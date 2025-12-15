Volgens experts zorgt de RAM-crisis in 2026 mogelijk voor smartphones met slechtere specs

We hebben de laatste tijd al veel gehoord over hoe de stijgende RAM-prijzen kunnen zorgen voor hogere prijzen voor aankomende smartphones, maar deze ontwikkeling kan ook tot een alternatieve (maar net zo vervelende) uitkomst leiden: zwakkere specs voor smartphones.

Volgens een verslag van TrendForce is het vrij waarschijnlijk dat premium smartphones toch niet zo snel allemaal zullen overstappen naar 16GB RAM. De verwachting is dus dat opvolgers van modellen die momenteel 12GB aan RAM hebben, zoals de iPhone 17 Pro Max en de Samsung Galaxy S25, waarschijnlijk opnieuw 12GB aan RAM krijgen, in plaats van de verhoging naar 16GB die we anders hadden verwacht.

Voor budgetmodellen en middenklassers kunnen de gevolgen nog wat vervelender zijn. Die modellen zouden zelfs lagere specs kunnen krijgen. Specifiek middenklasse smartphones krijgen waarschijnlijk geen 12GB-configuraties meer en zullen het mogelijk bij maximaal 8GB aan RAM houden. Budgetmodellen zouden zelfs maar 4GB aan RAM kunnen bieden, terwijl sommige modellen nu 6GB of zelfs al 8GB bieden.

(Image credit: TrendForce)

Toch ook een stap terug voor premium smartphones?

Volgens de leaker Lanzuk is de situatie zelfs nog wat erger. De leaker claimt dat huidige premium modellen met 16GB aan RAM volgens jaar geen opvolgers met diezelfde hoeveelheid RAM krijgen. Zelfs voor die toestellen zou de hoeveelheid RAM verlaagd kunnen worden (terug naar 12GB).

Dat kan dus het geval zijn bij toestellen zoals de OnePlus 16 en de Google Pixel 11 Pro, want de voorgangers van die modellen, die nu op de markt zijn, hebben al 16GB aan RAM.

Dit alles gebeurt momenteel omdat er enorm veel vraag is voor RAM in de wereld van AI-datacenters. Dat zorgt ervoor dat de prijzen flink omhooggaan. Ironisch genoeg kan dit dus een negatieve impact gaan hebben op de prestaties en ontwikkeling van AI op smartphones, aangezien telefoons ook genoeg RAM nodig hebben om lokaal hun AI-features (soepel) te kunnen draaien.

Hoewel deze voorspellingen redelijk geloofwaardig klinken, zijn het dus wel gewoon nog voorspellingen. Het valt nog te bezien of ze ook echt uit zullen komen. We zouden in ieder geval wel erg verrast zijn als de prijzen of hoeveelheden RAM van aankomende telefoons niet beïnvloed worden door de huidige situatie. Voor nu hopen we dat we te maken krijgen met óf hogere prijzen, óf minder RAM en niet allebei. Het voelt namelijk niet goed om meer te betalen voor (deels) slechtere hardware.