De Razer BlackShark V2 Pro (2023) levert flinke verbeteringen ten opzichte van zijn geliefde voorganger, van zijn design tot zijn microfoonkwaliteit tot zijn batterijduur. Dit is eigenlijk hoe de headset uit 2020 had moeten zijn, maar we zijn in ieder geval blij dat hij nu op dit punt is beland.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Razer BlackShark V2 Pro (2023): Review in een notendop

Als de lancering van de Razer BlackShark V2 Pro je bekend in de oren klinkt, dan komt dat omdat deze gaming-headset al een keer eerder werd gelanceerd in 2020. Razer heeft zijn populaire headset dus opnieuw gelanceerd met een aantal belangrijke verbeteringen, hoe vreemd dat misschien ook klinkt.

We weten niet echt zeker waarom het bedrijf niet gewoon een volledig nieuw model heeft uitgebracht, met een (gedeeltelijk) nieuwe naam (zoals bijvoorbeeld de BlackShark V3 Pro), maar misschien heeft het iets te maken met het feit dat de Razer BlackShark V2 Pro (2023) eigenlijk meer een 'update' is dan een volledige 'upgrade'. De drivers zijn namelijk nog hetzelfde en ook het design van de headset is grotendeels hetzelfde.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze nieuwe verbeterde versie je aandacht niet waard is. Razer heeft namelijk in essentie gewoon een uitstekend apparaat (en een van de beste draadloze gaming-headsets die we hebben getest) nog beter gemaakt, met een langere batterijduur, een beter klinkende microfoon en een nog betere pasvorm. Als je eerder nog niet overtuigd was dat de Razer BlackShark V2 Pro tot de beste gaming-headsets behoord, dan kan deze versie misschien toch je mening veranderen.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Qua design is er niet echt veel veranderd. Als je hem niet van dichtbij inspecteert, zou je misschien denken dat Razer je heeft belazerd en je gewoon het oude model heeft gegeven. Hoewel het algehele ontwerp dus vrijwel hetzelfde is, zijn er wel een aantal kleine, naar belangrijke verbeteringen te vinden op de Razer BlackShark V2 Pro (2023) die veel mensen erg fijn zullen vinden.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

De prachtige hoofdband met de unieke geborduurde randen voelt zachter dan ooit tevoren dankzij het dikkere en zachtere schuim dat eronder zit. Het is ook fijn dat deze hoofdband nu met een sterker stalen verstelmechanisme vastzit aan de oorschelpen. Hopelijk gaat de headset daardoor ook wat langer mee. De oorschelpen zien er misschien ook hetzelfde uit als hun voorgangers, maar ze beschikken nu dus ook over betere traagschuim kussens, die zijn ontwikkeld om druk op je hoofd te verminderen en de geluidsisolatie te optimaliseren.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Dat is nog niet alles. De klemkracht van de Razer BlackShark V2 Pro (2023) is nu ook meer verfijnd, waarschijnlijk als gevolg van klachten over de pasvorm van de originele headset. Hij klemt gelukkig niet zo strak op je hoofd dat het voelt alsof je hersenen uit je hoofd worden geperst (*kuch* Audeze Penrose *kuch*), maar wel genoeg om stevig op je hoofd te blijven zitten tijdens de intensere gamesessies. Natuurlijk helpt het lichtgewicht design ook (hij behoudt hetzelfde gewicht van 320 gram als zijn voorganger). Dit is zeker een van de meest comfortabele en best-passende headsets die we ooit hebben gebruikt.

Hij is overigens ook niet vervelend om bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie, dus we raden hem zeker aan als een gaming-headset om mee te reizen. Als je daarvoor echter iets zoekt dat meer een hybride is tussen een headset en een gewone koptelefoon, dan is de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless misschien interessanter voor je.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Eindelijk heeft Razer de micro-USB-oplaadpoort ook achterwege gelaten. Wie gebruikt die nu ook nog? Er wordt nu gewoon een handige USB-C-poort gebruikt en dat betekent dat je de oplaadkabel misschien niet eens uit de doos hoeft te halen als je zelf al een aantal andere USB-C-kabels hebt liggen voor je andere apparaten. Hoewel je wel gebruik moet maken van Razer Synapse om toegang te krijgen tot alle verschillende game-profielen, kan je nu wel snel en simpel wisselen via een nieuwe fysieke knop op de rechter oorschelp. Deze is standaard ingesteld om te kunnen wisselen naar 'Pro-Tuned' FPS-profielen voor game-specifieke equalizers als je de knop drie seconden ingedrukt houdt.

Er is helaas wel slecht nieuws voor fans van Razer's roze headsets, want er is geen Razer Quartz-versie van deze headset. Je kan wel kiezen tussen Razer Mercury en zwart, dus je zit niet per se vast aan een standaard zwarte gaming-headset als je daar een beetje klaar mee bent.

