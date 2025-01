Wij zagen Samsungs nieuwe OLED TV met Glare Free 2.0-technologie en het lost het grootste probleem van de Samsung S95D op

De Samsung S95D was vorig jaar onze keuze voor de beste tv van het jaar in de TechRadar Choice Awards 2024. Het is een zeer indrukwekkende tv die een van de grootste problemen van OLED TV's wist aan te pakken: weerspiegelingen van lampen en andere lichtbronnen die goed zichtbaar waren op de panelen met een relatief zwakke full-screen helderheid.

Samsung wist dat probleem op te lossen met een nieuw OLED Glare Free-scherm op de S95D en nu wordt de technologie ook weer gebruikt om weerspiegelingen tegen te werken op het flagship OLED-model van 2025, de Samsung S95F. De Glare Free-technologie op het nieuwe model zal wel iets anders zijn dan de versie die gebruikt werd op de S95D. De tweede generatie Glare Free-technologie lost het grootste probleem van de flagship Samsung OLED TV van vorig jaar op: enigszins donkergrijze zwartwaardes in felverlichte ruimtes.

We merkten dit probleem met de zwartwaardes voor het eerst op tijdens onze hands-on tests met de S95D aan het begin van 2024. Het probleem werd echter pas echt duidelijk toen we de premium OLED TV's van Samsung en LG naast elkaar zetten. Die vergelijking was deel van een demo van LG tijdens de CEDIA Expo 2024. In de demo waren de verschillende antireflectietechnologieën van de Samsung S95D en de LG G4 naast elkaar te zien. Wanneer een lamp voor beide tv's werd geplaatst, wist de Samsung de weerspiegeling vrijwel volledig te elimineren, terwijl het op de G4 leek alsof we in een spiegel keken.

Hoewel Samsungs scherm dus overduidelijk beter met weerspiegelingen wist om te gaan, zagen de zwartwaardes er op de S95D veel meer donkergrijs uit dan op de LG. De G4 wist wel op accurate wijze diepe zwartwaardes en schaduwen weer te geven. Dit alles werd natuurlijk getest onder felverlichte omstandigheden. Toen de verlichting in demoruimte gedimd werd, wisten beide tv's mooi diepe zwartwaardes weer te geven.

De Samsung S95D (rechts) toont minder weerspiegelingen dan de LG G4 (links), maar zwart ziet er daarop wel meer grijs uit en dat moet Samsungs Glare Free 2.0-technologie oplossen. (Image credit: Future)

Glare Free 2.0 is gearriveerd

De tweede generatie van OLED Glare Free, die geïntroduceerd wordt op de Samsung S95F die het bedrijf tijdens CES 2025 vertoont, lost het probleem met de wat grijzere zwartwaardes op door "black expression" te verbeteren terwijl ook weerspiegelingen nog steeds geëlimineerd worden. We zagen een eerste demo van deze nieuwe schermtechnologie in Samsungs HQ in Zuid-Korea en we waren toen al erg onder de indruk van hoe effectief deze technologie het beste van twee werelden wist te bieden. Aan de ene kant waren de zwartwaardes veel dieper en realistischer en aan de andere kan wist het ook nog de vervelende reflecties tegen te werken.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) Deze fotogalerij met foto's van de Samsung S95F tijdens CES 2025 toont hoe goed de tv omgaat met weerspiegelingen ondanks de felle verlichting in de zaal vanuit verschillende hoeken. (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Veel mensen die premium OLED TV's kopen zijn over het algemeen filmliefhebbers die toch hun verlichting wel wat zullen dimmen als ze een film gaan kijken, dus het probleem dat Samsungs Glare Free-technologie oplost, is niet voor iedereen een echt probleem. Tegelijkertijd was de Samsung S95D ook de felste OLED TV die TechRadar in 2024 heeft getest, met een piekhelderheid die in de buurt kwam van sommige van de beste mini-LED TV's die we hebben getest. Die hoge helderheid zorgt er in combinatie met Glare Free voor dat de tv een uitstekende optie is voor mensen die bijvoorbeeld overdag naar sportwedstrijden willen kijken.

Samsungs Glare Free 2.0-technologie verschijnt overigens ook niet meer alleen maar op het flagship OLED-model dit jaar. Ook de nieuwe flagship 8K en 4K mini-LED TV's van 2025 krijgen nu toegang tot de technologie. Dat betekent dus dat je met elke premium Samsung-tv van 2025 films kan kijken en games kan spelen zonder je zorgen te maken om weerspiegelingen in beeld of een verminderd contrast en lagere schaduwdetails.

De concurrentie op de tv-markt (van onder andere LG, maar ook relatieve "nieuwkomers" zoals TCL en Hisense) zet Samsung natuurlijk ook wel enigszins onder druk en Glare Free 2.0 is dan weer een handige feature om je tv's mee te onderscheiden van de concurrentie. Samsung hoopt ook ongetwijfeld dat het een feature is die ervoor zorgt dat meer mensen voor Samsung zullen kiezen. We kijken ernaar uit om zelf met de nieuwe schermtechnologie aan de slag te gaan en te bekijken of het inderdaad zo succesvol is in werkelijkheid. Het klinkt tot nu toe in ieder geval allemaal veelbelovend.