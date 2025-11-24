Nieuw gerucht: de Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt mogelijk een grotere batterij

Het is niet een grote sprong

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra (Beeld: Future)

Naarmate we dichter bij 2026 komen, komen we steeds meer te weten over wat we kunnen verwachten van de Samsung Galaxy S26-serie, en het laatste gerucht in dat verband wijst op een upgrade van de batterijcapaciteit voor het duurste Ultra-model.

Volgens de ervaren tipster Momentary Digital (via GSMArena) krijgt de Samsung Galaxy S26 Ultra een batterij van 5.200mAh. Dat is een bescheiden vergroting ten opzichte van de 5.000mAh in de Galaxy S25 Ultra.

Nog betere batterijduur

Samsung Galaxy S25

De Galaxy S25 Ultra, Plus, en standaard modellen (van links naar rechts) (Image credit: Samsung)

Wat dit in de praktijk betekent voor de batterijduur, moeten we nog afwachten, maar in theorie zou het moeten zorgen voor meer tijd tussen oplaadbeurten. Natuurlijk spelen meerdere factoren een rol, waaronder de efficiëntie van het scherm en andere componenten.

In onze review van de Samsung Galaxy S25 Ultra schreven we dat de batterij meerdere dagen meegaat tussen laadbeurten, terwijl Samsung officieel aangeeft dat je tot 31 uur video kunt afspelen op één batterijlading.

Iets anders dat we hebben gehoord over het Ultra-model, is dat de schermranden nóg smaller worden en dat zou betekenen dat het schermformaat groter wordt. Mogelijk zien we een display dat bijna 7 inch van hoek tot hoek meet.

Zoals altijd bij dit soort geruchten geldt echter dat niets zeker is totdat Samsung het officieel aankondigt en dit zou waarschijnlijk in de eerste twee à drie maanden van 2026 gebeuren. Een eerder lek uit augustus suggereerde nog dat de Ultra-batterij wéér op 5.000mAh zou blijven.

