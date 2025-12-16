De RAM-crisis kan een ramp worden voor gaming-laptops en dit is waarom

De pc-markt heeft momenteel te maken met enorme prijsstijgingen voor RAM en geruchten suggereren dat SSD's binnenkort misschien ook veel duurder zullen worden. Nu geeft een nieuw verslag aan dat de RAM-crisis ook nog eens erger kan worden.

Een nieuw verslag van TrendForce (via Wccftech) schat in dat laptops in 2026 steeds meer van 8GB RAM voorzien zullen worden en dat betere configuraties met 16GB (of meer) veel duurder zullen worden.

Deze schatting lijkt volledig gebaseerd te zijn op het gewone werkgeheugen van pc's, maar het kan zijn dat we met een vergelijkbaar probleem te maken krijgen voor de VRAM in GPU's van gaming-laptops. De prijzen voor sommige RAM-kits zijn inmiddels al hoger dan die van sommige gaming-pc-instapmodellen. Dat zal er uiteindelijk ongetwijfeld ook voor zorgen dat die pc's ook in prijs zullen stijgen.

Prijzen voor DRAM zijn omhoog gegaan voor fabrikanten, dus het voorzien van laptops en desktops met de goedkoopste optie (in de praktijk vaak 8GB) is in dit geval een beetje 'damage control'. De fabrikanten proberen de prijzen voor consumenten zo lang mogelijk nog betaalbaar te houden. Dit is dus mogelijk ook een van de redenen waarom Valve heeft gekozen voor 8GB aan VRAM voor zijn aankomende Steam Machine. Die keuze zorgt niet voor de sterkste prestaties, maar zorgt er wel voor dat consumenten niet de hoofdprijs hoeven te betalen.

Bij gaming-laptops zal een overschakeling naar meer configuraties met 8GB aan RAM een groot probleem vormen voor gameprestaties. 8GB VRAM is sowieso al een dealbreaker voor veel gamers, want het is niet echt toekomstbestendig en kan voor teleurstellende prestaties zorgen bij moderne games die juist veel VRAM vereisen (wat bij veel games het geval is). Als je daarnaast ook nog eens te maken krijgt met 8GB aan normaal werkgeheugen, dan worden je gameprestaties nog meer beperkt.

Het kan dan ook voelen als een flinke stap achteruit als de meeste systemen straks ineens echt minder RAM krijgen, zeker omdat steeds meer AAA-games lanceren met systeemvereisten van 32GB RAM voor hoge grafische instellingen en 16GB RAM als minimum voor medium of zelfs lage grafische instellingen.

Meestal hebben gamers eerder te maken met een GPU- of CPU-bottleneck (het onderdeel dat de prestaties beperkt), maar het lijkt erop dat RAM nu dus een bottleneck kan worden voor sommigen.

Sla snel toe, voordat het te laat is

De AI-boom lijkt op dit punt niet echt te stoppen en dat betekent dat de prijzen voor RAM waarschijnlijk nog erger worden dan ze nu al zijn. Als je toevallig nog een (oude) RAM-kit thuis hebt liggen, of het nou 8GB is of meer, hou deze dan vooral bij, want deze crisis kan wel eens het nieuwe normaal worden.

Het kan mogelijk maanden of zelfs jaren duren voordat dit deel van de pc-markt weer stabiel wordt en je wil natuurlijk graag vermijden dat je straks meer uit moet geven aan een simpele RAM-kit dan aan een nieuwe GPU.

Gaming zal momenteel niet snel goedkoper worden. RAM is nu misschien het grootste probleem, maar we zouden binnenkort vergelijkbare ontwikkelingen kunnen zien voor SSD's en GPU's. Het afgelopen jaar zagen we dan ook al meer dan genoeg prijsstijgingen voor GPU's.

Als je helaas nog geen RAM-kit hebt kunnen scoren voor de start van deze crisis, en je wel nog op zoek bent, ga dan goed op zoek naar interessante kortingen tijdens de feestdagen en maak snel een beslissing zolang er nog RAM op voorraad is. Wachten tot deze situatie is opgelost, kan namelijk lang gaan duren.