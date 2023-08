SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless review

De SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless is de toekomst van gaming headsets met multi-point connectiviteit, lange batterijduur, geweldig comfort en de fantastische geluidskwaliteit dat we gewend zijn van Arctis-koptelefoons. Wil je hi-res audio, flexibiliteit en comfort tijdens het gamen? Dan moet je deze kopen, ondanks de minpuntjes.

SteelSeries Arctic Nova Pro Wireless: review in een notendop

De lancering van de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless is misschien wel een van die belangrijke momenten in de geschiedenis van gaming apparatuur. Misschien kijken we nu wel naar de toekomst van gaming headsets. Een multifunctionele hybride headset met meerdere aansluitmogelijkheden die alles biedt wat je van de beste gaming headsets verwacht: gedetailleerd geluid, meeslepende soundstage, een lange batterijduur en een ongeëvenaard comfort.

De ambitieuze aanpak van SteelSeries in deze draadloze gaming headset valt niet te ontkennen. Toegegeven, sommige designelementen moeten worden aangepast, zoals die secundaire knop op het basisstation die slechts 25% van de tijd werkt en de enigszins verwarrende fysieke bediening op de headset. Maar dat mag de pret echt niet bederven.

De SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless is letterlijk de enige gaming headset die alles kan. Hoe kun je iets minder willen?

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? 379,99 euro

379,99 euro Wanneer is hij beschikbaar? Nu beschikbaar

Nu beschikbaar Waar kan je hem kopen? Verschillende retailers in Nederland en België

Dat is allemaal niet goedkoop. De SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless kost een aardige smak geld, 379,99 euro om precies te zijn. En als je hem wilt aanpassen met een Nova Booster Pack, dat verkrijgbaar is in de kleuren Kersenrood, Lila, Muntgroen en Rozenkwarts, betaal je 34,99 euro extra.



Dat is niet verrassend. SteelSeries gaming headsets hebben altijd rond dat prijspunt gezeten. Dat doet de concurrentie ook. Je krijgt echter veel meer waar voor je geld met de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless.



Je kunt de headset veel goedkoper vinden bij de niet-officiële retailers. Bij de reguliere verkooppunten kost de Nova Pro Wireless 'slechts' 289,99 euro.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: Design

Prachtig design

Aansluitingen voor meerdere platforms en apparaten

Extreem veelzijdig

De SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless heeft een mooie, elegante uitstraling, een luxe pasvorm en comfort en een allround connectiviteit. En ondanks de onhandige bediening en de oorkussentjes die misschien iets beter zouden kunnen ademen, is dit een van de best ontworpen koptelefoons die we hebben getest.

Hij is relatief licht (337 gram) en wordt geleverd met pluchen oorkussens in zacht aanvoelend kunstleer, een zwevende hoofdband en oorschelpen die je een beetje kan vormen naar je hoofd. Over het geheel genomen krijg je een ongelooflijk comfortabele gaming headset met voldoende grip en een formaat dat past bij de meeste mensen. We zouden alleen willen dat het kunstleer beter zou ademen. Het kan soms een beetje warm worden.

Het ontwerp is een stijlvollere, toegankelijkere en afgezwakte versie van de typische gaming koptelefoon. Het is een poging om het een premium look te geven waardoor je je niet hoeft te schamen om deze in de trein te gebruiken. Een goed voorbeeld hiervan is de microfoon die je gewoon in de headset kan wegstoppen.

Het is niet de eerste gaming headset die dit hybride ontwerp hanteert. Ook Razer heeft iets soortgelijks gedaan, maar SteelSeries heeft het helemaal juist gedaan. Hij ziet er net zo goed uit als een business koptelefoon als als eentje die je voor je lange gamesessies of vluchten gebruikt.

Gelukkig worden er twee Fuji lithium-ion batterijen meegeleverd die verwisselbaar zijn en een batterijlevensduur van 22 uur per stuk bieden. Je plaatst er een in de rechteroorschelp achter een verwijderbare (en aanpasbare) magnetisch plaatje en vervangt de batterij als 'ie leeg is. Handiger kan haast niet.

Moeten beide batterijen worden opgeladen? Dan kan je simpelweg de ene batterij in de ingebouwde oplaadslot in het hub stoppen en de andere in de hoofdtelefoon laten zitten om op te laden via de USB-C poort achter de magnetische plaat van de linkeroorschelp. Wederom, dit werkt perfect. Het omwisselen is zo gepiept en dan kan je weer verder.



SteelSeries heeft voor de zekerheid ook snel opladen toegevoegd, dus je kunt drie uur spelen na 15 minuten opladen. Het enige minuscule nadeeltje wat ik kan bedenken, is dat mijn recording software (Nvidia Shadowplay) stopt met audio opnemen als ik midden in een CS:GO potje van batterij verander.

Het kan zijn dat je de fysieke bediening wat onduidelijk vindt, maar toch wen je er snel aan. Er zijn bijvoorbeeld twee aparte aan/uitknoppen, eentje voor Bluetooth en de andere voor de connector. Als je de headset uitschakelt met de aan/uitknop, betekent dat niet dat je hem helemaal uitzet. Als Bluetooth is ingeschakeld, blijft de huidige verbinding bestaan en wordt er nog steeds muziek van die bron afgespeeld.

Over het basisstation gesproken, dat zorgt ervoor dat SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless met meerdere apparaten en platformen werkt. In combinatie met Bluetooth 5.0 is het misschien wel de meest veelzijdige headset op de markt.

