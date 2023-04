Windows 11 krijgt misschien een ‘Handheld Mode’ voor de Steam Deck

Windows 11 krijgt in de toekomst misschien een ‘Handheld Mode’, waardoor het besturingssysteem veel beter zou kunnen draaien op de Steam Deck en op andere draagbare gaming-apparaten.

Dit goede nieuws komt vanuit WalkingCat, iemand die vaak geruchten over Microsoft deelt op Twitter (en werd gespot door Windows Latest (opens in new tab)).

Microsoft heeft net zijn Hackathon-evenement gehouden, waarbij werknemers samenkomen om nieuwe ideeën te bedenken en volgens dit gerucht werd daar het concept van een 'Handheld Mode' besproken als een potentieel nieuw project. De Steam Deck zou daar ook specifiek zijn benoemd.

Deze Handheld Mode, die overigens voor meerdere handhelds handig zal zijn en niet alleen die van Valve, zou een geheel nieuw design voor het bureaublad met zich mee brengen. Het zou dan meer op een soort launcher gaan lijken (met ondersteuning voor meerdere (game-)platforms, niet alleen Steam). De interface zou dankzij deze modus ook meer geschikt moeten zijn voor een (redelijk) klein touchscreen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een beter virtueel toetsenbord, dat je ook kan bedienen met de Steam Deck-controller, en verdere interface-optimalisaties zoals een gestroomlijnde taakbalk en gebruikersinterface dat beter past op een klein scherm.

Deze Handheld Mode zou je heel simpel aan en uit kunnen zetten wanneer je hem nodig hebt (via de taakbalk) en zou er dus voor kunnen zorgen dat je het hele besturingssysteem kan bedienen met de knoppen (en touchpads) van de Steam Deck.

Er zouden ook een optie kunnen zijn tussen betere prestaties of energie-efficiëntie. Die tweede optie kan erg handig zijn voor de Steam Deck, want daarmee zou je de batterijduur wat kunnen verlengen.

Conclusie: Tijd om over te stappen naar Windows op de Steam Deck?

Zoals je misschien al weet, is het momenteel al mogelijk om Windows 11 (of 10) op de Steam Deck te installeren (het is niet heel simpel, maar we hebben hier een gids). Het biedt alleen nog niet echt bepaald een ideale ervaring. Het is allemaal nog niet echt gestroomlijnd en dat merk je bijvoorbeeld in de vorm van problemen met de drivers en heel veel kleine problemen met de interface.

De bovenstaande maatregelen in de Handheld Mode moeten ervoor gaan zorgen dat je geen last meer hebt van dit soort problemen. Het meeste werk zal waarschijnlijk in het nieuwe design van de interface gaan zitten. Vooral het virtuele toetsenbord op Windows werkt niet echt fantastisch op de Steam Deck en het zou dus ook erg fijn zijn als de knoppen van de handheld overal in de interface zouden werken, en ook in games die niet op Steam staan. De projectleiders zouden het zelfs hebben gehad over een directe samenwerking met Valve voor Windows-drivers voor de Deck.

Over het algemeen zou dit alles er dus voor moeten zorgen dat Windows 11 veel soepeler gaat draaien op de Steam Deck. Hopelijk dus geen problemen meer zoals games die niet goed worden weergegeven op het display of games die de hardware van de Deck niet herkennen (en dus bijvoorbeeld niet bij de VRAM kunnen).

SteamOS is geweldig voor waar je het over het algemeen voor wil of moet gebruiken, maar dit besturingssysteem heeft wel wat beperkingen, waaronder het feit dat je er (nog) niet alle spellen op kan spelen die je wel Windows kan spelen. Door de volledige versie van Windows op de Steam Deck te installeren, krijg je toch toegang tot een hele hoop handige functies, zoals anti-cheat-functies (die je nodig hebt voor sommige multiplayer games). Dit soort functies werken nog niet echt (optimaal) op Valve's versie van Linux. Natuurlijk kan je met Windows ook games vanuit veel meer bronnen (gemakkelijker) spelen en je kan apps gebruiken die niet beschikbaar zijn op Linux.

Voordat we te hard van stapel lopen, is het wel belangrijk om te onthouden dat dit idee nog echt in de beginfase staat. Het is momenteel nog een concept dat wordt besproken binnen Microsoft en er is dus nog geen garantie dat deze modus echt wordt gerealiseerd.

Toch is het fijn om te horen voor eigenaars van een Steam Deck dat Microsoft meer ondersteuning voor het apparaat overweegt. Daarnaast is het dus ook positief nieuws voor andere handhelds, zoals de recent onthulde Asus ROG Ally. Die handheld met zijn AMD-chip draait al op Windows 11.

Al deze rivalen voor de Steam Deck die nu verschijnen, laten zeker zien dat bedrijven nu ook willen profiteren van de interesse in dit soort hardware. Het komt dus ook niet echt helemaal als een verrassing dat Microsoft deze Handheld Mode aan het overwegen is.