderdelen heel simpel kan vervangen door maar zes schroefjes los te draaien aan de onderkant.

(Image credit: Future / James Holland)

We moeten echter natuurlijk niet vergeten dat dit ook nog een gaming-toetsenbord is. Dat kan je wel zien aan het design, het is immers een Razer-product. Dat is niet per se een minpunt. De RGB-verlichting kan mooi fel worden en het licht schijnt niet alleen door de doorzichtige tekens op de toetsen, maar ook van onder de keycaps die net iets boven de behuizing blijven "zweven". Aan de zijkant en achterkant zitten ingebouwde RGB-lichtstrips, dus je kan een hele lichtshow creëren op je bureau als je daarvan houdt.

(Image credit: Future / James Holland)

Het is eerlijk gezegd een beetje lastig om de prestaties van de Razer BlackWidow V4 75% te bekritiseren. Als je namelijk niet echt een fan bent van de standaard keyswitches, dan kan je ze ook gewoon vervangen. Met een polling rate van 8.000Hz via USB kan dit toetsenbord je hoe dan ook wel bijhouden.

Het toetsenbord wordt standaard geleverd met een set van Razer’s derde generatie oranje 'tactile switches' die vooraf zijn geïnstalleerd en die kunnen we natuurlijk wél bekritiseren. Dit zijn niet echt onze favoriete keyswitches. De actuatiekracht van 50 gram is niet echt heel slecht (bij de andere Razer-switches is het 45 gram), maar zijn actuatiepunt van 2,0 mm is niet heel indrukwekkend vergeleken met wat we op andere gaming toetsenborden hebben gezien (waaronder andere toetsenborden van Razer). Razers gele keyswitches bieden wel een geschikter actuatiepunt van 1,2 mm. Het is natuurlijk maar net wat je fijn vindt en je kan heel gemakkelijk wisselen, dus zo'n groot probleem zijn de standaard keyswitches ook weer niet.

Dit toetsenbord voelt nog steeds echt geweldig om op te typen, ook al beschikt hij dan misschien niet over onze favoriete keyswitches. De keycaps hebben een fijne textuur en een uitgeholde vorm en dat zorgt ervoor dat ze comfortabel aanvoelen en dat je minder gauw de verkeerde knop indrukt. Al de bovengenoemde interne onderdelen hebben ook echt duidelijke invloed, want het indrukken van de toetsen gaat heel soepel en klinkt ook geel stil, terwijl je toch nog die aangename klik van een mechanisch toetsenbord voelt.

Gamen met de Razer BlackWidow V4 75% was, ondanks de keyswitches die dus niet echt onze voorkeur hebben, ook geen probleem. We konden gemakkelijk onze gang gaan in games zoals Control, Far Cry 6 en Rocket League, en dat zonder ook maar eens op de verkeerde knop te drukken. In Rocket League moesten we vanwege een gedeeltelijk defecte muis ook een aantal van de muisacties 'remappen' naar toetsen op het toetsenbord en we konden daarmee alsnog verrassend snel reageren in de game.

(Image credit: Future / James Holland)

De Razer Synapse-software en de Chroma Studio-software zijn allebei erg uitgebreid en gebruiksvriendelijk. Je kan alle toetsen volledig programmeren (behalve de media-knoppen) en bijvoorbeeld allerlei functies instellen op de toetsen, zoals macro's of het opstarten van een bepaald programma. Razers Hypershift is hier ook beschikbaar en daarmee kan je aan vrijwel elke toets een tweede actie koppelen, naast de gebruikelijke actie. Met Chroma kan je natuurlijk al de keycaps en RGB-zones helemaal naar wens instellen. Zo kan je bijvoorbeeld de RGB laten reageren op aanrakingen of gebruiken als audio-visualizer.

Razer BlackWidow V4 75% review: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? Adviesprijs van 219,99 euro

Adviesprijs van 219,99 euro Wanneer is het beschikbaar? Vanaf nu beschikbaar

Vanaf nu beschikbaar Waar kan je het kopen? Beschikbaar via Razers eigen website en een aantal van de gebruikelijke retailers zoals bijvoorbeeld Amazon

Dit premium toetsenbord van Razer heeft helaas natuurlijk ook een bijbehorende premium prijs. De Razer BlackWidow V4 75% heeft namelijk een adviesprijs van 219,99 euro. Dat geldt tenminste voor het zwarte model, maar later deze maand komt er ook nog een witte variant uit en die zal nog iets duurder zijn (229,99 euro om precies te zijn).

Nou is een aanpasbaar toetsenbord sowieso niet goedkoop, maar er zijn zeker wel alternatieven te vinden voor minder geld. Er zijn meer dan genoeg aantrekkelijke opties van iets minder grote en minder bekende merken, zoals de KiiBOOM Phantom 81 met zijn prijs van 146,15 euro. Toetsenborden zoals die KiiBOOM voelen nog steeds uitstekend om op te typen en kunnen ook helemaal naar wens worden aangepast. Dat model heeft geen meegeleverde polssteun en reageert iets minder snel tijdens het gamen.

Het is misschien interessanter om dit toetsenbord te vergelijken met de Cooler Master CK720 . Dat is ook een toetsenbord van een bekend gaming merk, maar deze optie kost maar 129,99 euro (of iets meer afhankelijk van de kleurvariant). Deze CK720 is overigens ook nog vrij indrukwekkend qua design én prestaties. Het is wel iets lastiger om de bovenste plaat te vervangen op het toetsenbord van Cooler Master.

