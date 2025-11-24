Nieuw gerucht: de Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt mogelijk een grotere batterij

Naarmate we dichter bij 2026 komen, komen we steeds meer te weten over wat we kunnen verwachten van de Samsung Galaxy S26-serie, en het laatste gerucht in dat verband wijst op een upgrade van de batterijcapaciteit voor het duurste Ultra-model.

Volgens de ervaren tipster Momentary Digital (via GSMArena) krijgt de Samsung Galaxy S26 Ultra een batterij van 5.200mAh. Dat is een bescheiden vergroting ten opzichte van de 5.000mAh in de Galaxy S25 Ultra.

Sterker nog, de Samsung Galaxy S25 Ultra was al de zesde Ultra-telefoon op rij met dezelfde batterijcapaciteit van 5.000mAh, teruggaand tot de Galaxy S20 Ultra uit 2020. De verhoging is niet enorm, maar het is in ieder geval iets.

Er zijn al meerdere lekken geweest over de batterij van de Galaxy S26-serie. Zo zou ook het standaardmodel volgend jaar een kleine boost krijgen: van 4.000mAh in het huidige toestel naar 4.300mAh in de volgende versie.

Nog betere batterijduur

De Galaxy S25 Ultra, Plus, en standaard modellen (van links naar rechts) (Image credit: Samsung)

Wat dit in de praktijk betekent voor de batterijduur, moeten we nog afwachten, maar in theorie zou het moeten zorgen voor meer tijd tussen oplaadbeurten. Natuurlijk spelen meerdere factoren een rol, waaronder de efficiëntie van het scherm en andere componenten.

In onze review van de Samsung Galaxy S25 Ultra schreven we dat de batterij meerdere dagen meegaat tussen laadbeurten, terwijl Samsung officieel aangeeft dat je tot 31 uur video kunt afspelen op één batterijlading.

Iets anders dat we hebben gehoord over het Ultra-model, is dat de schermranden nóg smaller worden en dat zou betekenen dat het schermformaat groter wordt. Mogelijk zien we een display dat bijna 7 inch van hoek tot hoek meet.

Zoals altijd bij dit soort geruchten geldt echter dat niets zeker is totdat Samsung het officieel aankondigt en dit zou waarschijnlijk in de eerste twee à drie maanden van 2026 gebeuren. Een eerder lek uit augustus suggereerde nog dat de Ultra-batterij wéér op 5.000mAh zou blijven.