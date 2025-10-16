Motorola komt ook met zijn eigen superdunne telefoon

Motorola heeft de moto x70 air/moto 70 edge onthuld. Dit is een extra dunne telefoon die duidelijk gemaakt is om de strijd aan te gaan met de iPhone Air en de Samsung Galaxy S25 Edge.

Volgens The Verge is het toestel minder dan 6 mm dik, maar we weten dus momenteel nog niet hoe dun hij precies zal zijn. Dit zou misschien dus ook niet per se de dunste smartphone zijn die Motorola ooit gemaakt heeft. De Moto Z, een modulaire telefoon uit 2017, was namelijk ook maar 5,19 mm dun zonder zijn accessoires verbonden.

We noemen hier steeds twee namen voor het toestel, maar in Europa krijgen we naar verwachting te maken met de Motorola edge 70. Het is wel opvallend dat het toestel dus dezelfde benaming als de superdunne iPhone (Air) én de superdunne Samsung Galaxy-telefoon (Edge) gebruikt.

Motorola's website geeft aan dat er "iets nieuws onderweg is" op 5 november, maar we weten niet of het hierbij gaat om een releasedatum of eerder een aankondigingsdatum voor de nieuwe telefoon. Op de website is ook een quiz te vinden die je kan spelen om een "exclusieve pre-lanceringsaanbieding" te krijgen.

Los van een superdun design en een 6,7-inch display zou de edge 70 ook een indrukwekkend grote batterij moeten krijgen (voor een superdunne smartphone). Motorola heeft het toestel schijnbaar weten te voorzien van een 4.800mAh-batterij. Die capaciteit scheelt niet veel met de batterijcapaciteit van sommige normale flagships, zoals bijvoorbeeld de iPhone 17 Pro Max.

(Image credit: Motorola / The Verge)

De Samsung Galaxy S25 Edge heeft ter vergelijking maar een 3.800mAh-batterij en GSMArena geeft aan dat de iPhone Air een batterij van 3.149mAh heeft. De edge 70 verslaat dus allebei deze toestellen op dit gebied.

Motorola's renders laten drie lenzen zien achterop de telefoon, maar eentje ziet er grijs uit. Dit lijkt te suggereren dat het misschien om twee echte camera's gaat en daarnaast misschien nog een diepte- of kleursensor. De vierkante camerabehuizing is daarnaast ook nog voorzien van een flitser. De telefoon is verder IP68- én IP69-gecertificeerd voor stof- en waterbestendigheid.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We hebben helaas nog geen prijs voor de edge 70 op dit punt, maar toch zijn we nu al van mening dat dit toestel een belangrijke ontwikkeling is voor de smartphone-industrie. Dit is waarom:

Niet alleen meer iPhones en Galaxy's

(Image credit: Motorola / The Verge)

Eerder dit jaar gaven we al aan dat de Samsung Galaxy S25 Edge best wel eens een nieuw tijdperk van superdunne en lichte telefoons kon introduceren. Hierdoor zouden fabrikanten zich bij hun krachtigste 'Pro'- en 'Ultra'-modellen minder op de ergonomie te hoeven focussen, want er is dan immers een alternatief voor mensen die dat het belangrijkst vinden.

Het lijkt erop dat ook Apple het hiermee eens was, want dit is dan ook wat we zagen bij de nieuwe iPhone 17-serie. Er is een nieuwe, extra dunne iPhone Air en daarnaast zijn de nieuwe iPhone 17 pro en Pro Max dikker geworden, dankzij onder andere grotere 'cameraplateaus'.

Als alleen de grootste merken binnen de industrie deze telefoons maken, kunnen het echter gewoon experimenten zijn die eventueel na een jaar of twee weer gestopt worden. Om echt de manier waarop we technologie dagelijks gebruiken te veranderen, moeten dit soort concepten ook worden geïntroduceerd door de iets meer toegankelijke merken.

Daarom vinden we de edge 70 zo interessant. Deze smartphone laat zien dat de rest van de smartphone-industrie ook benieuwd is naar de mogelijkheden van superdunne telefoons. We verwachten in het komende jaar dan ook nog wel meer van dit soort telefoons te zien. We hopen dat dit ook snel voor verbeteringen zorgt, want momenteel zijn er nog wel veel compromissen.