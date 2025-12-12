Onze pc-expert adviseert: "Stel de aankoop van een nieuwe laptop niet uit"

Als je overweegt om een nieuwe laptop of pc te kopen, beslis je hier beter vroeg dan laat over. De prijs van alle laptops en pc's dreigt namelijk de hoogte in te schieten vanwege recente ontwikkelingen in de markt. De reden voor de nakende prijsstijgingen ligt voornamelijk bij één specifiek onderdeel waar veel vraag naar is, met name RAM of werkgeheugen. Kort samengevat, bepaalt dit onderdeel hoeveel taken een apparaat tegelijkertijd kan uitvoeren. In het geval van RAM geldt deze eenvoudige regel: meer is altijd beter.

RAM-sticks zijn nu al duurder, laptops nog niet

Momenteel blijven laptops en pc's nog gespaard van de prijsstijging, maar aan het begin van 2026 kan hier al verandering in komen volgens TrendForce. Wie daarentegen zelf een pc wil bouwen of hun bestaande pc wil upgraden, zit wel al in de problemen. De losse RAM-sticks die je zelf in je pc installeert, zijn al in prijs gestegen. Het gaat bovendien niet alleen om nieuwe modellen. Verkopers hebben de prijzen van sommige RAM-sticks in hun bestaande voorraad al verhoogd. Soms gaat het zelfs om een verdubbeling van de prijs.

De impact van deze prijsstijging op laptops heeft meerdere gevolgen. Zo zagen we de voorbije maanden steeds meer laptops met 16GB RAM aan vrij lage prijzen. Dit is ook het minimum dat Microsoft stelt voor een Copilot+ PC met AI-functies. Door deze prijsstijging zullen goedkopere laptops langer blijven zitten met 8GB RAM, wat tegenwoordig nog nét voldoende is om Windows 11 vlot te laten werken en niet heel toekomstbestendig is. Laptops en pc's met hoge hoeveelheden RAM, zoals bovengenoemde Copilot+ PC's, gaming-laptops of toestellen voor professionele videobewerking, zullen duurder worden dan ooit.

Enkele pc-fabrikanten hebben reeds commentaar gegeven op deze ontwikkelingen. Zo geeft Lenovo aan dat hun huidige prijzen niet meer houdbaar zijn en ook HP zegt dat prijzen in de tweede helft van 2026 zullen stijgen als de huidige situatie niet verbetert. Dell heeft het zelfs over een prijsstijging van 15 tot 20 procent.

AI is de schuldige

In dit geval is er één schuldige voor de prijsstijging van RAM en dat is AI. Steeds meer bedrijven zetten sterk in op AI en als er één ding is waar AI maar niet genoeg van krijgt, is het RAM. Er is een reden dat Microsoft die 16GB als minimumvereiste stelt en dat AI-telefoons zoals de Google Pixel 10 Pro met 16GB RAM uitgerust zijn.

Veel AI-taken worden in de cloud uitgevoerd, maar de cloud is eigenlijk niets meer dan een fysiek datacenter waarmee je apparaat verbinding maakt via het internet. De groei van AI zorgt voor een groei van deze datacenters en om die datacenters te bouwen, hebben bedrijven een belachelijk grote hoeveelheid RAM nodig. We zijn daardoor in een situatie terechtgekomen waar de vraag het aanbod begint in te halen en de kans bestaat dat de vraag binnenkort groter wordt dan het aanbod.

Het type RAM dat deze datacenters gebruiken, is niet hetzelfde als de RAM in je laptop en dat zorgt voor een nieuw probleem. RAM-fabrikanten weten dat het grote geld bij deze datacenters zit. De activiteiten van Crucial, een populair merk van RAM bij consumenten, worden volledig stopgezet door moederbedrijf Micron. De verklaring luidt als volgt: "De door AI-aangedreven groei in het datacenter heeft geleid tot een sterke stijging van de vraag naar RAM en opslag. Micron heeft de moeilijke beslissing genomen om de Crucial-consumententak te verlaten om de levering en ondersteuning voor onze grotere, strategische klanten in sneller groeiende segmenten te verbeteren."

Stel je aankoop niet uit

Ons advies is eenvoudig: als je een nieuwe laptop, pc (en eigenlijk ook smartphone) nodig hebt, koop die dan zo snel mogelijk. Alles wijst erop dat de prijzen vanaf volgend jaar veel hoger zullen liggen en het is niet duidelijk wanneer het aanbod de vraag weer kan bijbenen. Aangezien steeds meer bedrijven AI-functies blijven pushen, is dit geen kwestie van weken of maanden, maar eerder jaren.