Verdere verbeteringen bevinden zich vooral aan de binnenkant van de headset. Zo beschikt de Razer BlackShark V2 Pro (2023) nu over Bluetooth-connectiviteit, naast de 2.4GHz draadloze verbinding. Ook heeft Razer een USB-verlengkabel in de doos gedaan, voor wanneer al je verschillende USB-dongles elkaars signalen gaan verstoren.

Een grote verbetering die ook het benoemen waard is, aangezien dit ook een goede esports gaming-headset is, is de Razer 'HyperClear Super Wideband'-microfoon die als vervanging dient voor de oude 'SuperCardiod'-microfoon. Deze heeft een samplefrequentie van 32kHz. Dat zal voor de meeste gebruikers misschien niet heel veel uitmaken, maar het zorgt wel voor een veel accuratere geluidsrepresentatie. Natuurlijk zijn dat soort hoge samplefrequenties vooral handig als je in een studio opnames maakt, maar in dit geval zorgt het er dus in ieder geval voor dat je duidelijk te horen bent voor je teamgenoten, los van je specifieke microfoon-instellingen.

De microfoon klinkt dan ook echt geweldig. De representatie van (stem)geluiden klinkt erg vol en achtergrondgeluiden worden ook redelijk goed geblokkeerd. Dankzij de hoge samplefrequentie werken de verbeteringen binnen de Razer Synapse-app ook nog beter. Denk dan bijvoorbeeld aan de 'voice gate' (die automatisch de microfoon dempt als je niet praat), het aanzetten van 'vocal clarity' (die de hoge tonen een boost geeft) of het creëren van je eigen equalizer (er zijn 10 equalizer-sliders voor de microfoon).

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Qua audioprestaties levert de Razer BlackShark V2 Pro (2023) net zo'n indrukwekkende geluidskwaliteit als zijn voorganger. Hij beschikt over meer dan genoeg volume, rijke middentonen en redelijk gedetailleerde hoge tonen. Dat alles zorgde voor een fantastische luisterervaring bij games zoals Kena: Bridge of Spirits tijdens onze tests.

Gek genoeg merkten we op dat de bas nogal zwak was. Meestal vinden we gaming-headsets juist te veel gefocust op de bas. Aangezien de soundstage al redelijk breed en meeslepend is en het klankbeeld ook enorm accuraat is, merk je het nog steeds goed als je midden in een gevecht zit, maar je merkt niet echt veel gerommel vanuit de bas.

Er zijn meerdere geluidsprofielen beschikbaar. Een aantal daarvan zijn redelijk standaard en anderen zijn professioneel ontwikkeld voor esports, met bijvoorbeeld specifieke equalizers voor games zoals CS: GO en Fortnite. Deze profielen leken niet altijd veel toe te voegen, maar het profiel voor CS: GO past dan wel weer perfect bij de game. Dat is in principe ook prima, want je kan via de Synapse-app altijd nog zelf een profiel instellen.

Als laatste willen we ook nog even complimenten geven aan de Razer BlackShark V2 Pro (2023) voor zijn fantastische batterijduur. Op het model uit 2020 kreeg je maar 24 uur aan speeltijd, maar deze nieuwe versie van de headset levert een batterijduur van 70 uur. Dat is dus bijna drie keer zo lang als zijn voorganger. Het 2023-model kan je ook snelladen en die geeft je dus ook na 15 minuten opladen alweer 6 uur aan speeltijd. Naast de eerste keer dat we de headset volledige oplaadden, hoefden we hem niet meer aan de lader te leggen tijdens de hele week waarin we hem aan het testen waren. Dat is dus ook erg fijn als je elke avond al meerdere apparaten hebt die je weer moet opladen.

Razer BlackShark V2 Pro (2023): Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 229,99 euro

229,99 euro Wanneer is het beschikbaar? Vanaf nu beschikbaar

Vanaf nu beschikbaar Waar kan je het krijgen? Beschikbaar bij Razer zelf en enkele bekende online retailers

De Razer BlackShark V2 Pro (2023) is nu beschikbaar voor een redelijk hoge prijs van 229,99 euro. Dat betekent niet dat hij deze prijs niet waard is en de beste draadloze gaming-headsets zijn meestal ook niet bepaald goedkoop, maar hij kost misschien wel iets meer dan de meeste mensen bereidt zijn om uit te geven aan een headset.

