Samsung Galaxy S26 Ultra bevat wellicht deze krachtige nieuwe chip

We hebben zonet een duidelijk aanwijzing gekregen over de chip die in de Samsung Galaxy S26 Ultra zal zitten. Die informatie komt van niemand minder dan Qualcomm, producent van de Snapdragon-chips die in de meeste Android-smartphones zitten.

Qualcomm heeft vandaag hun nieuwe flagship chip uit de doeken gedaan, de Snapdragon 8 Elite Gen 5. De naamgeving is mogelijk verwarrend, aangezien het bedrijf in 2023 de Snapdragon 8 Gen 3 onthulde en in 2024 de Snapdragon 8 Elite. Het lijkt nu de twee benamingen te combineren voor deze nieuwe chip.

Volgens Qualcomm kunnen telefoons met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 bliksemsnel multi-tasken en naadloos tussen apps wisselen. Daarnaast kunnen ze ook lange gamesessies met ongelooflijke prestaties en energie-efficiëntie leveren. De chip zorgt er bovendien voor dat er nog meer AI-functies lokaal op de telefoon kunnen werken zonder actieve internetverbinding.

(Image credit: Qualcomm)

Het interessantste nieuws staat in een overzicht met merken die smartphones met deze chip zullen lanceren. Het gaat onder andere om OnePlus, OPPO, realme, ASUS ROG, Sony, Xiaomi en ten slotte Samsung. Hoewel er niet vermeld wordt in welke telefoons de chip gebruikt wordt en wanneer die precies gelanceerd zullen worden, kunnen we in het geval van Samsung een goed onderbouwde gok wagen.

De Samsung Galaxy S25 Ultra die in januari van dit jaar werd gelanceerd, was uitgerust met de Snapdragon 8 Elite en de Ultra-modellen daarvoor bevatten ook een Snapdragon. We verwachten daarom dat de Samsung Galaxy S26 Ultra, die verwacht wordt in januari 2026, uitgerust zal worden met deze nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5.