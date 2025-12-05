De pc-hardwarecrisis verdiept: grote RAM-fabrikant haakt af voor consumenten en cpu-prijzen dreigen te stijgen

De voorspellingen voor de prijzen van pc-componenten worden met de dag somberder, en nu hangt er nog een lading verse ellende bovenop de al torenhoge stapel van rampspoed met als meest treurige nieuws dat Micron zijn consumententak voor RAM stopzet.

Dat betekent het einde van het Crucial-merk van Micron dat al jarenlang populair is in de pc-wereld.

Micron bracht een verklaring uit waarin staat: “De AI-gedreven groei in datacenters heeft geleid tot een enorme stijging in de vraag naar geheugen en opslag. Micron heeft de moeilijke beslissing genomen om zich terug te trekken uit de Crucial-consumentenmarkt om zo de levering en ondersteuning voor onze grotere, strategische klanten in sneller groeiende segmenten te verbeteren.”

Met andere woorden: het bedrijf focust zich op veel winstgevendere geheugenmodules voor datacenters en laat de consumenten die het bedrijf groot hebben gemaakt in de steek.

Micron merkt op dat het “de Crucial-consumentenproducten blijft leveren via het consumentenkanaal tot het einde van fiscaal Q2 (februari 2026).”

Na februari volgend jaar wordt wat er nog op de schappen ligt, of in magazijnen, gewoon verkocht, maar daarna komt er geen Crucial RAM meer bij.

Er zijn nog meer geheugen-doemscenario’s. Wat dacht je van Samsung dat weigert om zichzelf RAM te verkopen? Het klinkt belachelijk, maar het is mogelijk, en zoals PC World meldt, gaat het om Samsung Semiconductor Global (dat Samsung’s geheugenchips produceert) dat niet wil verkopen aan Samsung Electronics, dat RAM nodig heeft voor zijn Galaxy-smartphones (en tablets, laptops, enzovoort).

‘Niet verkopen’ is misschien wat sterk uitgedrukt, want de nuance is dat Samsung Electronics een contract wilde om leveringen en prijzen voor een volledig jaar vast te leggen, maar die langetermijnovereenkomst werd afgewezen. Samsung Semiconductor wil liever elk kwartaal opnieuw onderhandelen, mogelijk inclusief stevige prijsstijgingen doorheen het jaar.

Dan is er nog TeamGroup, een grote producent van RAM-modules voor pc’s. Zoals Tom’s Hardware opmerkt, zegt het bedrijf dat de contractprijzen voor DRAM de laatste tijd bijna zijn verdubbeld en dat de beschikbaarheid in 2026 nog slechter wordt. Volgens TeamGroup wordt de geheugensector mogelijk pas in 2027 of zelfs 2028 weer normaal.

Dan een ander onderwerp: er gaat ook een gerucht rond dat de prijzen van CPU's stijgen, althans aan de AMD-kant.

OC3D meldt, op basis van bronnen in de industrie, dat AMD Ryzen-processors begin december in prijs zijn verhoogd en dat geldt voor alle CPU’s, van de Ryzen 9000-serie tot en met oudere generaties.

We hebben deze week geen prijsstijgingen gezien voor Ryzen-CPU’s, behalve dat Black Friday-prijzen zijn verdwenen, maar zoals OC3D verduidelijkt, gaat het om prijsverhogingen in de distributieketen.

Dat effect zal dus niet meteen merkbaar zijn voor consumenten, maar het zit eraan te komen voor producten die straks in de winkels liggen.

Analyse: Belangrijke overwegingen als je een nieuwe pc of component-upgrade overweegt

Als de geruchten kloppen, zouden we bij de start van 2026 prijsstijgingen kunnen zien voor Ryzen-CPU’s, bovenop eerdere prijsverhogingen voor AMD Radeon-GPU’s. En er doen ook aparte geruchten de ronde over Nvidia-videokaarten. GPU’s worden natuurlijk geraakt door de stijgende geheugenkosten, omdat ze videogeheugen gebruiken, dus dat is volledig logisch.

Waarom de prijzen van CPU’s zouden stijgen, is een andere vraag en een vraag waar OC3D niet op ingaat, wat het rapport een tikkeltje twijfelachtig maakt.

Toch, zelfs als Ryzen-CPU’s niet met die vermeende prijsstijgingen worden opgezadeld, geldt dat wel voor GPU’s en geheugen. En met geheugen bedoelen we óók opslag, SSD’s dus, maar de huidige effecten van de krapte zijn het duidelijkst te zien bij RAM-modules, waarvan de prijzen zijn geëxplodeerd. De afgelopen maanden zagen we dat de prijzen van veel RAM-kits voor pc’s zijn verdubbeld of zelfs verdrievoudigd, en zelfs Black Friday bracht nauwelijks verlichting.

Wat is op dit moment ons aankoopadvies, gezien al deze ontwikkelingen? Het voelt sterk alsof je nu een GPU moet kopen, of tijdens een eindejaarskorting, want dit zou weleens de laatste kans kunnen zijn op een fatsoenlijke prijs (relatief ten opzichte van de adviesprijs). Voor SSD’s geldt iets vergelijkbaars: die zijn al flink in prijs gestegen, maar we hebben het gevoel dat het nog véél slechter kan worden. Voor 2026 lijken verdere, serieuze prijsstijgingen voor opslag vrijwel zeker.

Wat RAM betreft is het kwaad al geschied: de enorme prijsstijgingen van de afgelopen maanden zijn een feit. Maar omdat een groot deel van het meest recente slechte nieuws juist rond RAM hangt, en omdat het verdwijnen van het merk Crucial vragen oproept over hoe andere geheugenfabrikanten hun consumententak gaan behandelen, is het misschien toch niet zo’n slecht idee om nu RAM te kopen. Mits je nog iets vindt dat niet absurd hoog geprijsd is, hoewel dat moeilijk wordt.

Hoe zit het dan met complete systemen? Als je al zeker weet dat je een nieuwe desktop-pc wilt bouwen, is het verstandig om snel de onderdelen in huis te halen, behalve RAM, zoals gezegd. Het kan bovendien slim zijn om het werkgeheugen uit je huidige pc voorlopig opnieuw te gebruiken, als dat mogelijk is, totdat de prijzen weer dalen. Maar dat kan zomaar duren tot 2027 of zelfs 2028.

Op dit moment is bouwen echter niet de beste route als je een nieuwe pc wilt — de betere optie is om een prebuilt desktop te kopen. Er is nog steeds voorraad van kant-en-klare systemen die tegen relatief normale prijzen worden verkocht, omdat ze zijn gebouwd met onderdelen die in bulk zijn ingekocht vóór de recente RAM-prijsstijgingen. Voor veel mensen is dit écht de beste keuze.

Daarnaast heeft een prebuilt kopen sowieso voordelen: betere garantie en klantenservice, én je loopt geen risico dat er iets misgaat tijdens het bouwen (zoals het opblazen van cruciale onderdelen).

Kortom: als je een nieuwe desktop-pc wilt, moet je die nu kopen en serieus overwegen om een prebuilt te nemen. Anders zul je het volgend jaar moeten doen met je huidige pc en moeten wachten tot 2027 voor een upgrade. En voor upgrades van GPU’s en opslag geldt opnieuw dat nú of binnen een maand waarschijnlijk het beste moment is.