Met het basisstation kun je het apparaat met twee bronnen tegelijk draadloos verbinden. Maar je hebt hem niet nodig om de headset te gebruiken, dankzij de Bluetooth en de 3,5mm-poort. Sluit hem aan op je smartphone of iets als een Steam Deck en je kunt hem gebruiken als een losse koptelefoon die je mee kunt nemen tijdens wandeltochten, woon-werkverkeer of lange vluchten. Het voelt bijna alsof je meerdere apparaten koopt, maar dan in één pakket.

Design: 4,5 / 5

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: prestaties

Hi-res audio met 10Hz tot 40KHz frequentiebereik

Verbazingwekkende, gedetailleerde audio

ANC helaas niet erg goed

Met een frequentiebereik van 10Hz tot 40KHz levert de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless iets meer sub-bass en high-res audio. De geluidskwaliteit is daarom uitstekend, met een diepe bas met veel 'rumble', zelfs bij minder dan 75% volume. E zijn daarnaast prachtige hoge tonen met veel detail en goed vertegenwoordigde middentonen. Dat geldt zowel voor games waar audio een grote rol speelt, bij muziek als bij films en series.

We hebben gaming headsets getest die een veel breder geluidsbeeld hebben. De SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless presteert alsnog prima. Dankzij de 360° Ruimtelijke Audio is de geluidsweergave zeer goed. We voelen echt de geluiden van de verschillende spel- en filmelementen wanneer we hem gebruiken, of het nu een demon is die de hoofdrolspeler achtervolgt in een verlaten huis of de voetstappen van tegenstanders in Counter-Strike.

De microfoon, die nog steeds werkt als hij is opgeborgen, is helder en duidelijk als hij is ingeschoven, maar we raden je toch aan om hem uit te schuiven. Dan ben je verzekerd dat je luid en duidelijk overkomt, of je nu met je vrienden chat op Discord of even snel een telefoontje pleegt met je collega via je smartphone. Helaas is ruisonderdrukking alleen beschikbaar voor Windows 10/11. Onze ervaring is dat de persoon aan de andere kant van het telefoongesprek zelfs het gezoem van de airco hoort.



Dit is echter niet het geval op pc. Als de ruisonderdrukking goed werkt, dan horen mijn vrienden niet dat ik een veel te luid toetsenbord heb en dat de ventilator op standje Katrina staat. De software die dit allemaal beheer, Steelseries GG, werkt top en je hebt toegang tot allerlei presets voor je mic en regulier geluid. Het is een vast de meest veelzijdige apps die je kan vinden.



Het enige nadeel is dat de software de irritante neiging heeft om af en toe uit te vallen. Dan krijg ik meteen te horen dat ze mijn toetsenbord kunnen horen en dat de televisie opeens hard aan staat op de achtergrond. Als ik dan van Counter-Strike naar het bureaublad ga en het programma weer opstart, is het allemaal goed. Waarom het programma soms crasht, heb ik nog niet weten te achterhalen.

De noise-cancelling is best prima. Het is effectief in het sterk verminderen van het verkeer, ventilators en zelfs vriendinnen die hele seizoenen van The Good Doctor bingen. De magische woorden zijn sterk verminderen. Je gaat niet het geluid volledig blokkeren, maar in de praktijk is dit al meer dan genoeg.

Prestaties: 5 / 5

Moet je de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit De Arctis Nova Pro Wireless is prijzig, maar de investering meer dan waard. 4 / 5 Design Hij is uitgerust met veel functies, comfortabel en prachtig ontworpen. En nog beter, hij heeft meerdere aansluitmogelijkheden. 4,5 / 5 Prestaties Het biedt audio van hoge kwaliteit, geweldige geluidsweergave en een duidelijke microfoon, ook al is de ANC niet om over naar huis te schrijven. 5 / 5 Algemeen Over het geheel genomen is dit de beste en meest veelzijdige gamingheadset die je ooit kunt hebben. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je high-res geluid wilt in je gaming headset

Je krijgt veel bas en fantastische hoge tonen die naast al de andere eigenschappen veel detail leveren.

Je een gaming headset wilt hebben die alles kan

Met connectiviteit voor meerdere apparaten, ondersteuning voor meerdere platforms en Bluetooth is dit de enige koptelefoon die je nodig hebt.

Je op zoek bent naar een comfortabele gaming headset

Lichtgewicht met zachte oorkussens en een goede grip, je zult waarschijnlijk vergeten dat je hem draagt.

Koop hem niet als...

Je een laag budget hebt

Dit is een dure gaming headset, maar als je het geld hebt, is hij elke cent waard.

Je een koptelefoon wilt met uitstekende ANC

Jammer genoeg werkt de ANC niet optimaal, maar het blokkeert wel behoorlijk wat omgevingsgeluid.

Steelseries Arctis Nova Pro Wireless: alternatieven

Astro A50

De Astro A50 biedt uitstekende geluidskwaliteit, een comfortabele pasvorm en veel extra functies. Hij heeft echter geen bluetooth of het grotere frequentiebereik van de Arctis Nova Pro Wireless. Lees hier de Astro A50 review

Razer BlackShark V2 Pro

Met zijn geweldige geluidskwaliteit en comfortabele ontwerp is de Razer BlackShare V2 Pro een van de meest hoogwaardige draadloze gaming headsets die er zijn. De Arctis Nova Pro Wireless verslaat hem op het gebied van geluidskwaliteit en functies. Lees hier de Razer BlackShark V2 Pro review

