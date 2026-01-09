De Samsung Galaxy S26 Ultra laadt misschien eindelijk wat sneller op

Een kleine inhaalslag

Samsung Galaxy S25 Ultra
De Samsung Galaxy S25 Ultra (Beeld: Blue Pixl Media)

De bekende leaker @UniverseIce heeft in een post op X aangegeven dat we misschien eindelijk een upgrade kunnen verwachten voor de oplaadsnelheid van de Galaxy S26 Ultra.

Het Ultra-model van Samsung beschikt inmiddels al jarenlang over 45W-snelladen, terwijl opladen bij de concurrentie steeds sneller gaat. Volgens deze nieuwe informatie zorgt Samsung dit jaar mogelijk eindelijk voor een (bescheiden) upgrade naar 60W-snelladen.

Natuurlijk is het altijd aan te raden om sceptisch te blijven over dit soort geruchten, maar @UniverseIce is wel een leaker die vaak betrouwbaar is gebleken. De informatie komt ook overeen met eerdere geruchten van WinFuture. Die outlet voegde hier aan toe dat de Galaxy S26 Plus gewoon weer 45W-snelladen krijgt en de Galaxy S26 25W-snelladen. Het Ultra-model zou dus als enige een upgrade krijgen. Hopelijk zorgt dat niet voor een prijsstijging, maar het zou ons niets verbazen.

45W-snelladen is niet super traag, maar vooral de bekende Chinese merken zoals OnePlus, Oppo, Xiaomi en Honor zijn Samsung al een tijdje geleden voorbij gegaan met veel hogere snelheden. Fabrikanten moeten altijd wel een afweging maken tussen een hoge oplaadsnelheid en een zo lang mogelijke levensduur voor de batterij. Samsung lijkt dus wel wat meer te willen concurreren, maar we snappen ook waarom de upgrade (in de eerste instantie) naar 60W is en niet naar bijvoorbeeld 100W.

Snelladen is tegenwoordig wel een belangrijke factor bij het kiezen van een telefoon. Misschien geldt dat niet voor iedereen, maar toch zal het wel veel mensen overtuigen als hun nieuwe telefoon ineens binnen ongeveer een halfuur is opgeladen in plaats van na ongeveer een uur. Als je maar zo kort hoeft op te laden, maak je je ook minder snel zorgen over je resterende batterijduur. Hopelijk krijgen de beste Samsung-smartphones dus inderdaad binnenkort in ieder geval een kleine upgrade voor de oplaadsnelheid.

