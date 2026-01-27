Ook Samsungs RAM-prijzen zijn verdubbeld en het wordt nog erger

De huidige staat van de markt van pc-hardware is niet bepaald geweldig. We hebben te maken met enorme prijsstijgingen vanwege de crisis rondom werkgeheugen (RAM) en nu zien we het effect van deze crisis ook weer bij een van de populairste fabrikanten terug.

De fabrikant in kwestie is Samsung en wat we nu van The Elec horen, is dat de prijzen voor zijn DRAM en SSD's in Zuid-Korea de afgelopen twee maanden verdubbeld, en in sommige gevallen zelfs verdriedubbeld zijn.

Ook hier lijkt dit weer het gevolg te zijn van een focus op geheugenproductie voor AI-bedrijven, waardoor er een tekort ontstaat voor consumenten. Dat is ook al wat we zagen bij Micron, maar dat bedrijf laat daarnaast ook nog eens zijn hele consumententak (Crucial) vallen.

Wat nu dus te zien is bij Samsung, is dat een DDR5 RAM-module die in november nog 100.000 won kostte (zo'n 58 euro), recent ineens een prijs van 400.000 won kreeg (zo'n 233 euro). Dat is een prijsstijging van 300% en het gaat hier ook maar om 16GB aan RAM.

Ook distributeurs moeten nu meer betalen voor RAM en SSD's van Samsung en dat zorgt ook weer voor hogere prijzen voor consumenten. Dit verslag van The Elec is natuurlijk gefocust op de Zuid-Koreaanse markt (Samsungs thuismarkt), maar waarschijnlijk zal dit probleem zich uitbreiden naar meerdere regio's.

(Image credit: Zoomik / Shutterstock)

Een analist van Counterpoint Research, MS Hwang, heeft (volgens een verslag van TweakTown) voorspeld dat de kosten voor geheugen zo'n 30% van de totale productiekosten van producten zullen bedragen.

Als die inschatting correct is, lijkt het dus waarschijnlijk dat vrijwel alle hardware die geheugen vereist, in prijs zal stijgen. Voeg daar dus ook nog eens aan toe dat steeds meer fabrikanten zich meer lijken te focussen op AI en het ziet er niet echt positief uit voor consumenten in 2026 (en daarna).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Laten we hopen dat de AI-bubbel zal barsten

(Image credit: Shutterstock / NicoElNino)

We zullen zeker niet ontkennen dat AI voor positieve ontwikkelingen heeft gezorgd bij pc-hardware. Zo is Nvidia's DLSS een geweldige AI-feature voor gamers die zorgt voor betere prestaties en beeldkwaliteit. Nu lijkt AI echter meer nadelen dan voordelen te introduceren voor consumenten en hopen we dus eigenlijk dat de bubbel zal barsten.

Prijzen voor RAM en SSD's stijgen nu ongelofelijk hard en als dit zo door blijft gaan, en fabrikanten zich maar meer en meer blijven focussen op AI-datacenters in plaats van de consumentenmarkt, dan zouden dit soort prijzen wel eens het "nieuwe normaal" kunnen worden. Hopelijk wordt de productie gewoon opgeschaald, zodat er genoeg voorraad is voor AI-datacenters én consumenten, maar dat kan nog wel even duren en in de tussentijd lijkt de situatie niet veel beter te worden voor de consument.