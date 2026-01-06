De Samsung Galaxy S26 Ultra duikt mogelijk op in eerste beelden

We naderen snel de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie. Een recente leak suggereert dat deze telefoons op 25 februari aangekondigd kunnen worden, dus het is niet meer dan logisch dat we de toestellen nu ook gaan zien opduiken in gelekte foto’s en video’s, en mogelijk is de eerste video inmiddels verschenen.

De korte video werd gedeeld door leaker @UniverseIce op X en toont wat lijkt op een retailverpakking van de Samsung Galaxy S26 Ultra, waarna ook de achterkant van het toestel zelf in beeld komt.

Er is niet enorm veel te zien, aangezien het toestel sterk lijkt op de Samsung Galaxy S25 Ultra en ook grotendeels overeenkomt met wat we op basis van eerdere leaks al verwachtten. Dat is enigszins teleurstellend, want het suggereert dat Samsung waarschijnlijk weinig heeft gedaan om het design op te frissen.

Breaking！Someone leaked a suspected Galaxy S26 Ultra phone.If anyone can find the true source of this video, please let me know and I will tag the source. pic.twitter.com/bx91JlQsshJanuary 6, 2026

Maar hij verschilt op zijn minst een beetje van zijn voorganger. Het meest opvallend is dat drie van de camera’s aan de achterkant zijn ondergebracht in een verhoogd camerablok, in plaats van dat ze afzonderlijk uitsteken.

Verder wordt de telefoon getoond in een zwarte of donkergrijze kleur. Ook is te zien dat het toestel vier camera’s aan de achterkant heeft, terwijl de afbeelding op de doos bevestigt dat er, niet geheel verrassend, een S Pen-stylus wordt meegeleverd.

Het kan nep zijn

Dit komt allemaal overeen met eerdere leaks, maar we zouden dit alsnog met een flinke korrel zout nemen. Hoewel @UniverseIce een betrouwbare leaker is, geeft hij aan de bron van deze video niet te kennen. In reacties onder zijn post zeggen sommige mensen, waaronder leaker Max Jambor, dat ze denken dat het om nepbeelden gaat.

Toch geldt: zelfs als dit slechts een dummy-model is, is de kans groot dat de getoonde details grotendeels kloppen, juist omdat ze overeenkomen met eerdere leaks. Echt of niet, dit zou dus in grote lijnen kunnen zijn hoe de Samsung Galaxy S26 Ultra eruitziet.