De Corsair M75 AIR is een betrouwbare gamingmuis met een aantal uitstekende specificaties, waaronder een hoge DPI en polling rate, evenals minimale vertraging in draadloze modus en een geweldige batterijduur. Het feit dat twee extra knoppen twee afzonderlijke problemen zouden oplossen, is echter jammer.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Corsair M75 AIR: Review in een notendop

De Corsair M75 AIR is weer een nieuwkomer op de markt voor premium gamingmuizen, met als grootste pluspunt zijn superlichte gewicht. Hij weegt slechts 60 gram, wat ronduit verbazingwekkend is. En ja, je voelt het tijdens gebruik. We hebben het vergeleken met de 86 gram van de Alienware AW720M, en het verschil is gigantisch. De enige andere gamingmuis met een vergelijkbaar gewicht is de Razer DeathAdder V3 Pro met slechts 64 gram.

De muis heeft een ongelooflijk hoge DPI van 26.000, wat meer dan genoeg zou moeten zijn om alle gamers tevreden te stellen. De muis heeft ook een uitstekende polling rate van 2000Hz / 0,5 ms, 650 IPS tracking en tot 50G versnelling.

Tijdens het testen van deze muis in first-person shooters zoals Call of Duty: Modern Warfare II en Counter-Strike 2, was de vertraging tussen de rechter- en linkermuisknop volledig onmerkbaar. Dankzij de responsieve switches en het ultralichte gewicht is deze muis echt op zijn plek in competitieve first-person shooters.

Er zijn twee connectiviteitsopties: 2,4GHz draadloos en Bluetooth. De eerste optie vereist zowel het gebruik van een dongle als de installatie van software, omdat het bedoeld is voor hardcore gaming, en de tweede optie is voor dagelijkse productiviteit en casual gebruik. Het zou fijn zijn geweest als de draadloze modus geen installatie vereist zoals andere gamingmuizen op de markt dat niet doen.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Hoewel je even moet wennen aan het gewicht, is het een goed gebouwde en praktische muis die tegen een stootje kan zonder beschadigd te raken. De vorm is geschikt voor de meeste griptypes, hoewel de klauwgrip het meest natuurlijk aanvoelt. We zijn echter niet zo'n fan van de verflaag die een beetje grof aanvoelt, maar het zorgt wel voor betere grip wat dan wel weer top is.

Hoewel hij alleen in het zwart wordt geleverd, is er geen RGB-verlichting. Afhankelijk aan wie je het vraagt is dat een enorme opluchting of erg jammer. Ik val sowieso in het eerste kamp, want je kan de RGB niet eens zien als je bezig bent en het vreet alleen maar batterij.

Er zijn geen sneltoetsen aan de onderkant van de muis om de DPI te wijzigen ten opzichte van de standaardwaarde van 1200, wat betekent dat alle aanpassingsopties worden uitgevoerd via de software van Corsair. Je kunt unieke profielen aanmaken met verschillende instellingen voor je muis, en dat kan handig zijn om tussen te schakelen als je een andere instellingen gebruikt in verschillende spellen.

De batterijduur gaat volgens Corsair tot 45 uur mee bij een draadloze verbinding en tot 100 uur bij Bluetooth. Het is te veel moeite om dit ook daadwerkelijk te meten, maar ik heb meerdere avonden Counter-Strike 2 gespeeld zonder te moeten opladen.

Een kritiekpuntje over de M75 AIR is dat het gemakkelijk een tweehandige muis had kunnen zijn als Corsair gewoon twee extra knoppen aan de rechterkant had geplaatst, vergelijkbaar met de manier waarop Dell de Alienware AW720M heeft ontworpen. Dit zou linkshandige gamers ook de mogelijkheid hebben gegeven om deze muis te gebruiken.

Corsair M75 AIR: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Hoeveel kost het? 149 euro

149 euro Wanneer is het beschikbaar? Vanaf nu

Vanaf nu Waar kan je het krijgen? In de Benelux

De Corsair M75 AIR gaming muis is verkrijgbaar in de Benelux met een adviesprijs van 149 euro, waarmee het een behoorlijk premium optie is.

Het is een muis van uitstekende kwaliteit. Als je goedkoper uit wilt zijn, kun je altijd kijken naar bedrade gamingmuizen, want die bieden dezelfde responsiviteit, maar zonder de draadloze mogelijkheden waar je natuurlijk extra voor moet betalen.

Corsair M75 AIR: Specs

(Image credit: Future)

Swipe to scroll horizontally Interface USB, 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 + LE Vorm Rechtshandig Knoppen 5 DPI 26.000 Switches Optisch Gewicht 60 gram

Moet je de Corsair M75 AIR kopen?

Swipe to scroll horizontally Waarde Hoewel het een degelijke gamingmuis is die in veel regio's verkrijgbaar is, is de prijs wellicht iets te hoog. 3,5 / 5 Design Het heeft een eenvoudig maar geweldig, lichtgewicht ontwerp dat geweldig is voor gaming, maar mist enkele eenvoudige functies. 4 / 5 Prestaties Presteert erg goed bij competitief gamen. 4,5 / 5 Gemiddeld Over het geheel genomen is dit een degelijke gamingmuis die zeer goed functioneert in zijn niche. 4 / 5

Koop hem als...

Je een superieure game-ervaring wilt

De specificaties van deze muis zijn ongelooflijk: belachelijk hoge DPI en polling rates in combinatie met hoogwaardige tracking en maximale versnelling.

Je premium bouwkwaliteit wilt

Hij is licht, maar voelt wel goed en natuurlijk aan, zelfs tijdens de meest intense gamingsessies.

Koop hem niet als...

Je geen geld te besteden hebt

Net als de meeste premium gamingmuizen is deze muis erg duur, dus als je een kleiner budget hebt, kun je beter op zoek gaan naar goedkopere opties.

Je meer programmeerbare knoppen wilt

Vijf programmeerbare knoppen zijn niet echt veel, vooral omdat hij tweehandig gemaakt had kunnen worden als hij er gewoon nog twee aan de rechterkant bij had gekregen.

Corsair M75 AIR: Overweeg ook

Razer Deathadder V3 Pro

Dit is een van de beste gamingmuizen. Hoewel hij duur is, is hij de prijs meer dan waard, met zijn lichte en slanke ontwerp, bijna perfecte prestaties en lange batterijduur Lees hier onze Razer Deathadder V3 Pro review

Alienware AW720M

Het is een van de beste gamingmuizen met uitstekende specificaties, gebruiksvriendelijke software met robuuste aanpassingen en een prachtig ontwerp. Als je op zoek bent naar premium, dan is dit het.



Lees hier onze Alienware AW720M review

Hoe we de Corsair M75 AIR testen

Ik heb de Corsair M75 AIR ongeveer twee weken gebruikt.

Ik heb hem getest met first-person shooters en voor werk.

Ik heb de Corsair software gebruikt om verschillende instellingen te testen

Ik heb de Corsair M75 AIR langere tijd op het kantoor gebruikt. Ik heb verschillende instellingen getest, zoals DPI en het aanpassen van de lay-out van de knoppen, maar ook hoe goed de muis aanvoelde bij gebruik in zowel klauw- als handpalmgrepen en hoe de muis zich hield bij rechtshandig gebruik.



Om de gamingcapaciteiten verder te testen, testte ik de muis met first-person shooters zoals Call of Duty: Modern Warfare II en Cyberpunk 2077 om te zien hoe snel en efficiënt ik kon bewegen of schieten.

Lees meer over hoe we testen.