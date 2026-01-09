Dit zijn vijf van de belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy S26

Het is weer bijna de tijd van het jaar waarin Samsung zijn nieuwste flagship smartphones onthult. In 2026 hebben we natuurlijk te maken met de Galaxy S26-serie. Hoewel we dit jaar mogelijk wel iets langer moeten wachten op de onthulling (eventueel tot eind februari), lijkt het er niet op dat we veel grote veranderingen kunnen verwachten.

De upgrades ten opzichte van de huidige Samsung Galaxy S25-serie lijken volgens de geruchten die we tot nu toe zijn tegengekomen vrij klein te zijn. Het wordt waarschijnlijk dus weer een jaartje "evolutie, niet revolutie".

Hieronder hebben we vijf van de belangrijkste geruchten verzameld die we tot nu toe (vaker) zijn tegengekomen en die ons dus een idee kunnen geven van wat we kunnen verwachten van de aankomende Samsung Galaxy S26-serie.

1. Weer hetzelfde design

(Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

Op het gebied van design wijze de meeste geruchten erop dat de Samsung Galaxy S26-serie er gewoon weer ongeveer hetzelfde uit zal zien als de Samsung Galaxy S25-serie. Dat zou niet per se een ramp zijn, want de telefoons hebben een prima design. Ze voelen hierdoor wel nog wat minder nieuw aan, zeker als er op andere vlakken ook niet veel verandert, maar aan de andere kanten zijn ze wel herkenbaar voor consumenten.

Misschien kunnen we echter wel wat kleine designveranderingen verwachten. Zo zouden de telefoons meer een soort camera-eiland krijgen, zoals achterop de Galaxy Z Fold 7, in plaats van de losse cameralenzen van de huidige S25-modellen.

Daarnaast hopen we vooral wat leukere kleuropties te zien, vooral voor de Galaxy S26 Ultra, want de Galaxy S25 Ultra had niet de meest interessante kleuropties. Over het algemeen hebben de Galaxy S-telefoons van Samsung inmiddels wel een redelijk verfijnde look en feel, dus daar hoeft niet per se heel veel aan te veranderen, maar wat interessante kleuropties zouden wel voor een verfrissende nieuwe look kunnen zorgen.

2. Nieuwe chips

(Image credit: Qualcomm)

Het is elk jaar maar weer de vraag wat voor chips we in Nederland en België kunnen verwachten in de nieuwe Samsung Galaxy S-serie. We krijgen sowieso nieuwe chips ten opzichte van vorig jaar, maar wordt het weer een jaar met alleen maar Snapdragon-chips of gebruikt Samsung ineens alleen maar zijn eigen Exynos-chips? Of is het weer een mix van beide?

Vorig jaar kregen alle Galaxy S25-toestellen een Snapdragon 8 Elite Gen 4-chip van Qualcomm, maar in de jaren daarvoor hebben we hier vooral vaak Exynos-chips voor de standaard en Plus-modellen gekregen en Snapdragon-chips voor de Ultra-modellen.

We horen ook elk jaar weer dat het komende jaar misschien het jaar is dat Samsung zijn volledige reeks (wereldwijd) van zijn eigen chips zal voorzien, maar dat blijkt dan vaak toch nog niet mogelijk te zijn vanwege productieproblemen. Dat lijkt ook dit jaar weer het geval te zijn, maar de voorraad Exynos-chips is misschien wel erg beperkt dit jaar. Samsung zou namelijk mogelijk alleen Zuid-Koreaanse modellen van zijn S26-serie voorzien van de Exynos 2600-chip. Wij zouden hier dan dus te maken krijgen met de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip in elk toestel en dan waarschijnlijk weer een speciale 'for Galaxy'-variant.

Deze flagship chips worden natuurlijk steeds krachtiger en we kunnen dus ook weer verbeteringen verwachten voor de ruwe prestaties en grafische prestaties. Of dat in de praktijk heel goed te merken zal zijn, dat is misschien een ander verhaal. Toch kan het bijvoorbeeld wel weer voordelen hebben voor soepele verwerking van AI-taken.

Verder moeten de nieuwe chips ook weer voorzien zijn van verbeterde modems en gewoon efficiënter zijn, waardoor je hopelijk ook weer een iets betere batterijduur kan verwachten.

