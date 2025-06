Nintendo Switch 2 gekocht? Dit zijn de games die eraan komen

Nu de Nintendo Switch 2 te koop is, staat iedereen te springen om nieuwe games te spelen op de console. Mario Kart World is de allereerste game die meteen bij de lancering op 5 juni beschikbaar was en is lang niet de laatste game die Nintendo dit jaar zal uitbrengen. De eerstvolgende game die we krijgen, laat niet heel lang op zich wachten. Donkey Kong Bananza komt namelijk al op 17 juli 2025 uit.

Om je een hele speurtocht te besparen, hebben we hier alle bevestigde games voor de Nintendo Switch 2 op een rijtje gezet. Sommige games hebben al een concrete releasedatum, terwijl andere slechts een vage periode hebben zoals "najaar 2025" of zelfs "2026".

Er zijn momenteel heel wat exclusieve games voor de Nintendo Switch 2 gepland en bevestigd. Hieronder staan de games die alleen op de Nintendo Switch 2 uitkomen en games die een Nintendo Switch 2 Edition krijgen.

Die laatste categorie bestaat uit games die al beschikbaar waren op de originele Switch en nu verbeterd zijn met nieuwe functies. Als je de oude game al hebt, moet je een "upgrade pack" kopen. Dat lees je goed: kopen. De nieuwe functies zijn dus niet gratis. De upgrade packs die nu beschikbaar zijn, kosten 9,99 euro, maar we weten niet of dit de vaste prijs zal blijven.

Volledig nieuwe games

Mario Kart World - 5 juni 2025

5 juni 2025 Nintendo Switch 2 Welcome Tour - 5 juni 2025

5 juni 2025 Survival Kids - 5 juni 2025

5 juni 2025 Donkey Kong Bananza - 17 juli 2025

17 juli 2025 Drag x Drive - Zomer 2025

Zomer 2025 Kirby Air Riders - 2025

2025 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - 2025

2025 The Duskbloods - 2026

Games met Nintendo Switch 2 Editions

Civilization 7 - 5 juni 2025

5 juni 2025 Rune Factory: Guardians of Azuma - 5 juni 2025

5 juni 2025 Breath of the Wild - 5 juni 2025

5 juni 2025 Tears of the Kingdom - 5 juni 2025

5 juni 2025 Tamagotchi Plaza - 27 juni 2025

27 juni 2025 Shadow Labyrinth - 18 juli 2025

18 juli 2025 Super Mario Party Jamboree - 24 juli 2025

24 juli 2025 Kirby and the Forgotten Land - 28 augustus 2025

28 augustus 2025 Story of Seasons: Grand Bazaar - 28 augustus 2025

28 augustus 2025 Pokémon Legends Z-A - 16 oktober 2025 (ook beschikbaar op originele Switch)

16 oktober 2025 (ook beschikbaar op originele Switch) Metroid Prime 4: Beyond - 2025 (ook beschikbaar op originele Switch)

2025 (ook beschikbaar op originele Switch) Hades 2 - onbekend

The Duskbloods - TBC 2026 Bloederig

Laten we deze lijst met Nintendo Switch 2 exclusives beginnen met misschien wel de meest onverwachte titel. The Duskbloods is een gloednieuwe game van Bloodborne- en Dark Souls-ontwikkelaar FromSoftware. Het is een Nintendo Switch 2 exclusive die ergens in 2026 uitkomt. Verder weten we er niet veel over, behalve dat het wordt beschreven als een PvPvE-multiplayergame.

