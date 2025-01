Garmin introduceert Instinct 3-serie: robuuste smartwatches met AMOLED-scherm

Garmin heeft de Instinct 3-serie gelanceerd, een nieuwe generatie robuuste smartwatches met heldere AMOLED- en Solar-schermen. De smartwatches hebben een duurzaam ontwerp met een metaalversterkte bezel, krasbestendig scherm en waterbestendigheid tot 100 meter. Nieuw is de ingebouwde LED-zaklamp, die variabele lichtniveaus biedt voor betere zichtbaarheid in het donker.

De AMOLED-modellen bieden een batterijduur tot 24 dagen in smartwatchmodus, terwijl de Solar-uitvoeringen dankzij een verbeterde solarlens in ideale omstandigheden een onbeperkte batterijduur halen. Beide modellen zijn verkrijgbaar in formaten van 45 en 50 mm, en in trendy limited-edition kleuren zoals Neotropic en Twilight.

Focus op gezondheid en sport

De Instinct 3-serie biedt uitgebreide gezondheids- en sportfuncties, zoals hartslagmetingen, geavanceerde slaapbewaking, morning report en polsgebaseerde Pulse Ox-metingen. Ook zijn er de gebruikelijke sport-apps voor activiteiten zoals hardlopen, wandelen en skiën, plus Garmin Coach voor gepersonaliseerde trainingsschema’s. TracBack-navigatie zorgt ervoor dat gebruikers veilig hun startpunt terugvinden.



Met slimme functies zoals Garmin Pay, berichten via Garmin Messenger en multi-band GPS met SatIQ, is de Instinct 3 ideaal voor een actieve levensstijl. De AMOLED-modellen zijn vanaf 10 januari verkrijgbaar vanaf 449,99 euro, terwijl de Solar-modellen beginnen bij 399,99 euro.

