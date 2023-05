Prijs Asus ROG Ally is misschien gelekt en het is geen goed nieuws

Er zijn al veel leaks en geruchten verschenen over de aankomende Asus ROG Ally-handheld voor pc-gaming voor zijn officiële lancering op 11 mei. Tot nu toe brachten de geruchten over de prijs in de VS redelijk goed nieuws, maar dat is helaas niet het geval bij dit gerucht met de zogenaamde Europese prijs.

Volgens Twitter-leaker Roland Quandt (opens in new tab), en een verslag van VideoCardz (opens in new tab), zal de high-end Asus ROG Ally met een AMD Z1 Extreme-processor misschien 799 euro gaan kosten. Als je de gelekte prijs van 699 dollar omrekent, dan zou je op 632 euro zitten, maar daar lijken dus toch nog flink wat kosten bij te komen, waardoor de Ally nog duurder wordt dan de Steam Deck.

Dit is dezelfde leaker die ook al claimde dat de prijzen voor de ROG Ally (in de VS) 599 dollar en 699 dollar zouden zijn voor de twee modellen. Natuurlijk is al deze informatie nog niet bevestigd en de uiteindelijke prijs zou dus nog lager kunnen zijn (of misschien zelfs nog hoger). Totdat Asus dus die uiteindelijke prijs bevestigt, zouden we je aanraden om dit nieuws zeker nog met een korreltje zout te nemen.

Het ziet er niet goed uit voor Europa

Zoals we ook al hebben besproken in onze Asus ROG Ally hands-on review , zou een te hoge adviesprijs wel eens slecht kunnen uitpakken voor de Asus ROG Ally wanneer dit apparaat uitkomt. Als hij echt wil concurreren met de Steam Deck , die nu al een jaar "ervaring" en naamsbekendheid heeft opgedaan binnen de markt van gaming handhelds, dan moet ook de prijs competitief zijn.

De ROG Ally heeft wel geweldige specs en kan zelfs in sommige situaties handig zijn als een laptopvervanger, maar consumenten hebben al vaak laten zien dat ze niet bereid zijn om voor een gameconsole of gaming handheld te betalen als ze de prijs te hoog vinden (denk maar aan de oorspronkelijke lancering van de PS3 en de 3DS). Hoewel de zogenaamde prijs voor de VS redelijk veelbelovend klonk, is deze zogenaamde Europese prijs toch wel erg teleurstellend.

Als het meest high-end model echt 799 euro gaat kosten, dan moet dat prijsverschil wel iets te maken hebben met de BTW. Op deze manier worden consumenten eigenlijk gewoon bestraft met extra kosten voor een systeem dat al redelijk prijzig is. Als consumenten het gevoel krijgen dat ze bestraft of belazerd worden dan zal dat zeker ook een effect gaan hebben op de verkoop van dit apparaat, zeker omdat grote delen van de wereld ook nog te maken hebben met een economische crisis.

Het is nu gewoon een kwestie van afwachten tot 11 mei en dan zullen we erachter komen of deze geruchten waar zijn of niet. Als deze prijs wel klopt, dan kan Asus daarmee wel eens een enorm grote markt verliezen met deze keuze.