De Samsung Galaxy S26 Ultra laadt misschien eindelijk wat sneller op

De bekende leaker @UniverseIce heeft in een post op X aangegeven dat we misschien eindelijk een upgrade kunnen verwachten voor de oplaadsnelheid van de Galaxy S26 Ultra.

Het Ultra-model van Samsung beschikt inmiddels al jarenlang over 45W-snelladen, terwijl opladen bij de concurrentie steeds sneller gaat. Volgens deze nieuwe informatie zorgt Samsung dit jaar mogelijk eindelijk voor een (bescheiden) upgrade naar 60W-snelladen.

De leaker haalt in zijn tweet zogenaamde "officiële testresultaten" van Samsung aan, waarbij de Galaxy S26 Ultra schijnbaar binnen 30 minuten van 0 tot en met 75% werd opgeladen. Het is wel belangrijk om te onthouden (als de informatie überhaupt accuraat is) dat een test van de fabrikant zelf natuurlijk onder vrij ideale omstandigheden kan worden uitgevoerd. In de praktijk zouden de resultaten wat kunnen verschillen, onder andere door de hitte die vrijkomt bij het opladen.

Exclusive:！Official test results for the Samsung Galaxy S26 Ultra’s all-new 60W charging show it can charge from 0 to 75% in 30 minutes.These results were tested under Samsung’s controlled conditions. In real-world use, charging time may be longer or shorter depending on…January 8, 2026

Natuurlijk is het altijd aan te raden om sceptisch te blijven over dit soort geruchten, maar @UniverseIce is wel een leaker die vaak betrouwbaar is gebleken. De informatie komt ook overeen met eerdere geruchten van WinFuture. Die outlet voegde hier aan toe dat de Galaxy S26 Plus gewoon weer 45W-snelladen krijgt en de Galaxy S26 25W-snelladen. Het Ultra-model zou dus als enige een upgrade krijgen. Hopelijk zorgt dat niet voor een prijsstijging, maar het zou ons niets verbazen.

45W-snelladen is niet super traag, maar vooral de bekende Chinese merken zoals OnePlus, Oppo, Xiaomi en Honor zijn Samsung al een tijdje geleden voorbij gegaan met veel hogere snelheden. Fabrikanten moeten altijd wel een afweging maken tussen een hoge oplaadsnelheid en een zo lang mogelijke levensduur voor de batterij. Samsung lijkt dus wel wat meer te willen concurreren, maar we snappen ook waarom de upgrade (in de eerste instantie) naar 60W is en niet naar bijvoorbeeld 100W.

Snelladen is tegenwoordig wel een belangrijke factor bij het kiezen van een telefoon. Misschien geldt dat niet voor iedereen, maar toch zal het wel veel mensen overtuigen als hun nieuwe telefoon ineens binnen ongeveer een halfuur is opgeladen in plaats van na ongeveer een uur. Als je maar zo kort hoeft op te laden, maak je je ook minder snel zorgen over je resterende batterijduur. Hopelijk krijgen de beste Samsung-smartphones dus inderdaad binnenkort in ieder geval een kleine upgrade voor de oplaadsnelheid.