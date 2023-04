Waarom zou je een Nintendo Switch kopen als de Steam Deck ook bestaat?

Toen Valve in de zomer van 2021 de Steam Deck aankondigde, werd ik meteen enorm enthousiast. Niet alleen vanwege de hardware die Valve beloofde om in deze 'kleine' vormfactor te stoppen, maar ook vanwege het potentieel achter een portable gamingconsole die eigenlijk niets anders is dan een krachtige en geoptimaliseerde gamingcomputer in een klein jasje. Dus de keuze om een Steam Deck te reserveren was dan ook niet moeilijk, ook al was het niet heel goedkoop.



Gaming on the go is heel populair tegenwoordig. En nee, dan hebben we het niet over Candy Crush of Angry Birds. Wat je nu veelal ziet in het openbaar vervoer zijn de Nintendo Switch, of de Nintendo Switch Lite, soms hier en daar een gespecialiseerde gaming smartphone zoals die van Razer en Asus en heel af en toe zie ik nog wel eens een Nintendo DS of iemand op een laptop gamen.



Toch is de Steam Deck in praktisch alle gevallen beter dan zijn directe concurrenten.





Bestaande gamebibliotheek (en goedkopere games)

De Steam Deck heeft, zoals de naam al sterk doet vermoeden, een sterke integratie met de Steam-software. SteamOS, Valve's eigen OS, is gebaseerd op Linux en is zo ontworpen om optimaal samen te werken met de Steam-bibliotheek.



Het grootste voordeel van SteamOS op de Steam Deck is dat je meteen toegang hebt tot de gamebibliotheek van de dienst en iedereen die maar een beetje kennis heeft van pc-gaming weet dat de Steam-bibliotheek een werkelijke schatkamer is aan games. In de bijna twintig jaar dat de dienst bestaat, zijn er meer dan 50.000 games gelanceerd op het platform.

Het is niet dat er per se weinig games beschikbaar zijn op de Nintendo Switch, maar het aantal beschikbare titels voor de Switch verbleekt in vergelijking met die van de Steam Deck. En je kan technisch gesproken sommige Nintendo Switch games ook spelen op de Steam Deck, maar daarover later meer.



En dan hebben we het nog niet eens gehad over mogelijke third-party diensten. Aangezien de Steam Deck in principe gewoon een hele handzame computer is, kan je ook gewoon andere software erop installeren. Denk hierbij aan Origin, het downloadplatform van game uitgever Electronic Arts of de Epic Games store waar je o.a. Fortnite kan downloaden.



Voor mij was de keuze voor een Steam Deck een no brainer. Mijn Steam-bibliotheek telt meer dan 300 games waarvan ik misschien 10 procent daadwerkelijk heb gespeeld. Het merendeel van deze 300+ games heb ik gekocht in de vorm van bundels van websites waar je bijvoorbeeld 10 euro neer moet tellen voor een handjevol games. De games waar ik de volle prijs voor heb betaald, kan ik op één hand tellen.

Betere specs

Toen de Nintendo Switch uitkwam in 2017 was de draagbare console revolutionair. De Switch kon je overal mee naar toe nemen en de flexibiliteit was een grote aankoopfactor. De Nvidia Tegra x1-chipset (en 4GB RAM) van de Nintendo Switch en het 6,2 inch touchscreen LCD was zes jaar geleden goed genoeg, maar zes jaar later zijn de specs van de Nintendo Switch hopeloos verouderd.



In 2021 werd de OLED-versie van de Nintendo Switch gelanceerd, maar buiten het nieuwe (en prachtige) scherm was er weinig veranderd. Er waren geruime tijd geruchten dat het bedrijf een nieuwe, verbeterde Switch zou presenteren die door veel mensen werd omgedoopt tot de 'Nintendo Switch Pro'. Uiteindelijk heeft het Japanse bedrijf deze versie gedumpt.





De Steam Deck heeft een volledig eigengemaakte AMD Zen 2-chipset in combinatie met een AMD RDNA 2-GPU. In combinatie met 16GB RAM is de Steam Deck veel krachtiger dan de Switch. Nieuwere games zoals Elden Ring draaien prima op Valve's console en de Switch begint volgens mij al te zweten bij het idee dat het Elden Ring moet draaien.



De Steam Deck is een machine met een flink formaat, en zeker een stuk groter dan de Nintendo Switch en helemaal groter dan de Nintendo Switch Lite, maar het heeft een voordeel: het is ergonomisch. Ik heb complete dagen met de Steam Deck gegamed: in de trein, op het werk (ssshhh....), thuis en eigenlijk overal waar het enigszins acceptabel is en ik heb nog geen enkel moment pijn in mijn handen gehad.



