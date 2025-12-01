Nieuwe informatie uit Samsung Galaxy S26-leaks: extra specs én een mogelijke vroege release

We gaan snel richting 2026, en in de eerste maanden van volgend jaar verwachten we dat de vlaggenschiptelefoons van Samsung Galaxy S26 worden onthuld. Dit zijn toestellen waarover we nu al heel wat meer weten, dankzij twee recente lekken.

Het eerste lek is afkomstig van de ervaren insider @UniverseIce, die niet één maar twee keer specificatielijsten heeft gedeeld die naar verluidt alle belangrijke details onthullen over de Galaxy S26, de Galaxy S26 Plus en de Galaxy S26 Ultra (zonder enige vermelding van een Galaxy S26 Edge).

Zoals verwacht komt er een nieuwe processor: de Snapdragon 8 Elite Gen 5 of de Samsung Exynos 2600, afhankelijk van het model, maar verder lijken er niet al te veel upgrades op komst.

De standaard Samsung Galaxy S26 krijgt volgens de leak een iets groter scherm: 6,3 inch in plaats van 6,2 inch. Ook de batterijcapaciteit zou stijgen van 4.000mAh naar 4.300mAh. De camera’s, het werkgeheugen (RAM), de maximale opslagcapaciteit en de laadsnelheden blijven echter ongewijzigd.

Nog even wachten

I have compiled the most accurate comprehensive parameter comparison of Galaxy S25, S25+ and Galaxy S26、 S26+. Which one do you want to buy? pic.twitter.com/aQpoSvYjOzNovember 29, 2025

Wat de Samsung Galaxy S26 Plus betreft, die lijkt erg op de Samsung Galaxy S25 Plus. Volgens deze leak is, behalve de nieuwe chipset, het enige zichtbare verschil een minimale toename in gewicht: van 190 gram naar 194 gram.

Ook bij de Galaxy S26 Ultra blijft veel bij het oude. Toch zouden er twee concrete upgrades zijn: de 10MP-telelens krijgt naar verluidt een grotere sensor, en de bedrade laadsnelheid stijgt van 45W naar 60W. Daarnaast zou het toestel iets dunner worden.

Fans van Samsung zullen teleurgesteld zijn dat er in 2026 zo weinig verandert. Het is ook niet voor het eerst dat de fabrikant kritiek krijgt: eerder werd er al gewezen op het gebrek aan grote sprongen en de focus op bescheiden verbeteringen per nieuwe generatie, zeker in vergelijking met Apple en de beste iPhones.

Het tweede lek komt van @theonecid, die meldt dat de Galaxy S26 is opgedoken op een testserver, met One UI 8.5 aan boord. Dat zou kunnen betekenen dat de lancering al in januari plaatsvindt, al heerste daar de voorbije tijd nog wat onduidelijkheid over.