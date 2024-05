Razer moet 1,1 miljoen dollar terugbetalen voor zijn Zephyr RGB-masker N95-claims

De FTC heeft Razer bevolen om meer dan 1,1 miljoen dollar terug te betalen aan degenen die het Razer Zephyr RGB-masker hebben gekocht, dat zogenaamd “N95-kwaliteit” was. Dat was het niet.

Voor het eerst gemeld door IGN, de Federal Trade Commission heeft gezegd dat de 1,1 miljoen dollar in totaal moet worden terugbetaald aan gebruikers als gevolg van de onjuiste beeldvorming van het Razer Zephyr masker. Het bedrijf beweerde dat de gezichtsmaskers van N95-kwaliteit waren (die gewoonlijk worden gebruikt in chirurgische toepassingen), maar er is nooit een officiële certificering voor afgegeven en het bedrijf heeft de kleine lettertjes op zijn website in 2022 gewijzigd om dit weer te geven.

De directeur van het Bureau of Consumer Protection Sam Levine van de FTC zei: “Deze bedrijven beweerden ten onrechte, midden in een wereldwijde pandemie, dat hun gezichtsmasker gelijk stond aan een N95-gecertificeerd masker” en dat Razer pas “stopte met de valse reclame na negatieve berichtgeving in de pers en verontwaardiging bij de consument over de misleidende beweringen”.

De Razer Zephyr was verkrijgbaar voor 100 dollar, wat betekent dat ruwweg 11.000 consumenten hun geld terug moeten krijgen voor de aankoop van het noodlottige COVID-gezichtsmasker. Het masker was online verkrijgbaar in de VS en via de drie fysieke winkels in Singapore en was naar verluidt vrijwel direct uitverkocht.

Hoewel de filters niet de beloofde kwaliteit hadden, kreeg je er wel een behoorlijk aantal in de doos. Het starterspakket bevatte 30 filters die ongeveer drie dagen per stuk meegingen, dus je zou 90 dagen gedekt zijn voordat je moest investeren in filterpakketten voor 10 dollar per stuk, maar tegen die tijd werd het product stilletjes uit de winkels gehaald. Elke vermelding van de Razer Zephyr is verwijderd van de website.

Toen TechRadar contact opnam met Razer voor commentaar, vertelde het bedrijf ons het volgende: “We zijn het niet eens met de beschuldigingen van de FTC en hebben geen overtredingen toegegeven als onderdeel van de schikking. Het is nooit onze bedoeling geweest iemand te misleiden en we hebben ervoor gekozen deze zaak te schikken om de afleiding en verstoring van een rechtszaak te vermijden en ons te blijven richten op het maken van geweldige producten voor gamers. Razer geeft veel om onze community en is altijd op zoek naar het leveren van technologie op nieuwe en relevante manieren.”

“De Razer Zephyr is bedacht om een andere en innovatieve gezichtsbedekkende optie te bieden voor de gemeenschap”, vervolgt de Razer-woordvoerder. “De claims van de FTC tegen Razer hadden betrekking op beperkte delen van sommige uitspraken met betrekking tot de Zephyr. Meer dan twee jaar geleden heeft Razer klanten proactief geïnformeerd dat de Zephyr geen N95-masker was, de verkoop stopgezet en klanten terugbetaald.”

Het masker werd oorspronkelijk aangekondigd op CES 2021 als een proof of concept, bekend als Project Hazel, voordat het later dat jaar officieel aan de wereld te koop werd aangeboden. Hoewel het geen N95-beademingssysteem had, had het wel RGB-verlichting en verwisselbare filters. Een Zephyr Pro, compleet met stemmodulatie, werd een jaar later aangekondigd maar is nooit uitgebracht.