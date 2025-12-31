Het design van de Samsung Galaxy S26 is gelekt in een nieuwe hands-on video en de prijzen gaan misschien omhoog

Waarschijnlijk worden de Samsung Galaxy S26-modellen ergens in de komende paar maanden gelanceerd, maar inmiddels lijken de designs van twee van de modellen alweer te zijn gelekt. Daarnaast horen we nu helaas ook geruchten over een prijsverhoging voor de nieuwe modellen.

De design-leak verscheen in de vorm van foto's en video's van de bekende tipgever @OnLeaks. Deze foto's en video's tonen 'dummy units' van de Galaxy S26 en Galaxy S26 Ultra. Dit zijn dus geen werkende telefoons, maar wel fysieke modellen die gebaseerd zijn op informatie vanuit de toeleveringsketen.

Het ziet er niet naar uit dat er veel zal veranderen qua design in vergelijking met de modellen van vorig jaar. Het Ultra-model lijkt nog steeds redelijk op het standaard model met rondere hoeken in plaats van een vierkanter design. Het design dat dit jaar dus voor de Samsung Galaxy S25 Ultra geïntroduceerd werd, lijkt dus grotendeels te worden behouden.

Een verschil dat we wel kunnen zien, is dat de camera's achterop het toestel nu samen op een soort camera-eiland geplaatst worden, waardoor er niet meer individuele lenzen uitsteken aan de achterkant. Deze designverandering zagen we eerder dit jaar ook al bij de Samsung Galaxy Z Fold 7, dus het komt niet als een grote verrassing dat de flagships van 2026 ook dat designelement overnemen.

Lanceringsdatum en prijzen

Qua kleuren lijken we te maken te hebben met wit voor de Galaxy S26 en wit en zwart voor de Galaxy S26 Ultra. Dat zullen ongetwijfeld echter niet de enige kleuropties zijn. We hebben dan ook al meerdere geruchten gehoord over andere mogelijke kleuropties.

Als het goed is zal er ook nog een Galaxy S26 Plus naast die twee modellen verschijnen. Het lijkt er echter niet op dat de Samsung Galaxy S25 Edge een opvolger krijgt (waarschijnlijk vanwege slechte verkoopcijfers), ook al stond die misschien in de eerste instantie wel op de planning.

De aanpassingen voor de line-up hebben er mogelijk ook voor gezorgd dat de Galaxy S26-serie iets later in het jaar zal verschijnen dan normaal. De Galaxy S25-serie werd in januari 2025 gelanceerd, maar geruchten suggereren nu dat we tot februari 2026 moeten wachten voor de nieuwe flagships.

Wanneer ze gelanceerd worden, kunnen ze helaas ook wat meer kosten dan hun voorgangers. Dat suggereert de leaker @kro_roe. De stijgende kosten van onderdelen en de productie zouden ervoor zorgen dat het sowieso duurder wordt om in 2026 een nieuwe telefoon te kopen.