Mario Kart World - 5 juni 2025 Helemaal van de kaart De beste deals van vandaag € 84,99 bij Nedgame.nl

De volgende game is Mario Kart World. Deze game is verschenen op 5 juni 2025 naast de Nintendo Switch 2. De grote verandering hier is dat je een enorme aaneengesloten kaart kunt verkennen terwijl je van het ene naar het andere circuit racet en buiten de wegen op verkenning gaat. In elke race kunnen nu maximaal 24 spelers (i.p.v. 12) het tegen elkaar opnemen en het ziet ernaar uit dat er dit keer veel meer personages zijn om uit te kiezen. Het meest geliefde personage komt recht uit de weides van Moo Moo Meadow aangereden is niet niemand minder dan Koe, die je hierboven ziet.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour - 5 juni 2025 De tutorial

Nintendo Switch 2 Welcome Tour is nog een game die bij de lancering uitkwam en spelers helpt de nieuwe console te leren kennen. De Nintendo Switch 2 Welcome Tour is deels een spel, deels een handleiding en leidt je door de nieuwe functies van de console, met aandacht voor de muisfunctie, de magnetische Joy-Cons en nog veel meer. Je zou denken dat een game als deze gratis bij de console hoort, maar je moet ervoor betalen.

Survival Kids - 5 juni 2025 Samen staan we sterk

Survival Kids is de derde Nintendo Switch 2 exclusive die op 5 juni 2025 samen met de nieuwe console werd gelanceerd. Deze game is een reprise van een 26 jaar oude GameBoy-titel en voegt coöp toe aan een reeks woestijneilanden. Samen met drie andere spelers moet je vissen, materialen verzamelen en koken terwijl je puzzels verkent en oplost. Bij voorkeur speel je deze game met vrienden.

Donkey Kong Bananza - 17 juli 2025 Gaan met die banaan!

DK-fans opgelet, er is eindelijk een nieuwe Donkey Kong 3D-platformgame en hij ziet er prachtig uit. Als Donkey Kong verken je een ondergrondse wereld vol vijanden en geheimen. Samen met nieuwe bondgenoten probeert Donkey Kong de plannen van VoidCo te dwarsbomen, een mysterieuze nieuwe groep die het gemunt heeft op de Gouden Bananen die onder de grond begraven liggen. Tot nu toe ziet het eruit als een geweldige mix van Super Mario Odyssey en de iconische mijnkarretjes. We hoeven ook niet lang meer te wachten, want Donkey Kong: Bananza verschijnt op 17 juli 2025.

Drag x Drive - zomer 2025 Rollen maar!

Drag x Drive is een 3v3 sportgame die gebruikmaakt van de nieuwe Joy-Con-muisfunctie. Door de Joy-Cons op en neer over een oppervlak te slepen, bestuur je de rolstoel van het personage. Je kunt trucjes uithalen, de bal gooien en punten scoren, en zelfs online tegen andere spelers spelen. Er is nog geen releasedatum voor deze game. Er staat alleen dat hij "deze zomer" uitkomt.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - 2025 Terug naar het verleden

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is een actiespel dat dient als prequel op The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Het verhaal speelt zich af in de klassieke Hyrule Warriors-stijl en draait om de Imprisonment War. Dit is het deel van de reis van Link waarbij hij Hyrule moet redden met de hulp van de Zonai. Zo te zien kunnen we als prinses Zelda vechten tegen grote groepen van Ganondorfs leger. Er zijn nog andere personages, zoals de helden uit Tears of the Kingdom. Ook deze game heeft nog geen releasedatum en zal later dit jaar verschijnen.

Kirby Air Riders - 2025 Een verborgen parel van de GameCube

Kirby Air Riders, een gloednieuwe titel die voortkomt uit de klassieke race-actiegame Kirby Air Ride van de Nintendo GameCube, komt dit jaar naar Nintendo Switch 2. We weten er nog niet veel over, maar het wordt zeker een vliegende racegame met Kirby en zijn vrienden in de hoofdrol. In het origineel zaten voorwerpen die Kirby transformeerden, waardoor hij vaardigheden kreeg zoals het zwaard van link.

Hades 2 De onderwereld in

Tot slot hebben we Hades 2, dat als console-exclusive wordt uitgebracht op Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Natuurlijk is het spel al in early access voor pc-gamers en bij hen valt het in de smaak.