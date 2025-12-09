Sommige Windows 11-apps hebben een groot RAM-probleem en deze app is het ergst

Het is niet bepaald een geheim dat de markt voor pc-hardware op dit moment erg instabiel is. Prijzen voor RAM zijn enorm omhooggegaan vanwege de huidige AI-bubbel en daarom is dit Windows 11-probleem nu een groter probleem dan voorheen.

Windows Latest geeft aan dat Discord en andere Windows 11-applicaties die het Electron-framework gebruiken, gebruiken ook grote hoeveelheden RAM. Vooral bij Discord is het erg, want daar kan het oplopen tot 1GB of soms zelfs 4GB. Dit komt door het feit dat deze apps de Chromium-'browser instance' en 'Node.js' (een JavaScript runtime) gebruiken voor de desktopfunctionaliteit. Dat leidt blijkbaar tot overmatig gebruik van werkgeheugen.

Als Discord-gebruikers hebben we dan ook meerdere keren zelf meegemaakt dat het programma meer dan 1GB aan RAM gebruikte en dat het gebruik ook hoger werd naarmate de app langer open stond en actief bezig was. Hoewel het niet per se vreemd is voor apps om redelijk wat RAM te gebruiken, wordt het wel problematisch als dat gebeurt terwijl je aan het gamen bent of andere zware taken aan het uitvoeren bent.

Net als Windows Latest hebben we dit getest door een server in te gaan en en vervolgens een voice chat in te gaan en hier ook gameplay te streamen. Voordat we in de voice chat zaten, gebruikte Discord 780MB aan RAM en daarna schoot dit na een paar minuten ineens omhoog tot 1,4GB (zie de screenshots hieronder).

Image 1 of 2 Voor voice chat (Image credit: Future) Na voice chat (Image credit: Future)

Dit is wel enigszins logisch, zeker wanneer je content streamt in hoge resoluties zoals 1080p of 1440p. Het meest frustrerende aspect van deze situatie was echter dat de 1,4GB RAM die tijdens het streamen werd gebruikt, niet meer verminderde nadat we stopten met streamen (en zelfs nadat we uit de voice chat gingen). In plaats daarvan bleef het gebruik redelijk consistent fluctueren tussen 1,2GB en 1,4GB. De enige manier om dit op te lossen, was door Discord compleet te herstarten.

Dit kan dus ook enigszins verklaren waarom gameprestaties slechter dan normaal lijken te zijn wanneer Discord actief is op de achtergrond en waarom er dus meteen verbeteringen te zien zijn wanneer het programma volledig gesloten wordt.

Gebruikers met 32GB of 64GB aan RAM zullen dit misschien niet heel snel merken, hoewel het wel een hoeveelheid RAM is die een impact kan hebben op functionaliteit en snelheden, maar het is een groter probleem voor mensen die maar 8GB of 16GB RAM tot hun beschikking hebben. Nu RAM-kits ook ineens enorm duur zijn geworden, is het ook lastig om te zeggen: nou, dan upgrade ik mijn RAM wel even. Dit is dus ook wel echt het slechtste moment voor applicaties om teveel werkgeheugen te gebruiken.

Dit RAM-probleem kan er ook nog wel bij

(Image credit: Getty Images / Andrew Brookes)

Het is natuurlijk al vervelend dat er wat problemen in Windows 11 zelf te vinden zijn waarbij achtergrondprocessen een impact hebben op gameprestaties en bloatware zorgt voor een minder gebruiksvriendelijke software-ervaring, maar het wordt nog vervelender als programma's zoals Discord bijdragen aan de prestatieproblemen en je momenteel een fortuin moet betalen om meer RAM toe te voegen aan je pc.

We hopen dan ook dat het oplossen van dit overmatig RAM-gebruik van Discord hoog op het lijstje met prioriteiten staat bij de ontwikkelaars. RAM-prijzen worden waarschijnlijk de komende tijd alleen nog maar erger, dus als Discord en andere applicaties gebaseerd op Chromium deze problemen niet oplossen, is dat alleen nog maar meer frustrerend voor pc-gebruikers.