Samsung blaast Bixby nieuw leven in met behulp van Perplexity

Bixby lijkt weer terug uit de dood te kunnen komen. Technisch gezien bestaat de assistent van Samsung nog steeds gewoon, maar hij lijkt nu eindelijk weer eens flink vernieuwd en verbeterd te worden, zodat hij misschien ook eindelijk echt kan concurreren met de andere populaire AI-assistenten op de markt.

Deze verbeterde versie van Bixby is gespot in de bètaversie van Samsungs One UI 8.5-besturingssysteem die deze week naar de eerste Galaxy S25-testers werd uitgerold. Het lijkt erop dat deze nieuwe versie wordt aangedreven door Perplexity. Dit moet zorgen voor natuurlijkere gesprekken met Bixby, waarbij de AI-assistent je alledaagse gesprekken beter begrijpt en je dus beter moet kunnen helpen.

Samsung heeft zelf al aangegeven dat er een nieuwe versie van Bixby zou debuteren samen met de eerste stabiele build van One UI 8.5 via een blogpost. Die post werd vreemd genoeg echter ook weer snel verwijderd. Wat wel duidelijk werd, is dat Bixby ergens in de komende weken naast de Galaxy S26-serie zal verschijnen. Het lijkt in de eerste instantie wel om een bèta te gaan voor bepaalde markten, maar uiteindelijk moet de vernieuwde assistent wereldwijd worden uitgerold.

De grootste upgrade moet uiteindelijk dus zijn dat Bixby echt gaat begrijpen wat je bedoelt en ook context begrijpt. Wat dit mogelijk moet maken, is dat je bijvoorbeeld kan vragen aan Bixby om het scherm van je telefoon aan te laten staan en dat de assistent dat zelf de juiste instelling aanpast op je telefoon en niet terugkomt met een of ander resultaat van het internet.

Bixby krijgt nu dus ook hulp van Perplexity. Deze AI-tool wordt geïntegreerd en geeft Bixby toegang tot real-time data, zodat de assistent nuttige, actuele antwoorden kan geven, zonder daarvoor zelf het web of verschillende apps te moeten doorspitten.

Voor Samsung is dit een manier om ook zijn eigen AI-assistent hopelijk weer wat populairder te maken. Het bedrijf heeft tot nu toe vooral Google Gemini gepromoot op zijn recente Galaxy-apparaten, maar Bixby werd oorspronkelijk ontwikkeld als een concurrent voor assistenten zoals Siri, Alexa en Google Assistant. Door de ververste versie van Bixby toegang te geven tot de kennis van Perplexity, kan de assistent misschien weer concurreren met moderne alternatieven zoals ChatGPT en Gemini.

Bixby kan wel een vrij uniek voordeel hebben na deze upgrade. Het lijkt namelijk de eerste spraakassistent te worden die zowel als AI-chatbot kan dienen, maar ook instellingen op je telefoon kan aanpassen. Zou zou je bijvoorbeeld aan Bixby kunnen vragen waarom je batterij zo sterk afneemt in de nacht en een antwoord kunnen krijgen dat gebaseerd is op zowel de instellingen van je telefoon als data uit een bredere zoekopdracht. Dat kan erg handig zijn en dus een nog persoonlijkere ervaring bieden.

Tweede kans voor Bixby

Bixby heeft echter niet de beste reputatie. Het was nou eenmaal nooit echt een heel sterk alternatief voor bijvoorbeeld Siri en Google Assistant en toch werden Samsung-gebruikers erg aangespoord om het te gebruiken. Dat werkte soms eerder averechts, waardoor Bixby een van de dingen was die mensen het eerst uitschakelden op hun nieuwe Galaxy-telefoon.

In zijn huidige staat kan Bixby wel handig zijn om dus sneller bepaalde instellingen aan te kunnen passen, maar als assistent wordt deze dienst wel overschaduwd door onder andere Google's alternatief.

Door de vernieuwde Bixby eerst in een bètaversie te introduceren kan Samsung zorgen dat de assistent zo gepolijst mogelijk is voor de uiteindelijke release, zodat deze "tweede kans" een zo groot mogelijke kans op slagen heeft. Samsung hoopt natuurlijk dat als de tool handig genoeg blijkt te zijn, dat gebruikers vanzelf wel terug zullen keren naar Bixby. Als Bixby ons straks dus inderdaad de gebruikelijke AI-chatbotvoordelen kan bieden en deze kan combineren met controle over Galaxy-apparaten, dan kan dit een van de nuttigste spraakassistenten op de markt worden (voor Samsung-gebruikers in ieder geval).