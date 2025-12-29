Samsung test schijnbaar een 20.000mAh-batterij, maar verwacht hem maar niet in de Galaxy S26 Ultra

Batterijcapaciteit is een van de belangrijkste aspecten waar de meeste mensen naar kijken als ze een van de beste smartphones willen kopen en Samsung lijkt eindelijk te werken aan een grote upgrade op dit vlak. Helaas lijkt het er wel op dat we deze upgrade nog niet kunnen verwachten op de eerstvolgende flagships van het bedrijf.

Volgens de tipgevers @phonefuturist en @SPYGO19726 (via Wccftech) is Samsung een silicon-carbon batterij bestaande uit twee cellen aan het testen die wel eens zou kunnen oplopen tot 20.000mAh. Zo'n batterij zou dus vier keer zo groot zijn als de 5.000mAh-batterij in de Samsung Galaxy S25 Ultra.

Silicon-carbon batterijen zitten iets anders in elkaar dan de lithium-ion batterijen die nog in de meeste telefoons van vandaag de dag zitten. Een silicon-carbon batterij maakt veel hogere capaciteiten mogelijk zonder voor een veel groter formaat te zorgen.

We hebben eerder ook al geruchten over deze silicon-carbon technologie gehoord, waaronder in een leak van eerder dit jaar die suggereerde dat de next-gen batterijen van Samsung misschien al op tijd klaar zouden zijn om samen met de Galaxy S26-serie te verschijnen. Dat lijkt nu echter redelijk onwaarschijnlijk.

Nog even wachten

Some extra size detail about the dual stacked cell Cell 1 (Primary):Capacity: 12,000mAhThickness: 6.3mmDimensions: 10cm × 6.8cmCell 2 (Secondary / Competitive Stack):Capacity: 8,000mAhThickness: 4mmDimensions: 10cm × 6.8cmThe 8000 MaH swole up from 4mm to 7.2mm. https://t.co/xVRA4Th3HkDecember 25, 2025

Hoewel het natuurlijk veelbelovend klinkt dat Samsung nu een 20.000mAh-batterij aan het testen zou zijn, is het nog niet duidelijk wanneer deze batterij ook echt klaar zal zijn voor massaproductie. Volgens deze leak zijn er nog wat problemen met het opzwellen van de batterij die moeten worden opgelost.

Samsung weet hoe het voelt als het flink misgaat met batterijtechnologie en het bedrijf zal dit keer dan ook extra voorzichtig willen zijn. Samsung en sommige van zijn concurrenten wachten daarom ook met het upgraden naar silicon-carbon totdat de technologie er echt klaar voor is (of deze bedrijven er in ieder geval vol in vertrouwen op de lange termijn).

Met dat in gedachten verwachten we niet dat we deze geüpgradede batterijtechnologie al bij de Galaxy S26-serie kunnen verwachten. De nieuwste flagships worden al ergens rond februari verwacht en recente leaks suggereren ook dat de Samsung Galaxy S26 Ultra bijvoorbeeld maar een kleine upgrade krijgt naar een 5.200mAh-batterij.

Het is wel goed om te weten dat er mogelijk wel grotere upgrades onderweg zijn voor de batterijtechnologie. Hopelijk kunnen we binnen de komende twee jaar dan ook genieten van (Samsung-)telefoons die meer dan twee of drie dagen mee kunnen gaan voordat ze weer opgeladen moeten worden.