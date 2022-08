Productieproblemen zorgen mogelijk voor uitstel van Nintendo Switch Pro

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Nintendo dit jaar een nieuwe console uitbrengt vanwege aanhoudende leveringsproblemen. Er kunnen zelf tekorten komen met de huidige Nintendo Switch-modellen.

Na de lancering van de Nintendo Switch en de Nintendo Switch OLED, wachten fans vol spanning tot er een krachtigere versie van de console in de winkelrekken ligt. De kans dat we deze zogenaamde Nintendo Switch Pro binnenkort kunnen kopen, is helaas erg klein. Nintendo worstelt namelijk met het wereldwijde chiptekort.

Nikkei (opens in new tab) meldt dat Nintendo de onderdelen voor haar productie moeilijk kan vinden. "Normaal slaan we in de zomer voorraden in om ons voor te bereiden op het piekseizoen aan het einde van het jaar," aldus Shuntaro Furukawa, hoofd van Nintendo. Hij voegde eraan toe dat hij niet zeker weet of ze de nodige onderdelen kunnen verkrijgen.

Gezien de beperkte productie van de bestaande Switches, verwacht Nikkei niet dat de Nintendo Switch Pro zal verschijnen voor het einde van het fiscale jaar (maart 2023). De gamingreus zal wellicht focussen op de verkoop van haar huidige aanbod.

Onvoldoende halfgeleiders

(Image credit: Nintendo)

Furukawa klinkt niet bepaald positief hierover: "Ik ben niet optimistisch als mij wordt gevraagd of ik ze allemaal kan verkopen, zelfs niet als ik de hoeveelheid kan produceren die ik had verwacht". Verwacht niet dat de Switch Pro op korte termijn op de markt komt en bereid je voor op een nog langere wachttijd. Wereldwijde problemen met de levering van halfgeleiders blijven voor problemen zorgen.

Ongeacht de productieproblemen heeft Nintendo misschien geen haast om de huidige Switch-modellen te vervangen. Volgens GamesIndustry.biz (opens in new tab) is de Nintendo Switch de best verkochte thuisconsole die Nintendo ooit heeft geproduceerd. Door de wereldwijde PS5-tekorten heeft Nintendo momenteel nog voldoende kansen om de Switch te verkopen.

Dat is weliswaar teleurstellend nieuws voor fans die uitkijken naar een upgrade. Er zijn gelukkig genoeg games in aantocht (opens in new tab) voor de Switch. Volgens fans hoeven er tot slot geen enorme aanpassingen (opens in new tab) te gebeuren aan de Switch Pro om hem tot een waar succes te maken. Het zou daarom wel eens kunnen dat hij meer op zijn voorgangers lijkt dan je denkt.