De nieuwe versie is ook iets duurder dan het 2020-model, die namelijk tijdens zijn lancering een adviesprijs van 199,99 euro had. Als je wel bereidt bent om iets meer te betalen voor een fantastische headset, dan is dit een geweldige keuze, zeker als je op zoek bent naar een lichtgewicht design, een comfortabele pasvorm en geweldige geluidskwaliteit.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Razer BlackShark V2 Pro (2023): Specs

Swipe to scroll horizontally Connectiviteit: 2.4GHz draadloos (met bijgeleverde USB-verlengkabel) en Bluetooth 5.2 Platforms: PC, Mac, Smartphone Microfoon: Razer HyperClear Super Wideband-microfoon Surround sound: THX Spatial Audio Gewicht: 320 gram

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Moet je de Razer BlackShark V2 Pro (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Prijs-kwaliteit Hij is niet goedkoop, maar dat zijn de meeste draadloze gaming-headsets ook niet. 4/5 Design Hij is comfortabel en lichtgewicht, maar blijft tegelijkertijd ook goed op je hoofd zitten. De knop voor het wisselen van geluidsprofiel is ook een fijne toevoeging. 5/5 Prestaties Met een redelijk gedetailleerd, rijk en meeslepend geluid, kan je eigenlijk alleen nog maar klagen over de enigszins zwakke bas. 4,5/5 Gemiddelde score De Razer BlackShark V2 Pro (2023) is een fantastische draadloze gaming-headset die zeker het overwegen waard is. 4,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een headset met een comfortabele pasvorm én geweldige geluidskwaliteit

De Razer BlackShark V2 Pro (2023) is lichtgewicht en comfortabel en heeft daarnaast toch nog een betere klemkracht dan zijn voorganger. Verder biedt hij ook een geweldige audiokwaliteit en een verbeterde microfoon.

Je op zoek bent naar een geweldige draadloze gaming-headset

Deze headset heeft vrijwel alles wat je maar kan wensen van een gaming-headset en ondanks zijn zwakke bas, is het nog steeds een van de beste draadloze gaming-headsets die we ooit hebben getest.

Koop hem niet als...

Je een wat krapper budget hebt

Dit is helaas geen goedkope headset, dus als je iets zoekt voor minder dan 100 euro, dan moet je nog even verder kijken. Er zijn dan nog steeds veel goede opties als je wel iets van uitstekende kwaliteit wil, maar deze headset valt dan wel buiten het budget.

Je graag een stevig basgeluid wil hebben

Verrassend genoeg is de bas van de Razer BlackShark V2 Pro (2023) wat aan de zwakke kant en dat kan dus een teleurstelling zijn voor mensen die wel van een stevig basgeluid houden.

Razer BlackShark V2 Pro (2023): Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Razer BlackShark V2 Pro (2023) SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Alienware AW720H Prijs: 229,99 euro 379,99 euro 184,98 euro Connectiviteit: 2.4GHz draadloos en Bluetooth 5.2 Tegelijkertijd 2.4GHz draadloos en Bluetooth, 3,5 mm bedraad 2.4GHz draadloos, 3,5 mm bedraad Platforms: PC, Mac, Smartphone PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Smartphone Windows Microfoon: Razer HyperClear Super Wideband-microfoon ClearCast Gen 2 volledig inschuifbare Boom-microfoon Unidirectional inschuifbare microfoon Surround sound: THX Spatial Audio Via Sonar Dolby Atmos Gewicht: 320 gram 337 gram 348 gram

(opens in new tab) SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Deze premium gaming-headset biedt ook vrijwel alles wat je maar kan wensen van een gaming-headset. Je kan hem zelfs als een normale koptelefoon gebruiken voor bijvoorbeeld onderweg naar werk of als je op reis gaat. Lees meer: SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless review

(opens in new tab) Alienware AW720H

De Alienware AW720H levert gedetailleerde, hi-res audio en een meeslepend Dolby Atmos-soundstage. Alle luxueuze extra's zijn ook erg fijn en zorgen ook echt voor een betere gaming-ervaring. Lees meer: Alienware AW720H review

Zo hebben we de Razer BlackShark V2 Pro (2023) getest

We hebben de headset een week lang getest

We hebben hem gebruikt om mee te gamen, naar muziek te luisteren en series te streamen

We hebben hem gebruikt in combinatie met games zoals Cyberpunk 2077 en Counter-Strike: Global Offensive

We hebben de Razer BlackShark V2 Pro (2023) een week lang getest en gebruikt om mee te gamen, om naar muziek te luisteren en om naar onze favoriete series te luisteren. Omdat hij een erg lichtgewicht ontwerp heeft, vonden we hem ook erg handig mee onderweg te nemen als gaming-headset voor tijdens het reizen.

Aangezien dit apparaat vooral bedoeld is voor esports, hebben we hem ook gebruikt in combinatie met CS: GO en Fortnite. Daarbij hebben we vooral gelet op hoe de geluidsprofielen klonken die specifiek voor deze games zijn ontwikkeld. We hebben de headset echter ook getest met andere games, zoals Cyberpunk 2077 en Kena: Bridge of Spirits. Aangezien hij op meerdere manieren kan worden verbonden, konden we hem heel gemakkelijk gebruiken met een gaming-pc, een werklaptop en een iPhone.

Lees meer over hoe we testen