3. Verwacht geen upgrades voor de camera-hardware

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er kwamen vorig jaar wel wat geruchten voorbij over nieuwe camerasensoren voor de Galaxy S26-serie, maar het is totaal nog niet zeker of die daadwerkelijk aanwezig zullen zijn. Zelfs als dat wel zo is, is het misschien geen gigantische upgrade, want we hebben bijvoorbeeld recent geen geruchten gehoord over flink meer megapixels voor de camera's. Toch zou het natuurlijk wel een mooie upgrade kunnen zijn als er grotere sensoren worden gebruikt.

Een tijdje geleden hoorden we wel geruchten over een nieuwe 50MP-ultrawide voor de Galaxy S26 en S26 Plus, maar daar hebben we sindsdien niet veel meer over gehoord.

Het is natuurlijk altijd jammer als er op het gebied van hardware niet veel lijkt te veranderen, maar we hebben eerlijk gezegd ook niet heel veel te klagen bij de camerasystemen van de huidige Galaxy S25-serie. Het Ultra-model van Samsung behoort ook niet voor niets vaak tot de lijst van de beste cameratelefoons van het jaar.

Er is een grote kans dat Samsung zich weer focust op het verbeteren van de beeldverwerking en AI-verbeteringen voor fotografie en dat kan net als nieuwe hardware ook een grote impact hebben op de foto- en videokwaliteit.

4. Misschien grotere batterijen

(Image credit: Android Headlines)

Dit nieuws is iets positiever, want we hebben nu al meerdere keren gehoord dat we grotere batterijen voor de Galaxy S26 en Galaxy S26 Ultra kunnen verwachten. Helaas lijken het geen gigantische upgrades te worden (300mAh extra voor de S26 en 200mAh extra voor de S26 Ultra), maar alles wat kan zorgen voor een langere batterijduur is mooi meegenomen.

Als de nieuwe chip daarnaast ook nog eens efficiënter is, kan de batterijduur dus toch nog een mooie boost krijgen. Het is wel opvallend dat de Galaxy S26 Plus hier dus niet genoemd wordt, maar dat is waarschijnlijk ook niet het model waarbij mensen het snelst zullen klagen over de batterijduur.

Qua oplaadsnelheid moeten we ook geen gigantische upgrades verwachten, maar er wordt wel gesuggereerd dat de Galaxy S26 Ultra 60W-snelladen zal ondersteunen. Dat zit niet op het niveau van OnePlus, Xiaomi en andere (voornamelijk Chinese) fabrikanten, maar het klinkt toch als een mooie upgrade ten opzichte van 45W-snelladen. Daarnaast kan te snel opladen ook een negatieve impact hebben op de levensduur van de batterij. De juiste balans vinden, is misschien dus ook wel lastig. Helaas hebben we niets gehoord over sneller opladen voor de andere modellen.

5. Lancering in februari lijkt waarschijnlijk

(Image credit: Samsung)

De afgelopen twee generaties werden nieuwe Galaxy S-series steeds in januari gelanceerd, al werd de Galaxy S25 Edge toen alleen geteased en later in het jaar pas echt gelanceerd.

Dit jaar lijkt het er echter op dat de nieuwe Galaxy S26-serie pas ergens eind februari wordt gelanceerd. Een recent gerucht noemt specifiek 25 februari als de datum waarop het nieuwe Galaxy Unpacked-evenement zal plaatsvinden.

Wat betekent deze latere onthulling? Nou, we hoorden vorig jaar verschillende geruchten die suggereerden dat de serie iets is uitgesteld omdat de opvolger van de S26 Edge eruit zou worden gehaald, vanwege slechte verkoopcijfers, en de S26 Plus mogelijk weer zou worden toegevoegd. Of dat klopt of niet, valt natuurlijk nog te bezien, maar aan de andere kant zou dit ook niet de eerste Samsung-lancering in februari zijn.

Als laatste zou er mogelijk ook sprake kunnen zijn van een kleine prijsverhoging ten opzichte van de huidige generatie. Het zou mogelijk om een verschil van 30 dollar gaan, maar of we daar hier ook mee te maken krijgen, is niet duidelijk. Daarnaast lijken prijzen voor nieuwe hardware (en verschillende onderdelen van smartphones) momenteel sowieso niet 100% vast te staan, dus misschien wordt de uiteindelijke prijs ook pas vrij laat vastgesteld.