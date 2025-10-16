Er komt mogelijk toch geen Samsung Galaxy S26 Edge meer aan

We horen nu al een tijdje dat de Samsung Galaxy S25 Edge misschien niet echt geweldig verkoopt, maar de situatie is mogelijk erger dan we dachten. Samsung zou de Edge-reeks namelijk stopzetten volgens een nieuw gerucht.

Dit nieuws komt vanuit een verslag op News Pim (via @Jukanlosreve) waarin staat dat Samsung besloten heeft om geen Galaxy S26 Edge meer uit te brengen. In plaats daarvan zou er gewoon weer een Samsung Galaxy S26 Plus naast de Samsung Galaxy S26 (die mogelijk de S26 Pro zal heten) en de Samsung Galaxy S26 Ultra verschijnen.

Daarnaast zou Samsung blijkbaar ook geen nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge-modellen meer produceren. Wanneer de huidige voorraad op is, is dit experiment dus mogelijk voorbij voor het bedrijf en kan je geen superdunne Samsung meer kopen, los van de Samsung Galaxy Z Fold 7 natuurlijk.

Een geloofwaardige claim

Natuurlijk raden we je sterk aan om dit nieuws met een korreltje zout te nemen, maar de claim klinkt wel geloofwaardig. De site claimt ook gesproken te hebben met iemand van Samsung die zei: "Ik weet niet of de dunne [product]lijn terugkomt, maar het ziet er niet [zo] simpel uit op dit moment". Deze medewerker voegde ook nog toe: "Ik denk dat je het in principe als verdwenen kan beschouwen."

Het komt ook niet echt als een verrassing dat de Samsung Galaxy S25 Edge niet goed lijkt te verkopen. Het is op veel vlakken simpelweg een slechtere smartphone dan zelfs de standaard Samsung Galaxy S25. Hij heeft een kleinere batterij en minder camera's, maar kost meer geld, en dat omdat hij 1,4 mm dunner is. Dat klinkt niet als een geweldige deal.

De iPhone Air lijkt het ook niet heel erg goed te doen qua verkoopcijfers. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Apple's vergelijkbare iPhone Air lijkt ook niet geweldig te verkopen, dus misschien is er simpelweg niet zoveel vraag naar superdunne smartphones als deze fabrikanten hadden verwacht (of in ieder geval gehoopt). Tenminste, misschien is er niet veel vraag zolang het ten koste gaat van andere belangrijke specs en het vrij duur is.

Toch was Samsung schijnbaar al klaar met de ontwikkeling van de Galaxy S26 Edge en vragen we ons af of dat werk dan ineens zomaar allemaal voor niets was. De S26-serie verschijnt waarschijnlijk alweer aan het begin van volgend jaar, dus er is nu niet enorm veel tijd meer om grote veranderingen door te voeren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zouden het dus nog steeds niet helemaal uitsluiten dan de Samsung Galaxy S26 Edge toch nog een lancering krijgt. We zullen dus zien of we begin volgend jaar drie of vier nieuwe Galaxy-toestellen te zien krijgen, of misschien zelfs twee als een Plus-model niet op tijd klaar is als vervanger of toevoeging.