Op een ergonomisch gebied is het een pareltje en er is werkelijk waar over elke ronding, knop en trigger nagedacht. Niet alles is perfect, maar het komt erg dicht in de buurt.

Hetzelfde kunnen we niet zeggen over de Nintendo Switch (Lite). Het is niet ongebruikelijk om op verschillende fora of in YouTube-videos te horen dat de standaard Switch-ervaring niet ideaal is en dat je zo snel mogelijk voor een custom grip moet gaan. Dat was mijn ervaring namelijk ook, en dat is jammer.



De Nintendo Switch Lite speelt lekker weg, maar na een uur moet ik even pauzeren. Overigens heeft Nintendo wel vaker problemen op het gebied van ergonomie... De persoon die dacht dat je één joycon kan gebruiken als controller bij Mario Kart heeft of de kleinste handen ooit of permanente zenuwschade.

Modulair

Ten slotte zijn we aangekomen bij een van de grootste redenen waarom ik de Steam Deck verkies boven de Nintendo Switch en tevens dezelfde reden waarom veel mensen juist bij de Switch blijven: alles aan de Steam Deck is te veranderen.



Alles? Ja, bijna alles. Van de gebruikte materialen van de behuizing tot de software tot de interne componenten. De Steam Deck die je uit de doos krijgt, is slechts het begin. Je kan het in principe zo gek mogelijk maken als je zelf wilt.



En daar zit ook meteen de valkuil voor veel mensen. Veel mensen willen een console kopen waar ze een spelletje in moeten doen (of downloaden) en spelen. Dit kan overigens ook gewoon gemakkelijk met de Steam Deck, maar de Steam Deck kan veel meer en dat kan beangstigend overkomen.

Wil je in plaats van SteamOS een andere OS zoals Windows, Linux of zelfs macOS Catalina? Dan kan dat, hoewel macOS en games niet bepaald samengaan.

Zijn emulators legaal? Emulators die gebruik maken van roms (lees: bestanden die het spel draaien) bevinden zich in een legale grijze zone. Toch zijn emulators niet per se illegaal. In tegendeel zelfs: er zijn vele legitieme redenen om ze te gebruiken, waaronder het spelen van een game die je al hebt, maar jouw console is bijvoorbeeld kapot. Het hangt allemaal af van de content die jij zelf als gebruiker binnenhaalt. Heeft de licentiehouder toestemming gegeven om zijn of haar bestanden te gebruiken als .rom? Dan is er niets aan de hand. Download je echter bestanden die onbetaald en/of ongevraagd op het internet zijn beland? Dan ben je natuurlijk illegaal bezig. Zorg er dus steeds voor dat je goed op de hoogte bent van wat je downloadt.

Als je de goedkoopste Steam Deck hebt gekocht met de 64GB eMMC opslag, dan kan je jouw console in principe openmaken en het opslag vervangen door een grotere en snellere SSD-opslag. In tegenstelling tot veel andere ontwikkelaars heeft Valve gewoon een video gepubliceerd waarin ze de Steam Deck zelf uit elkaar hebben (opens in new tab) gehaald en laten zien wat er mogelijk is.



Modulariteit is natuurlijk een belangrijke eigenschap van pc gaming en hetzelfde principe wordt ook doorgezet naar de Steam Deck. Je kan ook reserve-onderdelen bestellen waardoor je jouw apparaat niet meteen naar Valve HQ moet terugsturen.

Dit principe zet zichzelf zelfs door tot games, want met de Steam Deck heb je toegang tot een gigantische hoeveelheid aan emulators waarmee je veel games van oude consoles (legaal) kan spelen op je console. Er is zelfs een Nintendo Switch-emulator die sommige Switch games beter draait dan op de Switch zelf, maar dat is hartstikke illegaal en Nintendo wordt daar niet vrolijk van.

Nintendo Switch 2 vs Steam Deck?

De Nintendo Switch is Nintendo's populairste console ooit en het is ook makkelijk te zien waarom. Nintendo heeft zijn eigen ecosysteem als het aankomt op unieke games en dat is een pluspunt die je niet van de Switch kan afnemen, maar op dit puntje na is de Steam Deck gewoon een stuk beter.



Het is hoog tijd voor een Nintendo Switch 2, want de huidige generatie Nintendo Switch is gewoon flink verouderd. Voor iemand als mij is de keuze tussen een Switch en een Steam Deck erg makkelijk. Toch ben ik toch stiekem wel geïnteresseerd in een apparaat zoals de Switch, maar de specs en de ergonomie zijn grote redenen voor mij om naast de Steam Deck niet nog een andere console te kopen.



Ja, ik zei naast, want een potentiële Switch 2 zou alleen dienen als een verrijking op wat ik al heb en geen complete vervanger zijn.