Samsung lekt zelf belangrijke info over Galaxy S26-serie

Alles wijst erop dat de Samsung Galaxy S26-serie in februari verschijnt. Een nieuw lek bevestigt welke smartphones we precies zullen zien. Zoals opgemerkt door SamMobile, verscheen er een pdf-document op de website van Samsung Colombia met daarin drie Galaxy S26-modellen: de Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus en Samsung Galaxy S26 Ultra.

Ten eerste ontkracht dit alle geruchten rond een mogelijke Galaxy S26 Pro. Volgens sommige bronnen zou dit de nieuwe naam worden voor het basismodel, maar Samsung houdt het dan toch bij de oude naamgeving. Ten tweede bevestigt dit dat we geen Edge-versie zullen zien. Dat is niet echt een verrassing, aangezien de Galaxy S25 Edge heel slecht verkoopt.

Dit komt eraan

It is expected that in two weeks' time, the Galaxy S26 series will enter a period of frequent leaks, and official materials including official renderings will be continuously leaked out.January 16, 2026

Er is niet veel meer onthuld in dit specifieke lek, maar we hebben al behoorlijk wat informatie over de Galaxy S26. Net als in voorgaande jaren lijkt het erop dat het Ultra-model de grootste upgrades krijgt. We hebben gehoord dat hij sneller draadloos kan opladen en herontworpen camera's krijgt. Er is daarnaast nog een gelekte video van de telefoon verschenen.

Momenteel lijkt het erop dat Samsung verschillende chips zal gebruiken. Het is nog niet helemaal duidelijke welke chip in welke regio's gebruikt wordt voor de verschillende modellen. We verwachten dat het Ultra-model de Snapdragon 8 Elite Gen 5 zal bevatten, terwijl de andere twee modellen hier mogelijk een Exynos 2600 hebben.

Ten slotte zijn de meeste geruchten en lekken het eens over de lanceringsdatum. Dat wordt vrijwel zeker woensdag 25 februari. De start van de verkoop zou dan weer pas in maart kunnen zijn.