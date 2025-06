Een weekend met de Nintendo Switch 2: dit zijn de eerste indrukken van onze expert

Het is niet overdreven om te zeggen dat de lancering van de Nintendo Switch 2 een van de belangrijkste momenten van 2025 was. Na bijna tien jaar is de opvolger van een van de populairste gameconsoles ooit te koop. De prijs is wel flink omhooggegaan en de vraag is nu of er genoeg verbeterd is om die prijs te verantwoorden. Ik heb enkele dagen (bijna non-stop) gegamed op de Nintendo Switch 2 en dit zijn mijn eerste indrukken.

Groter is niet altijd beter (maar in dit geval wel)

De Nintendo Switch 2 is merkbaar groter dan de originele Switch en het geheel is ook wat zwaarder. Hij past nog steeds prima in je rugzak en is niet te zwaar om comfortabel te gebruiken voor langere tijd. Het kliksysteem van de oude Joy-Cons is daarnaast vervangen door een magnetisch systeem. De Joy-Cons zitten net zo stevig vast en ik heb niet het gevoel dat ze zomaar los zullen komen tijdens het gamen. Achterop elke Joy-Con zit een klein knopje waarmee je hem los kan duwen en dat werkt prima.

In die grotere console zit natuurlijk een groter scherm van 8 inch. Het is wel jammer dat het een lcd-display is en geen OLED-display zoals op de Nintendo Switch OLED. Toen ik mijn Switch OLED naast de Switch 2 legde, werd het duidelijk dat de kleuren op de Switch OLED wel degelijk levendiger zijn. Op elk ander vlak doet de Switch 2 het wel beter. Het scherm heeft nu een 1080p-resolutie (i.p.v. 720p) en een refresh rate van 120Hz (i.p.v. 60Hz).

Belangrijk punt als je een microSD-kaart gebruikt in je originele Switch en overstapt op de Switch 2: dit is niet hetzelfde type microSD-kaart. Het geheugenkaartje van je Switch past inderdaad in de Switch 2, maar je kan er geen games op installeren. Je hebt nu specifiek een microSD Express-kaart nodig. Het goede nieuws is wel dat de Switch 2 een interne opslagcapaciteit van 256GB heeft. Aangezien er een geheugenkaart van 128GB in mijn Switch OLED zat, kon ik al mijn geïnstalleerde games gewoon overzetten.

Ten slotte is het heel fijn dat alle accessoires van de originele Switch nog werken met de Switch 2. Niet alleen oude Pro-controllers, maar zelfs de Joy-Cons van de originele Switch kunnen gekoppeld worden aan de Switch 2. Je verliest ook geen functies met uitzondering van de GameChat-knop (die toch niet zo nuttig is) en de muisbediening (die ik persoonlijk ook niet zo nuttig vind). Ik heb dus natuurlijk het hele weekend gespeeld met mijn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition Pro Controller.

Gamen maar!

(Image credit: Blue Pixl Media)

Dat de Nintendo Switch 2 krachtiger is dan de originele Switch moet ik je wellicht niet vertellen. Concreet kan je games nu maximaal in een 4K-resolutie spelen en maximaal met 120fps. Dat kan echter niet tegelijkertijd en ook niet met elke game. Als je de Switch 2 op een 4K-scherm aansluit, kan je maximaal 60fps halen. Voor 120fps moet je de resolutie aanpassen naar 1440p of lager. De PS5 kan daarentegen wel 4K en 120fps tegelijkertijd halen.

Mario Kart World is de grote game die tegelijkertijd met de Switch 2 is gelanceerd en ik heb vooral die game gespeeld in 4K/60fps op mijn tv. Je hebt hier nog steeds te maken met korte laadschermen en een volledig naadloze ervaring zoals op de PS5 krijg je hier niet. Ik had verder geen last van haperingen in de game en ook na een gamesessie van een viertal uur bleef alles soepel lopen.

(Image credit: Nintendo)

De tweede game die ik uitprobeerde, was Pokémon Violet, dat een update heeft gehad om beter te werken op de Switch 2. Deze update is een verschil van dag en nacht. Hiervoor haalde de game amper 30fps en haperde vrijwel alles, vooral als je in de buurt van water was. De wieken van windmolens op de achtergrond zag je ook al haperend bewegen. Hier is totaal geen sprake meer van op de Switch 2 en de gehele game-ervaring is talloze keren beter. Ik had wel nog last van de andere bugs, zoals Pokémon die in een muur verschijnen.

Als laatste was The Legend of Zelda: Breath of the Wild aan de beurt. Die game heeft meer verbeteringen gehad voor de Switch 2, waaronder ondersteuning voor HDR en kortere laadtijden. Ook hier haalde ik stabiel 60fps, zowel op tv als in handheld modus. Het verschil in laadtijd is duidelijk merkbaar en het duurt nu slechts enkele seconden voor een Shrine is geladen. Ook teleporteren van de ene kant van Hyrule naar de andere duurt nu amper vijf seconden.

Batterijtje leef je nog?

(Image credit: Blue Pixl Media)

Het grootste minpunt van de Nintendo Switch 2 is de batterijduur. Dit heb ik getest door Breath of the Wild in handheld te spelen en hier haalde ik een batterijduur van ongeveer 2,5 uur. Dit varieert natuurlijk van game tot game, maar het is hoe dan ook slechter dan de batterijduur van de Nintendo Switch OLED. Als je de Switch 2 meeneemt voor een langere reis, vergeet dan zeker geen powerbank. De batterijcapaciteit van Switch 2 is trouwens 5.220mAh, dus met een powerbank van 20.000mAh kan je hem net geen vier keer helemaal opladen.

Houd ten slotte zeker rekening met de oplaadsnelheid, want die moet minimaal 30W zijn. Je kan de batterij dus wellicht niet opladen met een oplaadpoort in de trein of het vliegtuig. Dat laatste moet ik zelf nog uitproberen, maar in theorie zal de batterij dan sneller leeglopen dan dat hij opgeladen wordt.

Kopen of niet?

Is de Nintendo Switch 2 zijn geld waard? Op basis van mijn eerste indrukken wel. De adviesprijs van 469,99 euro voelt correct en ik heb alleen een probleem met de prijzen voor de games. Mario Kart World kost 79,99 euro en zelfs 89,99 euro als je de fysieke game koopt. Pokémon Legends: Z-A, dat in oktober uitkomt, kost op zijn beurt 69,99 euro. Nintendo rekent flink door voor hun eigen games en staat niet bepaald bekend om hoge kortingen.

Moet je nu meteen een Switch 2 in huis halen? Dat dan weer niet. De enige grote game voor de console is Mario Kart World en de volgende game die Nintendo zelf uitbrengt, is Donkey Kong Bananza (17 juli). Pokémon-fans die Legends: Z-A willen spelen, kunnen dat zelfs nog doen op de originele Switch. Als je wacht op een bepaalde game in een specifieke franchise, kan je een kijkje nemen in onze overzicht met aankomende games voor de Nintendo Switch 2.