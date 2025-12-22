Nieuwe gelekte informatie onthult mogelijke lanceerperiode Galaxy S26, maar verkoop lijkt later te starten

De Galaxy S26 laat na de onthulling mogelijk nog even op zich wachten. Volgens de bekende tipgever @UniverseIce worden de Galaxy S26-telefoons in februari onthuld tijdens een Galaxy Unpacked-evenement, waarna ze in maart in de verkoop gaan. Er worden geen verdere details genoemd, dus het gat tussen de aankondiging en de verkoopstart kan zo klein zijn als één dag, maar ook oplopen tot 28 dagen.

Dat is later in het jaar dan bij de Galaxy S25-reeks, die in januari 2025 werd gepresenteerd, maar een vertraging voor de 2026-telefoons werd al verwacht. Een van de redenen voor het uitstel zou zijn dat Samsung het Galaxy S26 Edge-model heeft geschrapt en heeft besloten het Galaxy S26+-model weer terug te brengen.

Daarnaast is er sprake van interne discussies binnen Samsung over welk naamgevingsschema gebruikt moet worden voor deze toestellen, waarbij af en toe ook een Pro-model wordt genoemd. Voorlopig lijkt het er echter op dat de namen gewoon hetzelfde blijven als dit jaar.

De S26 komt binnenkort, hopelijk

My point is that the Galaxy S26 series will be unveiled at a Galaxy Unpacked event in February and go on sale in March. The long wait has begun.😃December 21, 2025

Dit is niet de eerste keer dat we horen dat de lanceringsdatum en beschikbaarheidsdatum van de Galaxy S26 niet gelijklopen, maar een eerder gerucht sprak nog over een aankondiging in januari, gevolgd door leveringen in februari. Het lijkt er dus op dat Samsungs planning sindsdien is opgeschoven.

Samsung staat er normaal gesproken om bekend zijn telefoons direct bij aankondiging, of kort daarna, beschikbaar te maken. Zo zat er bij de Samsung Galaxy Z Fold 7 bijvoorbeeld slechts een paar weken tussen de aankondiging van de foldable en het moment waarop hij te koop was, met een preorderperiode daartussen.

Alles wijst erop dat de wachttijd dit keer langer zal zijn. Dit is mogelijk een resultaat van het nogal chaotische jaar dat Samsung lijkt te hebben gehad als het gaat om het op orde krijgen van zijn productplanning, en het besluit om wel of geen opvolger uit te brengen voor de Samsung Galaxy S25 Edge, die (net als de iPhone Air) niet bijzonder populair lijkt te zijn geweest.

Zoals gebruikelijk lijkt het erop dat de meeste grote upgrades binnen de Galaxy S26-serie exclusief voor het Ultra-model zullen zijn. Denk aan een grotere batterij en een verbeterde camera-opstelling.