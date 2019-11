Astro A50 (2019) gaming headset

De Astro A50 gaming headset is zonder twijfel een van de meest veelzijdige exemplaren op de markt. Toch mist hij op sommige vlakken nog wat verfijning en is de bijhorende app niet 100% betrouwbaar.

Als je een gamer bent die de kwaliteit van hardware uiterst belangrijk vindt, dan moet je bereid zijn enkele honderden euro's aan accessoires uit te geven. Voor professionele gamers en streamers is een gaming headset van levensbelang. Niet alleen om hun prestaties in games beter te maken, maar ook om hun kijkers en teamgenoten tevreden te stellen met goede audio van de microfoon.

Voor een headset van dergelijke kwaliteit moet je bereid zijn enkele honderden euro's neer te tellen. De Astro A50 (2019) is een headset die zich in dit prijssegment bevindt met een richtprijs van 319 euro. Inmiddels zit Astro aan de vierde generatie van de A50. We zijn benieuwd naar wat hij te bieden heeft voor deze prijs. Onze verwachtingen zijn alvast hooggespannen.

Ontwerp

Als je op zoek zou zijn naar een gaming headset die je kan gebruiken als dagdagelijkse headset tijdens het pendelen, dan zoek je best verder. Het design van de Astro A50 schreeuwt nu eenmaal gaming. Dat is niet meteen iets waarover we kunnen klagen, want als je de Astro A50 niet op een pc of PS4 aansluit, dan verlies je ongeveer 90% van zijn premium functies.

De Astro A50 bouwt duidelijk verder op de vorige generaties. Het kenmerkende design met de metalen staven om de hoofdband te verstellen, zien we nogmaals terug. Deze keer heeft Astro besloten om de kleuraccenten weg te laten en de headset volledig zwart te maken.

De microfoon neemt hier een heel opvallende positie in naast de linker oorschelp. Je kan hem namelijk niet van de headset afnemen of hem erin duwen, waardoor er altijd een redelijk opvallende microfoon naast je hoofd hangt. De Astro A50 bevat wel een handig snufje waardoor de microfoon automatisch uitgeschakeld wordt wanneer je hem naar boven draait en zichzelf weer inschakelt als je hem naar beneden draait. In de praktijk werkte dit bijna altijd, hoewel het een paar keer voorviel dat de microfoon in de war leek en het omgekeerde gebeurde. Zo was hij plots ingeschakeld wanneer we hem naar boven draaiden en viel hij weer uit toen we hem naar beneden haalden. Bij deze draaibeweging hoorden we ook altijd een ietwat onrustwekkende, krakende audio.

Aan de rechter oorschelp vind je een heleboel knopjes terug zodat je snel bepaalde functies kan bedienen. Zo kan je schakelen tussen drie audioprofielen die je in de app kan instellen, het volume aanpassen met een draaiknop en het Dolby virtual surround sound in- of uitschakelen. De oorschelp zelf is daarnaast nog een grote knop waarmee je de balans tussen de audio van je voicechat en je game kan regelen. Tot slot vind je nog een microUSB-poort om de headset op te laden, al hebben we zelf altijd het oplaadstation gebruikt daarvoor.

Dat oplaadstation is bovendien nuttiger dan het gemiddelde oplaadstation. De lampjes onderaan geven je namelijk heel wat nuttige informatie mee. Zo kan je zien wat de huidige audio-instellingen van de headset zijn (welk audioprofiel je gebruikt en of Dolby surround is ingeschakeld of niet). Ook het batterijniveau kan je zien op het laadstation zodat je je niet voortdurend hoeft af te vragen hoelang je nog verder kan gamen.

In het laadstation zitten daarnaast een heleboel aansluitingen. Het laadstation zelf sluit je via USB-A aan op je computer (of PS4) en de Astro A50 verbindt vervolgens met het laadstation en niet rechtstreeks met je pc of PS4. In het laadstation zitten nog een AUX in-poort, optical in- en out-poort en een knop om te wisselen tussen pc en PS4 modus.

Voor gamers die kieskeurig zijn op het vlak van oorkussens, is de Astro A50 eveneens ideaal. Je kan namelijk de meegeleverde stoffen oorkussens vervangen door oorkussens van synthetisch leer, die je afzonderlijk kan bestellen. De oorkussens zelf worden magnetisch vastgehecht en kan je makkelijk vervangen.

Prestaties en Astro Command Center

De Astro A50 gebruiken als headset tijdens het pendelen, is niet het beste idee, maar tijdens intense gamesessies komt hij perfect tot zijn recht.

Voor je begint te gamen, raden we je ten zeerste aan om het Astro Command Center te downloaden. Deze app is ongelooflijk uitgebreid en laat je de Astro A50 instellen zoals jij dat wil. Er zijn enkele vooraf aangemaakte geluidsprofielen, maar je kan de equalizer ook zelf tot in de puntjes instellen. Ook voor de microfoon zijn de instellingen heel uitgebreid, dit zijn misschien wel de meest uitgebreide microfooninstellingen die je ooit zal zien.

Bij die microfooninstellingen wordt ook meteen duidelijk dat de Astro A50 zich richt op professionele gamers en streamers. Je kan namelijk instellen hoeveel omgevingsgeluid de microfoon doorlaat en de app geeft je zelfs een vooraf aangemaakt profiel voor gametoernooien in luide arena's. We hebben niet alle verschillende instellingen kunnen testen in de omgeving waarvoor ze bedoeld waren. We zijn nu zelf eenmaal geen professionele gamers die geregeld in grote arena's zitten.

Qua geluidskwaliteit hebben we weinig aan te merken. Tijdens games deed het Dolby Surround goed zijn werk en met de juiste aanpassingen aan de audioprofielen in het Astro Command Center klonken onze muziek en series ook geweldig. Een klein probleem is dat het Astro Command Center bij ons niet altijd even stabiel was en de verbinding met het laadstation soms verbroken werd. Zonder die verbinding verdwijnen natuurlijk ook alle instellingen in het Command Center. Tijdens de testperiode heeft het Command Center enkele updates gekregen, maar de verbindingsproblemen bleven de kop opsteken. We hopen dat Astro hier uiteindelijk een oplossing voor vindt, want middenin een intens gevecht heb je geen tijd om het Command Center opnieuw op te starten. De verbinding tussen laadstation en headset was daarentegen wel stabiel en is geen enkele keer uitgevallen.

Eindoordeel

Voor casual gamers bevindt de Astro A50 zich misschien in een te hoge prijsklasse, maar dat lijkt ook niet zijn doelpubliek te zijn. Hij mikt namelijk op pro gamers en streamers met hoge eisen voor hun gaming headsets.

De informatieve lampjes in het laadstation en de bedieningsknoppen in de headset maken de gebruikservaring erg fijn. In een oogwenk kan je het batterijniveau en de audio-instellingen zien en met een snelle handbeweging kan je de audio snel aanpassen aan verschillende situaties.

Voor 319 euro krijg je geweldige audio en een enorm uitgebreid besturingsprogramma waar je elk aspect tot in de puntjes kan instellen. Het enige nadeel is dat de app niet altijd even stabiel, dus momenteel hopen we dat een software-update deze problemen in de toekomst kan oplossen.