Toch weet de nieuwe Razer BlackWidow-variant, ondanks dit alles, zijn prijs toch wel te verantwoorden dankzij alle kleine toevoegingen zoals de vooraf geïnstalleerde aanpassingen met tape en gasket-stabilisatoren. Met zijn absurd hoge polling rate kan je er ook echt competitief mee gamen als je er de juiste keyswitches op installeert. Daarbij kan je keyswitches met 3 pinnen of met 5 pinnen installeren en dat zorgt voor een zeer brede keuze. Als je gewoon een andere set van Razer's eigen keyswitches (van de derde generatie) wil om de standaard oranje keyswitches mee te vervangen, dan kost dat je maar 29,99 euro.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Razer BlackWidow V4 75% review: specs

Swipe to scroll horizontally Lay-out: 75% Keyswitches: Razer Orange Tactile Switches Gen-3 Programmeerbare toetsen: Ja Afmetingen: 321 x 155,5 x 24 mm RGB of andere verlichting: Ja, aanpasbare RGB-verlichting

Moet je de Razer BlackWidow V4 75% kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De Razer BlackWidow V4 75% is duur, maar zeker ook goed genoeg om zijn prijs te kunnen verantwoorden. 4/5 Design Niet alleen is elk aspect goed doordacht, maar het toetsenbord is ook nog enorm aanpasbaar. 5/5 Prestaties De type-ervaring is fantastisch, maar misschien zijn de meegeleverde keyswitches niet helemaal je ding. 4,5/5 Gemiddelde score Hij mag dan wel vrij duur zijn, maar dit toetsenbord heeft vrijwel geen minpunten. 4,5/5

Koop hem als...

Je een toetsenbord zelf wil aanpassen

De Razer BlackWidow V4 75% is misschien wel een duur toetsenbord om mee te beginnen als modder, maar het is wel een veilige keuze, omdat Razer ervoor heeft gezorgd dat alles werkt zoals het hoort te werken en dat alles vrij gemakkelijk te vervangen is.

Je op zoek bent naar een geweldige typeevaring

Typen op dit toetsenbord voelt echt geweldig, zelfs als hij niet per se je favoriete soort keyswitches gebruikt. Dankzij alle verfijningen en vooraf geïnstalleerde aanpassingen waar Razer voor heeft gezorgd, klinkt dit toetsenbord ook nog eens heel fijn.

Koop hem niet als...

Je een wat strakker budget hebt

Dit is een geweldig toetsenbord, maar hij is zeker niet goedkoop. Als je een aanpasbaar toetsenbord zoekt, dan kan je ook goedkopere opties vinden en als je gewoon comfortabel wil kunnen gamen, dan hoef je ook niet per se zo veel uit te geven.

Je niet per se een aanpasbaar toetsenbord nodig hebt

Alles op dit toetsenbord is geweldig, maar je betaalt dan ook wel extra veel voor de mogelijkheid om bepaalde onderdelen te kunnen vervangen of aanpassen. Als je daar eigenlijk toch niet zo geïnteresseerd in bent, dan is er niet echt een goede reden om daar zo veel extra voor te betalen.

Razer BlackWidow V4 75% review: overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Razer BlackWidow V4 75% Cooler Master CK720 KiiBOOM Phantom 81 Prijs: Vanaf 219,99 euro Vanaf 119,90 euro Vanaf 146,15 euro (zonder verzendkosten) Lay-out: 75% 65% 75% Keyswitches: Razer Orange Tactile Switches Gen-3 Kailh Box V2 rode, witte of bruine keyswitches KiiBOOM vooraf gesmeerde Crystal-keyswitches Programmeerbare toetsen: Ja Ja Ja, plus 'mapping' voor macro-functies Afmetingen: 321 x 155,5 x 24 mm 334 x 118 x 37 mm 330 x 150 x 35 mm RGB of andere verlichting: Ja, aanpasbare RGB-verlichting Ja, aanpasbare RGB-verlichting Ja, RGB-verlichting aan de onderkant van de toetsen en aan de zijkanten van het toetsenbord

Cooler Master CK720

De Cooler Master CK720 is het bewijs dat je niet per se een fortuin hoeft uit te geven om een aanpasbaar gaming toetsenbord van goede kwaliteit te krijgen. Hij levert een zeer fijne typervaring (qua gevoel en geluid), maar zijn bovenste plaat is enigszins lastig te verwijderen. Lees hier onze volledige Cooler Master CK720 review

KiiBOOM Phantom 81

Met meerdere connectiviteitsopties en sterke prestaties is de KiiBOOM Phantom 81 een zeer interessante optie. Dit toetsenbord levert ook een erg fijne en niet al te luide type-ervaring, maar wees je er wel van bewust dat je uiteindelijk misschien ook moet investeren in een polssteun, want die zit niet inbegrepen bij dit redelijk dikke toetsenbord. Lees hier onze volledige KiiBOOM Phantom 81 review

Zo hebben we de Razer BlackWidow V4 75% getest

Drie dagen lang regelmatig gebruikt

Getest met allerlei verschillende soorten games

Alle beschikbare features getest

We hebben het Razer BlackWidow V4 75% gaming-toetsenbord gedurende drie dagen regelmatig gebruikt. We hebben hem uitgeprobeerd met een gevarieerde selectie aan games, waaronder Gotham Knights, Control, Far Cry 6 en Rocket League. Daarnaast hebben we er ook veel op getypt.

Naast de prestaties hebben we natuurlijk ook gelet op andere aspecten. Zo hebben we een beetje gespeeld met de programmeerbare features, zoals 'remapping' en het aanpassen van de RGB, en we hebben gekeken hoe gemakkelijk het nou echt was om bepaalde onderdelen van het toetsenbord te verwijderen en vervangen.

Lees meer over hoe we testen