Lanceringsdatum voor de Samsung Galaxy S26 is mogelijk gelekt

We verwachten de komende weken (en maanden) weer een aantal nieuwe premium smartphones van Samsung te zien lanceren. Twee nieuwe leaks hebben ons nu ook een idee gegeven van wanneer we de Galaxy S26-serie en Samsungs eerste tri-fold smartphone precies kunnen verwachten.

Laten we maar beginnen met de Samsung Galaxy S26-modellen. We verwachten dat er dit keer weer drie modellen zullen uitkomen (een standaard S26, een S26 Plus en een S26 Ultra). Er is nog wel een mogelijkheid dat er toch ook nog een soort opvolger voor de Galaxy S25 Edge onderweg is, die nog dunner is.

Nu is er een verslag vanuit de Zuid-Koreaanse outlet Money Today verschenen (via @Jukanlosreve) en in dit verslag staat dat sommige of zelfs alle Galaxy S26-toestellen op woensdag 25 februari onthuld worden. Het lanceringsevenement zou plaatsvinden in San Francisco.

Dat zou dus betekenen dat deze lancering iets later in het jaar plaatsvindt dan de lancering van de Galaxy S25-serie. Die lancering vond plaats op 22 januari. Dit nieuws komt ook wel overeen met eerdere geruchten over een vertraagde lancering. Het verslag herhaalt ook een eerder gerucht dat suggereert dat de standaard S26, de S26 Plus en de S26 Ultra allemaal Samsungs eigen Exynos-chips zullen gebruiken.

De Samsung tri-fold

De Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7, Samsungs nieuwste foldables. (Image credit: Samsung)

Dan is er natuurlijk ook nog Samsungs eerste tri-fold smartphone. Dit model werd voor het eerst geteased tijdens de lancering van de Galaxy S25 in januari van dit jaar en zou naar verwachting nog voor het einde van dit jaar moeten verschijnen. Dit wordt Samsungs eerste telefoon met twee scharnieren in plaats van één.

Het team bij SamMobile heeft gespot dat de telefoon de nodige processen heeft doorlopen om officieel erkend te worden als een apparaat met Bluetooth-mogelijkheden en dat is een stap die meestal betekent dat een lancering dichtbij is.

Volgens bepaalde bronnen die met SamMobile hebben gesproken, zal de tri-fold (in de eerste instantie) beschikbaar zijn in de VS, China, Zuid-Korea en de VAE. Het model zou vervolgens mogelijk in 2026 nog een bredere release in meer landen kunnen krijgen, maar dat is nu nog niet zeker.

De Samsung tri-fold werd vorige week voor het eerst officieel vertoond tijdens de K-Tech Showcase in Zuid-Korea. Hij was echter alleen achter glas te zien, dus hier leerden we niet veel meer van.