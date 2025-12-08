Samsung lekt mogelijk Galaxy S26 via One UI 8.5 en hint op andere chip

We verwachten dankzij de onthulling van de Galaxy S26-serie begin volgend jaar drie nieuwe kanshebbers voor onze lijst met beste Android-smartphones te verwelkomen. Dankzij een paar recente lekken krijgen we nu een beter beeld van wat we van deze toestellen kunnen verwachten.

Zo zijn er, zoals Android Authority opmerkte, afbeeldingen van de Galaxy S26-smartphones opgedoken in de nog niet uitgebrachte code van Samsung One UI 8.5: de grote software-update die in 2026 wordt uitgerold, gelijktijdig met Samsungs nieuwe vlaggenschepen.

We krijgen duidelijke renders te zien van de Galaxy S26, de Galaxy S26 Plus en de Galaxy S26 Ultra. Dat zijn de drie toestellen die naar verwachting in januari, februari of maart worden gelanceerd (er wordt gemeld dat er volgend jaar geen Galaxy S26 Edge verschijnt).

De afbeeldingen komen overeen met eerder gelekte beelden van de smartphones, met verticaal geplaatste camera’s op een eigen ‘camera-eiland’ en afgeronde hoeken. Het lijkt erop dat Samsung het design ten opzichte van de Galaxy S25-modellen nauwelijks ingrijpend aanpast.

Twee verschillende chips

De Snapdragon 8 Elite Gen 5 van Qualcomm (Image credit: Qualcomm)

Het tweede lek is afkomstig van het Zuid-Koreaanse medium IT Home (via GSMArena). Volgens dat bericht is Samsung van plan om de eigen Exynos 2600-processor uitsluitend te gebruiken in Zuid-Korea, terwijl in alle andere landen wordt gekozen voor Qualcomm Snapdragon-chips.

Huidige productieproblemen en eerdere technologische obstakels zouden volgens IT Home hebben bijgedragen aan die beslissing. Daarbij is het goed om op te merken dat geen van de Galaxy S25-modellen was uitgerust met de Exynos 2500, al duikt die chip wel op in de Samsung Galaxy Z Flip 7.

Het zou enigszins verrassend zijn als de Exynos 2600 op tijd klaar is en vervolgens alleen verschijnt in modellen die in Zuid-Korea worden verkocht. Samsung heeft zijn eigen chips in het verleden juist in meerdere markten ingezet, en eerder gingen er zelfs geruchten dat dit in 2026 opnieuw zou gebeuren.

Tegelijkertijd zijn Samsungs plannen rondom Exynos berucht onvoorspelbaar en veranderen ze van jaar tot jaar, zoals ook in 2025 duidelijk werd. Voor de modellen en markten waarin de Exynos 2600 niet wordt gebruikt, is de kans vrijwel zeker dat Samsung kiest voor de Snapdragon 8 Elite Gen 5.